Airtificial paga las nóminas 24 horas después de anunciar que se retrasaría por falta de liquidez

Calma social en la plantilla de la cotizada española Airtificial, que ha terminado pagando la nómina de noviembre a sus empleados 24 horas después de filtrarse un comunicado que envió al comité de empresa anunciando que se retrasaría en hacerlo por dificultades de liquidez. El abono de la nómina se produce después de que el CEO de la tecnológica Airtificial se haya reunido este miércoles con representantes de los trabajadores, según ha podido saber El Conciso.

Un nuevo comunicado enviado a la plantilla informa del abono esta mañana de los sueldos "con total normalidad", informando que la cotizada continúa con su hoja de ruta marcada y expresando su confianza en los trabajadores, según fuentes de esta compañía la compañía tecnológica, especializada en la aplicación de inteligencia artificial en los sectores de obra civil, aeronáutica y automoción.

La empresa, que está a la espera de cobrar 18,5 millones de euros por el acuerdo de venta de contratos de ingeniería con Airbus, envió esta semana un comunicado al comité de empresa anunciando que iba a retrasarse en el pago de las nóminas porque "atraviesa una situación compleja derivada de dificultades de liquidez que se han intensificado en los últimos meses. De hecho, la empresa reconocía que no disponía de fecha exacta para el pago de las nóminas de noviembre porque estaba a la espera de confirmar los cobros previstos para este mes. Incluso, planteaba la posibilidad de fraccionar los pagos en caso de necesidad. En ese primer comunicado, Airtificial lamentaba los inconvenientes que pudiera ocasionar por esos retrasos, pidiendo comprensión y compromiso a la plantilla "en estos tiempos difíciles".

Precisamente para negociar esos pagos se había acordado una reunión del CEO de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda, con representantes de los trabajadores. Sin embargo, la filtración del comunicado ha hecho variar la situación, hasta el punto de que la cotizada ha decidido esta mañana pagar las nóminas y hacerlo público con una nota pública.

El presidente de Indra, Ángel Escribano, y el consejero delegado de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda, en una foto de archivo / M. G.

Cae en bolsa

La firma tiene una deuda de 82 millones de euros tras haber facturado 110 millones de euros en 2024. Para hacer caja, la compañía tecnológica, especializada en la aplicación de inteligencia artificial en los sectores de obra civil, aeronáutica y automoción, acordó hace meses con la firma francesa SII Group Spain la venta por 18,5 millones de euros de sus contratos mercantiles de prestación de servicios de ingeniería en el área aeronáutica con Airbus, operación que está previsto se materialice antes de 2026.

El grupo tecnológico cerró el martes con una cotización de 0,1026 euros la acción y a falta de dos horas para el cierre de la Bolsa, sus títulos tienen un valor de mercado de 0,1000, lo que supone una caída del 2,53% La capitalización bursátil de la compañía se situó el 2 de diciembre en 159,6 millones de euros, frente a los 120,5 millones de cotización en diciembre de 2024, lo que supone un 34% más, según BME.