Airtificial anuncia a los trabajadores en un comunicado el retraso de pagos de la nómina por falta de liquidez

Airtificial Intelligence Structures, con sede en Madrid y plantas de producción en Sevilla y Jerez de la Frontera, ha enviado un comunicado anunciando a sus trabajadores que se retrasará en el pago de la nómina de noviembre como consecuencia de los problemas de liquidez que atraviesa la cotizada española, cuya deuda es de 82 millones de euros tras haber facturado 110 millones de euros en 2024. Con el fin de hacer caja, la compañía tecnológica, especializada en la aplicación de inteligencia artificial en los sectores de obra civil, aeronáutica y automoción, acordó hace meses con la firma francesa SIII Group Spain la venta por 18,5 millones de euros de sus contratos mercantiles de prestación de servicios de ingeniería en el área aeronáutica con Airbus, operación que está previsto se materialice antes de 2026.

La compañía, creada por la fusión de Inypsa y Carbures, ha informado a través de un comunicado que "atraviesa una situación compleja derivada de dificultades de liquidez que se han intensificado en los últimos meses. En este momento no disponemos de fecha exacta para el pago de las nóminas de noviembre, ya que estamos a la espera de confirmar los cobros previstos para este mes". La empresa española asegura a la plantilla que en cuenta tenga mayor "visibilidad sobre los ingresos, os comunicaremos una previsión concreta y un calendario de pagos, informando también en caso de que fuera necesario realizar algún fraccionamiento".

A pesar de ello, Airtificial ha querido transmitir tranquilidad a la plantilla al confirmar su "compromiso" de que la mayor parte de las nóminas estarán abonadas antes del día 15. La compañía asegura que es consciente de la importancia que este retraso tiene para los empleados, lamentando los inconvenientes que pueda ocasionar, a la par que agradece la comprensión y compromiso de la plantilla "en estos tiempos difíciles". Al respecto, subraya que están trabajando "con la máxima prioridad para resolver esta situación lo antes posible".

Sólo Sevilla

Preguntado por el comunicado, al que ha tenido acceso este diario, fuentes de la compañía aseguraron en la tarde de este martes que se circunscribe a trabajadores del área de Sevilla y a perfiles de ingenieros. A pesar de que Artificial había informado a la plantilla de la posibilidad de retrasarse en el pago de las nóminas o incluso de su fraccionamiento, la compañía ha insistido en declaraciones a este periódico su firme compromiso en el pago con normalidad de esas nóminas "dentro del plazo legal, que por contrato es hasta el día 6 de diciembre". Para buscar una solución, el CEO de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda, se reúne este miércoles con representantes de los trabajadores.

Airtificial, proveedor de Airbus Defense & Space desde hace veinte años, había llegado a un acuerdo de cesión de contratos de prestación de servicios de ingeniería aeronáutica a SIII Group, una operación que -según informó la empresa- habría contado con el visto bueno del gigante europeo y que se iba a producir de forma gradual antes de final de año. La firma indicó que esta venta de contratos tendría un impacto directo en sus resultados, previendo un incremento de más de 11 millones de euros en el resultado de explotación y en el beneficio neto del ejercicio, con una mejora de 19 millones de euros en el fondo de maniobra, además de permitirle reducir su deuda estructural y anticipar pagos al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Esas previsiones no parecen haber cumplido, ya que la empresa se ha visto imposibilitada para pagar las nóminas por problemas de tesorería. Los últimos informes relevantes comunicados al regulador se referían al acuerdo estratégico de colaboración en robotización inteligencia para la fabricación de vehículos y en materiales compuestos para drones, así como a los tres contratos en México de cerca de 4 millones de euros para el diseño, fabricación, puesta en marcha y entrega llave en mano de robots, y otro de tres millones de euros con un nuevo cliente de automoción en Polonia.

La últimas cuentas sobre las que ha informado Airtificial a la CNMV son las del primer semestre y confirmaban la facturación de 46 millones de euros, prácticamente igual que en el mismo período del año anterior. Tuvo un Ebitda positivo de un millón de euros, sumando su deuda estructural los 57,9 millones de euros y la no estructural de 24,9 millones de euros, lo que supone un fondo de maniobra positivo.

El grupo Airtificial obtuvo en 2024 un beneficio neto de 600.000 euros, frente a las pérdidas de 4,3 millones de euros que registró en el ejercicio precedente. El pasado año contabilizó un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 12 millones de euros, casi el doble que un año antes; mientras que el resultado de explotación creció un 220% hasta los 4,8 millones y la facturación repuntó un 10%, con 110 millones al cierre del ejercicio.

Este martes, el grupo tecnológico cerró con una cotización de 0,1026 euros la acción, un 1,35% menos que el día anterior. La capitalización bursátil de la compañía se situó el 1 de diciembre en 161,8 millones de euros, frente a los 120,5 millones de diciembre de 2024, lo que supone un 34% más, según BME.