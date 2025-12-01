Macarena Gutiérrez, CEO de Atlantic Copper: "España y Europa necesitan oficinas aceleradoras de proyectos estratégicos"

Macarena Gutiérrez (Madrid, 1970) está desde este año al frente de Atlantic Copper, una de las diez empresas con mayor facturación de Andalucía. La compañía, el mayor productor de cobre de España y el segundo del mundo, factura 2.790 millones de euros y produce cobre refinado de alta pureza y otros productos, como ácido sulfúrico, metales preciosos y silicato de hierro. Atlantic Copper compite con el mundo entero en el acceso a las materias críticas, fundamentales para la transición digital y energética, así como para el crecimiento frenético del gitante asiático.

- Atlantic Copper es la filial española de la minera estadounidense Freeport-McMoRan. ¿Desde cuándo está vinculada la compañía a Andalucía?

-Nosotros somos herederos de Rio Tinto Minera. Si nos retrotraemos a la historia, desde 1890, que vinieron los ingleses y desarrollaron toda la minería e hicieron fundiciones. Atlantic Copper se fundó en 1970, por lo que hemos cumplido 55 años. Entonces éramos dueños de la mina que ahora tiene Atalaya Mining, la fundición y dos empresas de alambrón y alambres. Cuando Freeport-McMoRan entra en Atlantic Copper en 1993, ya tienen una mina en Indonesia y vienen buscando es una fundición. La mina de entonces de Rio Tinto se estaba agotando y los precios no eran muy altos. Nos centramos entonces en el proceso de fundición y refino, vendimos la mina de Río Tinto a los trabajadores y unos años más tarde aguas abajo, lo que hoy es Cunext. Freeport-McMoran hizo un proyecto de expansión, el más grande que ha tenido la compañía hasta ahora, e invirtió en el aspecto medioambiental.

-¿Ha cambiado la imagen de la minería y la metalurgia en la sociedad desde el Covid?

-Ha tenido que llegar una crisis como la del Covid para que nos demos cuenta de la importancia del sector porque todo viene de la minería: la ropa, las mesas, los electrodomésticos, nuestros coches y casas... Minería y metales es igual a progreso. ¿Por qué se está consumiendo tanto en China y en el sudeste asiático? Porque están construyendo casas, aeropuertos, hospitales, colegios... En Europa los necesitamos más para la transformación energética y digital, así como el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Minerales críticos

-¿Cuáles son los principales retos del sector de la metalurgia?

-La competitividad, los precios de la energía eléctrica y el acceso a la materia prima. Nuestro sector está muy globalizado, las materias viajan por el mundo porque las grandes producciones mineras están en Chile y Perú, y los grandes consumos en China. En Europa, España es la segunda región con mayor consumo de cobre, el 15% del mundo. Dentro de Europa, Polonia sería el primer país en producción minera, Serbia la segunda y España, la tercera. El 90% de la minería metálica de España se produce en Andalucía, una actividad que se remonta a los fenicios. Los metales son esenciales para la transición digital y energética. De hecho, un coche eléctrico tiene tres o cuatro veces más cobre que uno convencional. La energía renovable, tanto eólica como solar, es más intensiva en metales que un megavatio hidráulico. Y los centros de datos necesitan electricidad y la electricidad es cobre. Y esto no sólo se produce en España y Europa, sino en el mundo entero. Además, estamos compitiendo con el mundo entero en el acceso a las materias primas y en Europa no tenemos demasiada, lo que explica nuestra dependencia del exterior. Nuestro gran competir es China, que no tiene prácticas liberales.

Por otra parte, la energía es el 30% de nuestros costes. Los precios de la energía para la industria electrointensiva son primordiales para asegurar nuestra competitividad. Sin embargo, los conflictos bélicos no ayudan a la estabilidad de precios de la energía y a nosotros nos impacta mucho la volatilidad. Hemos trabajado para reducir en los últimos quince años el consumo energético y ahora somos líderes mundiales en eficiencia energética porque recuperamos el calor del proceso, lo turbinamos y producimos el 30% de la electricidad que consumismo. En España no somos competitivos en precios energéticos a pesar de las renovables y eso debe a la forma en que se conforman los precios y a los peajes, impuestos... Para mejorar la competitividad de la industria electrointensiva española habría que reducir los impuestos a la energía y hacer, como en Europa, compensar el CO2 asociado hasta el 80%. En Alemania, el precio que aplican a la industria es como la mitad que el español porque le reducen una parte de impuestos importante, al igual que ocurre en Francia.

-Los minerales críticos son recursos escasos. ¿La gestión de la cadena de suministros os está dando quebraderos de cabeza con las tensiones geopolíticas y la búsqueda de autonomía de los países?

-Hoy por hoy no, pero sin duda es un reto que tenemos en el medio plazo. Nosotros importamos el 90% de las materias de Sudamérica y Norteamérica. El 10% lo compramos en las minas de Andalucía. Queremos comprar más aquí pero es un material muy complejo y tenemos que invertir para preparar ese mineral para luego tratarlo en nuestras instalaciones. Nuestra estrategia es invertir para poder tener acceso a esta materia prima en Andalucía. Ahora estamos produciendo entre 400.000 toneladas y, si se desarrollan todos los proyectos en marcha, llegaremos a las 500.000 toneladas, que eso es el 50% de nuestra producción.

-Vuestro proyecto estrella es CirCular. ¿Cuándo se pondrá en marcha?

-Este proyecto nació en 2017 porque vimos que China está consumiendo cada vez más metales y nos preguntamos qué podíamos hacer. No es que se vayan a agotar las reservas, es que la inversión minera no va al mismo ritmo que el consumo debido a que la tramitación de los permisos es muy lento.Algunas plantas estaban reciclando fracciones metálicas de los dispositivos electrónicos, hicimos un estudio de mercado y vimos que en Europa fundiciones de cobre habían montado plantas de ete tipo en el norte, como Alemania, Suecia y Bélgica. En el resto del mundo estaban en Japón, Corea y Canadá, países muy avanzados en temas de sostenibilidad. Comprendimos que había potencial de acceso a esa materia prima en el Sur de Europa y decidimos avanzar en una tecnología innovadora con una empresa australiana que permite en un solo paso la recuperación de cobre y metales por encima del estándar. El proyecto ya está en fase de construcción y la inversión será algo más de 450 millones de euros, de los que 30 millones son fondos Next Generation e Incentivos Regionales. Nos permitirá tratar 60.000 toneladas de este tipo de materiales, el 50% de la península ibérica y el otro 50%lo importaremos del resto del mundo. Con este sistema podremos obtener 15.000 toneladas más de cobre, de las 260.000 que tratamos. Hay dos fases de implantación. Una de las plantas arrancará en el primer trimestre de 2026, y la parte de hornos, fusión y producción, en el tercer trimestre.

CirCular, 450 milones de inversión

-¿Qué aportará CirCular a España y Europa?

-Será la única planta de estas características del Sur de Europa, y aportará a España y Europa un complemento adicional para acceder a estas materias críticas mediante el reciclaje. A Atlantic Copper le permitirá una diversificación y un mayor acceso a estas materias, pero no sólo cobre, sino también paladio, plata, platino, estaño y níquel, que son todos ellos metales necesarios para la transición energética y digital, y ahora para todo el consumo de datos. ¿Qué residuos eléctricos y electrónicos vamos a reciclar? Vamos a recibir la parte electrónica de juguetes, electrodomésticos, ordenadores, teléfonos, coches... No vamos a reciclar ni neveras ni lavadoras ni móviles porque para eso ya hay gestores autorizados que hacen un pretratamiento de esos residuos.

-Usted se queja de la lentitud en los permisos para poner en marchas proyectos en el sector. ¿Qué propone para cambiar esta situación?

-La Junta de Andalucía fue pio

nera en la implantación de una oficina aceleradora de proyectos estratégicos, donde entró Circular. Gracias a esa oficina logramos los permisos en ocho meses, en lugar de uno o dos años. El problema es que hace falta una unidad aceleradora a nivel nacional y otra a nivel europeo para que de verdad esto tenga un ritmo virtuoso.

-Al ser Atlantic Copper española, aunque su matriz sea estadounidense ¿Os afectan los aranceles de Trump?

-Hay ciertos productos semielaborados que vienen de México que tienen arancel porque Trump quiere potenciar la industria de alambrones. EEUU es deficitario en cobre refinado, con lo que sería absurdo ponerle aranceles a algo que necesita. Cuando Trump anunció los aranceles y la UE puso un arancel a la importación de concentrado de mineral, estuvimos trabajando mucho con Bruselas diciéndole que EEUU iba a vendérselo a Japón y a nosotros nos iba a impactar mucho. Finalmente, se quitaron esos aranceles. Por otra parte, hay que ser consecuente. No tiene sentido que en Europa deslocalicemos a la industria por los costes de la sostenibilidad porque esa industria se va a China o a otra parte del mundo, y luego importamos esos productos con una huella de carbono 2,5 veces mayor, como sucede en el alumno. No podemos cerrar la industria aquí, comprar todos los productos fuera y que esos productos tengan una huella ESG ¿Y los derechos humanos con los que han hecho esos productos?

-¿Que puede hacer Europa ante eso?

-Europa se dio cuenta de que no tenía industria, que es dependiente de energía yque para reactivar la industria y la energía necesitaba materias primas. Europa tiene catalogadas 34 materias críticas, de las cuales 17 son estratégicas y de ellas , de ellas Atlantic Copper trata cuatro, principalmente el cobre. Europa aprobó en menos de un año el reglamento de las materias críticas con cuatro objetivos principales: que para el 2030 el 10% de esos metales deben proceder de Europa, el 40% de transformación europea, el 25% de materia reciclado y limitar la dependencia de un país en un 65%, como sucede con las tierras raras, buscando fuentes alternativas. El informe de materias críticas se lleva actualizando desde 2008. Europa es experta en hacer informes y diagnósticos. Lo que le hace falta esa ir a la acción.

Entrevista a Macarena Gutiérrez, CEO de Atlantic Copper / José Ramón Ladra

'Apagón' nacional

-¿Os preocupa un nuevo apagón como el del 28 de abril?

-Nos afectó pero tenemos sistemas de emergencia para mantener la producción tres o cuatro horas porque de vez en cuando hay apagones en la zona. El 28 de abril tuvimos un impacto pero con esos sistemas lo minimizamos. Hemos informado pero no hemos reclamado daños.

-En 2024, la plantilla media de la Atlantic Copper fue de 767 empleados. ¿Hay previsión de incremento?

-Sí, con el proyecto de Circular vamos a llegar a casi los 900 empleados. Circular generará 150 empleos directos y hasta 350 indirectos, y durante la construcción creará 600 puestos, con puntas de 1.200. Ahora mismo estamos en fase de contratación y tenemos 70 puestos vacantes para los que buscamos perfiles de FP en plantas químicas, ingenieros químicos, industriales y de minas...

-Las mujeres siguen siendo claramente un 'rara avis' en el sector minero, aunque usted ejerce como CEO de una gran multinacional como Altantic Copper.

-Las mujeres son escasas en el sector, aunque Atlantic Copper es un ejemplo de integración porque en el comité de dirección las mujeres son el 50% , en la parte de supervisión el 35% y el 20% en global. En operaciones nos cuesta más pero ahora cada vez más se ha automatizado el trabajo físico en las minas. Artlantic Copper no aplica cuotas a la hora de selección al persona porque valoramos el talento. Eso sí, siempre que hay una vacante, en la terna metemos por lo menos una mujer.

-Muchas empresas se quejan de la gestión de recursos y del talento. ¿Hay escasez de perfiles de los que necesita Atlantic Copper ?

-Hay que darle una vuelta a la educación porque en España hay un 70% de gap entre lo que buscan las empresas y la formación de los jóvenes. Eso es una barbaridad con el esfuerzo económico que supone dformar a esas personas, que cuando salen al mercado laboral se dan cuenta que no es lo que están buscando. Aquí es fundamentl la colaboración público privada entre empresas, Universidades y administraciones.

-¿Cómo hacer atractiva para los jóvenes la industria minera?

-Tras la crisis del Covid y la guerra de Ucrania se ha puesto en valor la necesidad de la industria y de materias primas. En los últimos años hemos detectado que hay muchos universitarios y estudiantes de FP interesados en el sector. Además, nosotros llevamos muchos años trabajando para que en las escuelas, las universidades y FP nos conozcan con programas de visitas a la fábrica para que tengan desde una edad temprana una visión realista de qué hacemos y de los oficios que aquí se hacen. A través de nuestra fundación, han pasado por Atlantic Copper en los últimos quince años 15.000 niños. Tenemos acuerdos de colaboración con la Universidad de Huelva, el resto de España y Europa, así como con la FP dual.Todos los años pasan por Atlantic copper 50 alumnos de la Universidad de Huelva y becados a 50 alumnos de cualquier formación. En PF dual empezamos hace años y han pasado 60 jóvenes, de los cuales hemos contratado el 70%. Para el proyecto Circular hemos llevado a cabo una formación financiada parcialmente por la Junta de Andalucía, con compromiso de contratación del 40%, y de los 150 que necesitamos,ya hemos contratado a 48 personas procedentes de ese curso. Participamos en el máster de mantenimiento de la Universidad de Huelva y tenemos una catedra de Huelva y en la Escuela de Minas de Madrid.... Y todo eso da resultados porque damos a conocer el sector, atraemos talento y una vez que está dentro, hay que hacerlo atractivo. Desde hace cuatro años hemos sido 'top employers'. Es un sector interesante y cuando entras, te atrapa.

-La inversión anual en I+ D de Atlantic Copper es de 10 millones de euros. ¿Qué está investigando?

-Siempre estamos en proyecto de innovación, como el desarrollo del bismuto y el antimonio, dos materias primas que la UE ha catalogado de estratégicas. Hoy tenemos una planta de bismuto antimonio en Huelva y queremos valorizarla. Tenemos una planta de recuperación de aguas para reducir la huella hídrica en un 25%. Ahora vamos a reducir el consumo del gas natural que usamos para producir calor y el CO2. En los últimos 20 años hemos reducido el 50% de nuestras emisiones de CO2.

-¿Qué peso tiene la digitalización y la IA en la estrategia de Atlantic Copper?

-Tenemos el proceso muy digitalizado. Estamos llenos de sensores por toda la planta y en todos los procesos para tomar miles de datos al día, algo que llevamos haciendo 20 años. Ahora estamos revisando los sitios donde nos faltan sensores o están obsoletos. Y tenemos proyectos de cómo usar estos datos. En cuanto a IA, hemos hecho una selección de proyectos para aplicarlos en la planta, así como para la formación en CirCular con realidad aumentada para la puesta en marcha.