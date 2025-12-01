La onubense Ábaco facilita la conectividad bajo mina de un proyecto pionero con camiones automatizados en Portugal

Desde Huelva, Ábaco S&M Soluciones Tecnológicas ha conseguido dar el salto al exterior y consolidarse como una empresa con proyección internacional. Fundada y dirigida por Antonio Vázquez, la compañía ha sabido trasladar su experiencia en minería, industria y telecomunicaciones más allá de las fronteras españolas, demostrando que la innovación y la especialización técnica pueden abrir camino desde Andalucía hacia Europa.

Su mayor avance en el proceso de internacionalización se materializa en un proyecto pionero en Portugal, donde Ábaco diseña e instala una infraestructura de conectividad destinada a camiones automatizados que operan bajo mina. Este sistema, desarrollado para una compañía sueca, lleva en ejecución dos años y culminará a finales de 2025. El plan ha situado a la empresa onubense en el mapa tecnológico europeo, reforzando su reputación en un sector tan exigente como el minero.

En paralelo, la compañía mantiene una sólida presencia en su territorio de origen, donde gestiona el mantenimiento de las operaciones de Sandfire Matsa, uno de los grandes referentes del sector minero. Precisamente en esta mina alcanzó uno de sus hitos más relevantes: la creación de una Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a Intranet Provincial de Huelva (IPH) para encargarse de las áreas de telecomunicaciones y electricidad, movilizando a más de un centenar de profesionales. Esta experiencia permitió a Ábaco ganarse la confianza de un entorno tradicionalmente cerrado, donde la seguridad y la experiencia resultan esenciales por la peligrosidad del trabajo bajo tierra.

El crecimiento de la empresa también se refleja en sus resultados económicos. Su facturación pasó de 1,6 millones de euros en 2023 a 2,8 millones de euros en 2024, un incremento del 75%, sin contar la división minera, que se gestiona de manera independiente. Un ascenso que consolida la trayectoria ascendente de la compañía y que sustenta su expansión hacia nuevos mercados.

El organigrama de Ábaco cuenta actualmente con 48 trabajadores distribuidos entre los departamentos de soporte informático, mantenimiento, ingeniería, telecomunicaciones y el nuevo área de control, creado este año para cubrir un nicho emergente en el mercado. Desde su sede en Huelva capital y una nave en las afueras, la empresa gestiona proyectos que implican desplazar equipos y recursos por toda Europa. Con las inversiones previstas en la provincia, Ábaco prepara su transformación en sociedad limitada, con el objetivo de dotarse de una estructura más sólida y adaptada a su crecimiento exterior.

Con la vista puesta en los próximos años, Ábaco aspira a seguir incrementando su volumen de negocio apoyándose en tres pilares: el auge de la minería en la Faja Pirítica, su proyección internacional y la diversificación de servicios: en el ámbito industrial, ofrece soporte informático, mantenimiento, control de telecomunicaciones e integración de sistemas de control lógico programable; en el sector hotelero, por su parte, ha desarrollado una línea de negocio especializada en la instalación de redes wifi a gran escala, lo que le ha abierto las puertas de países como Cuba, Italia y Portugal.

Trabajadores de Ábaco S&M realizan labores de conectividad en la mina. / M. G.

"Los clientes buscan cada vez más soluciones llave en mano y procesos automatizados", destaca el CEO Antonio Vázquez a El Conciso, quien ha sabido anticiparse a las necesidades del mercado. La evolución del modelo empresarial ha sido clave en esta expansión. "Primero competimos con precios; después, con la agilidad en las entregas; ahora, apostando por la máxima calidad", resume Vázquez. "Hay muchas empresas de ingeniería, pero pocas instaladoras con soporte técnico. Nosotros combinamos ambas cosas, y eso nos diferencia", añade.

La idea de abrirse al exterior responde también al propio contexto de Huelva, un territorio con contrastes. La provincia se ha consolidado como potencia industrial y minera, a la altura de polos como Algeciras o Tarragona, y ha superado a Asturias en producción minera, beneficiándose además de su cercanía con Portugal. Sin embargo, la falta de infraestructuras clave, como un aeropuerto o una conexión por AVE, limita la competitividad logística y dificulta la expansión de las empresas con vocación global.