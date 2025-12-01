Airbus soluciona el problema detectado en los aviones A320 con la actualización de software de 6.000 unidades

Alrededor de 6.000 aviones A320 ya han recibido las modificaciones necesarias de software para poder volver al servicio. Airbus informa de que colabora con las aerolínea para apoyar los trabajos en menos de 100 aeronaves restantes para que estas están operativas.

La compañía informó el viernes de que había procedido a lanzar una Transmisión de Alerta para Operadores (AOT) que solicita medidas preventivas inmediatas sobre varios aviones de la familia A320 en servicio, tras detectar problemas de seguridad en los controles de vuelo. Más tarde se conoció que el incidente investigado que dio origen a estos cambios se produjo el 30 de octubre en un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue entre Cancún y Nueva Jersey que obligó a efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida. La conclusión fue que "la intensa radiación solar podría corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo". Pasado el fin de semana, la empresa comunica, en una actualización de la situación, en qué punto se encuentra el despliegue de las medidas en toda la flota global, con la mayoría de las unidades ya atendidas.

Airbus pide disculpas por cualquier problema y retraso causado a pasajeros y aerolíneas por este evento. La compañía agradece a sus clientes, a las autoridades, a sus empleados y a todas las partes interesadas implicadas por su apoyo en la implementación de estas medidas y por su comprensión de la decisión de anteponer la seguridad a cualquier otra consideración.

El consejero delegado, Guillaume Faury, reconoció el viernes "importantes dificultades logísticas y retrasos" en el tráfico aéreo atribuidos al incidente detectado en su familia de aviones A320, que justificó por el celo del fabricante aeronáutico por la seguridad. "La puesta en marcha de una solución correctiva sobre ciertos aparatos A320 entraña importantes dificultades logísticas y retrasos desde ayer. Quiero presentar mis sinceras excusas a nuestros clientes y a los pasajeros afectados. La seguridad es nuestra prioridad absoluta", afirmó Faury en un mensaje en las redes sociales.

Las acciones de Airbus en la Bolsa de París caían cerca de un 2,3% a las 9:24 horas de este lunes, hasta los 199,74 euros por título. Los títulos del fabricante aeronáutico amanecieron hoy con un retroceso del 1,6%, hasta los 201,15 euros por acción, pero minutos después ampliaban sus caídas.

Las aerolíneas

El sábado se informaba de que el impacto en el tráfico aéreo era limitado a pesar de la alerta de Aribus sobre los aviones A320. La mayor parte de las compañías comunicaron que habían procedido de forma rápida a la actualización informática que aconsejó el constructor europeo. Otras aerolíneas como la estadounidense American Airlines, Air India, la húngara Xizz Air o Air New Zeland avisaron de retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus servicios.

Iberia descartó el sábado que pudiera haber retrasos o cancelaciones en sus vuelos. Su personal había trabajado de madrugada para realizar los cambios, y solo quedaba una mínima parte por actualizar. La compañía agradece, asimismo, el esfuerzo y el compromiso de "todos los que han trabajando sin descanso para garantizar lo más importante para Iberia: la seguridad de sus clientes y de sus tripulaciones".

El domingo la aerolínea portuguesa TAP comunicó que ya había actualizado el software en todos los aviones de su flota, un total de 41 aparatos. La modificación se llevó a cabo, aseguró en un comunicado, sin perturbar sus operaciones y "manteniendo siempre la seguridad de pasajeros y tripulaciones". La compañía destacó que este "hecho extraordinario" hubiera sido posible gracias a "la proactividad, coordinación y dedicación sin par" de sus equipos de mantenimiento e ingeniería, así como de su centro de control operativo.

Uno de los aviones que ha tenido que ser intervenido este fin de semana ha sido el A320 de la compañía Ita Airways en el que se desplazaba el Papa León XIV en su primer viaje internacional a Turquía y Líbano. El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó, antes de la operación, que "sustituirán un componente en el avión que lo está llevando a Estambul junto con un técnico que hará la sustitución".