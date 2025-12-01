Las matriculaciones de turismos en Andalucía crecen un 20% en noviembre y se rozan las 100.000 unidades en lo que va de año

Andalucía vuelve a cerrar un mes en positivo y lo hace con fuerza en el ámbito de los turismos. Las matriculaciones de este tipo de vehículos alcanzaron en noviembre las 10.035 unidades, lo que supone un crecimiento del 20,3% respecto al mismo mes del año anterior y el 10,7% del total nacional. Con este impulso, la comunidad roza ya las 100.000 matriculaciones de turismos en lo que va de año (99.811 unidades, un 17,2% más interanual) y se sitúa en el 9,5% del mercado español tras once meses de ejercicio.

Mientras el ritmo andaluz se afianza, el mercado español de turismos mantiene la tendencia al alza que ha marcado este 2025. En noviembre, España registró 94.124 nuevas matriculaciones de turismos, un 12,9% más, superando de nuevo los volúmenes de 2019. Para Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac, estas cifras confirman que “la tendencia del mercado es positiva” y que el sector encadena meses por encima de los niveles previos a la pandemia. Con el acumulado anual ya por encima del millón (1.045.638 turismos vendidos, un 14,7% más), García anticipa un cierre en el entorno de 1,14 o 1,15 millones, siempre que diciembre mantenga la inercia.

En este contexto de recuperación, la electrificación de los turismos se consolida como uno de los motores clave. A nivel nacional, casi una de cada cuatro compras corresponde ya a modelos eléctricos puros o híbridos enchufables. En noviembre se alcanzaron 21.315 turismos electrificados, el doble que un año antes y equivalentes al 22,6% del mercado. El acumulado anual supera ya las 201.751 unidades, lo que supone duplicar las cifras de 2024 y elevar su peso hasta el 19,3% del total.

Este dinamismo tiene impacto directo en el comportamiento ambiental de los turismos que se matriculan. En noviembre, las emisiones medias descendieron hasta los 99,6 g/km de dióxido de carbono, un 12,9% menos que en el mismo mes de 2024. En el acumulado de 2025, la media se sitúa en 104,2 g/km, reduciéndose un 10,9% interanual.

La evolución por canales confirma el buen tono general del mercado de turismos, salvo en el de alquiladores, que cae un 32,5% con 5.241 unidades. En cambio, el canal particular crece un 19,1% y el de empresas avanza un 15,7%, con 49.348 y 39.535 matriculaciones, respectivamente. Para Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, estos resultados reflejan que “el mercado sigue dando muestras de fortaleza”, apoyado por la movilización de la demanda y por el empuje del Plan Moves. Morales alerta, sin embargo, de que el presupuesto del programa está agotado en muchas comunidades, lo que afecta a operaciones abiertas, y reclama que el Gobierno articule medidas “de tal forma que ningún ciudadano se quede sin la ayuda comprometida”.

Desde Ganvam, su directora de comunicación, Tania Puche, recuerda que el mercado de turismos encadena ya 15 meses consecutivos en positivo y destaca el creciente peso de los modelos electrificados, que superan ya el 20% de las matriculaciones. A su juicio, la combinación de ayudas y la irrupción de marcas con precios muy competitivos está impulsando las compras. Sin embargo, advierte de que la falta de una prórroga presupuestaria del Moves III puede frenar esta evolución: “Confiamos en que el Gobierno ponga en marcha medidas inmediatas… de tal forma que nadie se quede sin ayuda y el mercado continúe su senda firme hacia la recuperación”.

Más allá de los turismos, el resto de segmentos muestra comportamientos desiguales. Los vehículos comerciales ligeros avanzan un 7,2% en noviembre y ya suman 169.629 unidades en el año, mientras que los industriales, autobuses y autocares siguen en negativo, con una caída del 2,6% en el mes y del 6,2% en el acumulado.