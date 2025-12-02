RPow logra una subvención para el sistema térmico de almacenamiento que instalará en Cervezas Gran Vía

La empresa sevillana RPow Consulting ha obtenido 565.675 euros en la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético, impulsada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y cofinanciada con fondos FEDER 2021‑2027. El importe incluye 499.125 euros de ayuda principal y 66.550 euros de ayuda adicional sobre una inversión total de 665.500 euros, lo que supone una cobertura del 85% del coste subvencionable. Esta línea busca desarrollar sistemas y equipos de almacenamiento inteligentes fuera de la red transeuropea de energía y acelerar la transición energética

El proyecto ISATICER HVHeat subvencionado se instalará en la planta de Cervezas Gran Vía, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). La solución se basa en almacenamiento térmico Power‑to‑Heat para electrificar procesos industriales que requieren calor. La tecnología HVHeat destaca por su modularidad, bajo coste operativo y capacidad para integrarse en entornos industriales sin grandes inversiones. Cada módulo tiene una capacidad de 4 MWh. En el caso concreto de la cervecera se instalará un solo módulo, aunque el sistema permite ampliarlo con tantos módulos como se necesiten. Esta flexibilidad convierte a HVHeat en una solución escalable para procesos industriales que buscan electrificación competitiva.

El módulo será propiedad de RPow, que venderá calor a Cervezas Gran Vía y no el equipo instalado. Este modelo forma parte de una estrategia que se extiende en el desarrollo de sistemas térmicos de almacenamiento: el calor, que concentra el 74% de las necesidades energéticas de la industria, pasará a considerarse un servicio comodity más. La empresa andaluza apuesta por este enfoque para reducir barreras de inversión y acelerar la descarbonización del calor industrial.

“ISATICER HVHeat permitirá reducir costes y acelerar la transición energética en la industria”, ha comunicado la empresa sevillana de ingeniería en su perfil corporativo de Linkedin.

Andalucía concentra las mayores ayudas adjudicadas

Los proyectos confirmados en el anexo suman 70.974.855 euros, sin incluir Caparacena, que figura como proyecto estratégico pero no tiene cuantía publicada. La comunidad lidera la convocatoria con tres iniciativas de gran escala además del proyecto de RPow.

ST Palmosilla, ubicado en Tarifa, recibe 34.987.865 euros. El promotor es Rolwind, a través de su participada Rolwind Andalucía 10 SL, y la instalación incorpora baterías LFP independientes con sistemas gridforming. La potencia alcanza 200 MW y la capacidad de almacenamiento 885 MWh. El objetivo es garantizar la estabilidad del sistema y reducir vertidos renovables en una zona crítica para la evacuación de energía eólica.

ST Cerrillo, situado en Álora, obtiene la misma cuantía: 34.987.865 euros. El proyecto, también impulsado por Rolwind, a través de Rolwind Málaga 1 SL, integra baterías electroquímicas independientes y compensadores síncronos. La potencia instalada es de 77,6 MW y la capacidad de almacenamiento llega a 340 MWh. Su finalidad es aportar flexibilidad al sistema y reforzar la integración renovable en el eje andaluz.

Caparacena, en Granada, se orienta a reforzar la evacuación de renovables y la seguridad de suministro en el eje Granada‑Sevilla. Aunque la cuantía no aparece en el anexo oficial, está incluida en la línea de hibridación que asigna recursos adicionales a la comunidad.