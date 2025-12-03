La transformación del trabajo y la IA

UN reciente informe de Capital Economics, con datos del INE, evidencia que algo relevante está pasando en el mercado de trabajo español. España es el país que más empleo ha creado de la Eurozona. Desde el año 2019 el empleo en España ha crecido un 12,1% frente al 5,9% en los países del euro. La imagen que teníamos del mercado de trabajo español es que creaba mucho empleo, pero precarizado y de bajo valor añadido en sectores como la hostelería, la restauración o la construcción. Capital Economics descubre que bajo esta inmensa masa de datos de empleo se esconde un cambio que puede transformar el modelo económico de España. El informe señala que el mayor incremento de empleo se está dando en sectores del de alto valor añadido como la información y comunicación, la sanidad, la educación y las actividades profesionales, técnicas y científicas. El subsector de información y comunicación ha crecido desde 2019 un 41%, el de sanidad un 26% y el de educación un 23%.

El crecimiento de empleo en España se explica en gran parte por el incremento de la inmigración latinoamericana, con niveles de cualificación crecientes. De continuar este proceso, el modelo económico español en la próxima década podría dar un gran salto en productividad y competitividad.

La irrupción de la IA (inteligencia artificial) acelerará este proceso. Según un informe de Microsoft, España está entre los países que más está invirtiendo y regulando en IA de la Eurozona, con avances importantes en sanidad, industria, educación y servicios administrativos y técnicos. La inteligencia artificial como complemento del humano acelera la productividad del trabajo. Un reciente informe del instituto tecnológico de Massachusetts (MIT) concluye que la IA podría sustituir un 11% de los empleos en EEUU. No obstante, la IA bien aplicada, será un complemento que aumentará el valor añadido del trabajo humano. La IA es aplicable a todos los sectores y será el mayor cambio tecnológico del siglo en el mercado trabajo, procesos productivos y orden social y geopolítico.

Una adecuada aplicación de la IA es el mayor reto que tiene la humanidad en las próximas décadas. Lo cual implicara legislar y hacer un seguimiento ético de las aplicaciones de IA para así evitar los efectos negativos que estas tecnologías puedan tener sobre la desigualdad, la brecha de género, además de la destrucción de empleo. Será necesario un nuevo orden social.