Diversificación energética y crecimiento en Andalucía

EN un artículo publicado por la prestigiosa editora Taylor Francis, los profesores de la UMA Francisco Triguero, Antonio Ávila y Francisco Trujillo analizan la diversificación energética relacionándola con el impacto medioambiental y la renta por habitante. Utilizando una amplia muestra encuentran que una mayor diversificación puede llegar a reducir en un 10% las emisiones, y aumentar hasta el 6% la renta por habitante; herramientas estadísticas complejas sabiamente aplicadas, avalan la bondad del análisis y sus resultados. Se ve que gastos en investigación y desarrollo en energía no tienen un impacto significativo para nuestra economía, pero sí las patentes relacionadas con el medio ambiente, por las ventajas de la tecnología aplicada. Puede afirmarse que las exigencias medioambientales y la transición energética son positivas en economías con una renta por habitante baja como Andalucía, aunque en economías más avanzadas los efectos pueden ser neutros o negativos a corto plazo; hay que considerar que las empresas actúan según la estructura de mercado y acceso a fuentes de energía, su conducta es una reacción a precios, suministros y regulación, y el resultado, un equilibrio entre producción y medioambiente. En fin, cierta independencia energética evita los problemas que sufrimos con la invasión de Ucrania, y la estabilidad en precios y suministros quita incertidumbre y da confianza a empresas y consumidores.

Andalucía, por una parte depende de las exportaciones de refino de petróleo que con 3.200 millones es la primera partida en los primeros ocho meses de 2025. Y por otra, diversifica su parque generador eléctrico, produciendo las renovables 16.111.4 MW y el 68,7% de la potencia eléctrica total de la comunidad; para aficionados a los mapas es interesante el de infraestructuras energética de nuestra Agencia de Energía, aunque admite mejoraras en la interactividad y facilitar la lectura de los símbolos. Dos ideas finales, una que disponemos de un trabajo muy sugerente de los profesores Trujillo, Ávila y Triguero, útil para una política de promoción de fuentes diversificadas de energía, orientada a los efectos positivos sobre el medio ambiente y la renta por habitante; y otra idea, que en la consideración de la política nos dejamos guiar con frecuencia por lo negativo y menos por el hecho, como en este caso, de que hay personas que han ocupado cargos políticos de alto nivel en la Junta, y que vuelven a la Universidad pública para desarrollar investigaciones, también de alto nivel.