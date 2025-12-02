Andalucía vuelve a superar los 3,5 millones de empleos y a bajar de los 600.000 parados

Andalucía volvió a superar los 3,5 millones de trabajadores y a bajar de los 600.000 parados en un buen mes de noviembre, aunque peor que en los años precedentes. La comunidad redujo el desempleo en 6.934 personas (-1,15%), objetivamente un dato positivo, pero, sin embargo, el peor desde 2020. El año pasado bajó este indicador en 8.464, en 2023 en 8.852, en 2022 en 11.169 y en 2021 en 9.162. Asistimos, por tanto, a una clara desaceleración en la reducción del desempleo en el penúltimo mes del año.

Por lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, sube de forma importante: hay en la región 16.199 personas más cotizando, la gran mayoría del sector agrario (13.223), pero la evolución es peor que la de 2023 y 2024 en ese mes. Sí que supera a la de 2022, algo meritorio teniendo en cuenta que Andalucía lleva ya varios años de crecimiento del empleo de forma intensiva.

El número total de parados se sitúa en 595.238, una cifra que está aún algo lejos del mínimo anual de julio (590.855). Presumiblemente, y teniendo en cuenta que diciembre suele ser muy bueno, la comunidad acabará el año por debajo de los 590.000. Parece improbable que la región logre una cifra inferior a 580.000 a final de año.

Los ocupados (en términos de afiliación) son 3.509.576, una cifra aún bastante alejada de los 3.543.388 del mes de julio, que marcan el récord absoluto, y que podría superarse si el mes de diciembre es muy bueno para el empleo.

Desaceleración en tasa anual

En tasa anual, es decir, respecto a noviembre de 2024, hay solidez en la creación de empleo aunque en un contexto de desaceleración: son 73.477 trabajadores más, frente a los 84.927 que se generaron en el ejercicio anterior, aunque ya hay una provincia, Jaén, que retrocede en este indicador. Igual ocurre con el desempleo: hay 50.985 parados menos, pero es que en 2024, en el mismo mes, habría 64.440 menos que en 2023.