Trump pone en peligro un flujo comercial entre España y EEUU cercano a los 50.000 millones de euros

La amenaza de Donald Trump de cortar las relaciones económicas con España a través de un embargo comercial podría causar, de aplicarse, un daño muy importante a la economía española. No solo por el efecto en las exportaciones de bienes -EEUU es el primer mercado fuera de la UE para nuestro país-, sino también por el efecto dominó en las inversiones -el mercado norteamericano lidera el ránking inversor de las empresas españolas- y en los ingresos por el turismo o los servicios de valor añadido de consultoras o ingenierías. Como las relaciones económicas son bidireccionales, desde el lado de EEUU se dejaría de vender en España -lo que afectaría, sobre todo, a las importaciones de petróleo y medicamentos-, las inversiones probablemente se resentirían (y EEUU es el segundo país inversor en España del mundo) y se podría reducir el turismo.

En total, y con datos de 2024 (últimos dísponibles) el flujo económico entre EEUU y España asciende a unos 90.000 millones de euros, equivalente al 6,1% del PIB español, si sumamos todas estas magnitudes, aunque hay que tener en cuenta que esta cifra es orientativa y puede haber solapamientos entre magnitudes que miden cosas diferentes pero están conectadas.

Exportaciones: 16.177 millones de euros en juego

Donde habría una consecuencia inmediata en caso de embargo comercial sería en las exportaciones e importaciones de bienes. En 2024, España vendió bienes a EEUU por valor de 16.177 millones de euros, un 8% menos por el efecto de la imposición de aranceles. A su vez, compró a este país por 30.174 millones de euros, un 7% más, lo que elevó el déficit comercial español a casi 14.000 millones de euros. A diferencia del conjunto de la UE, EEUU sale beneficiada de la relación comercial con España. Y si sumamos las dos magnitudes, exportaciones e importaciones, el flujo es de 46.351 millones. La frase de Trump “España no tiene absolutamente nada que necesitamos” parece contradecirse claramente con los datos.

Motores, transformadores eléctricos y medicamentos, lo que más vendemos

¿Qué vende España a EEUU? Pues, contra lo que pudiera parecer, alto valor añadido. En cabeza está el apartado “máquinas y aparatos mecánicos” (2.661 millones), y dentro de él “turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas”, elementos todos muy vinculados a la aeronáutica. En sentido inverso, también EEUU provee de este material a nuestro país en cantidad: en 2025 exportó máquinas y aparatos mecánicos por 2.740 millones, lo que da cuenta de una relación comercial que si se rompe afectaría a los dos países de forma importante. En segundo lugar de la lista de productos exportados figura “aparatos y material eléctrico” (1.765 millones), con especial protagonismo de elementos como los transformadores, esenciales para las variaciones de tensión. La 'medalla de bronce' es para los medicamentos. España vendió por un valor de 1.265 millones en 2025, pero es muy deficitaria con respecto a la poderosa industria norteamericana, que introdujo en nuestro país productos por 6.730 millones. Un brusco apagón comercial también causaría efectos perniciosos en las empresas del sector en EEUU.

El petróleo, lo que más compramos (y va en aumento)

La principal compra de España, por otro lado, es el petróleo. Hasta aquí llegó crudo de EEUU en 2025 por un valor de 10.385 millones, lo que supone aproximadamente un tercio de todas las compras. El incremento respecto a 2024 es del 10,3%, lo que indica que ya se está cumpliendo la parte del acuerdo de agosto con la UE que estipulaba un aumento de las compras de combustible. Lo que está por ver es si Trump está dispuesto a respetar su parte, y este es el argumento principal del Gobierno español para dar un mensaje de tranquilidad: España está protegida por la UE y cualquier medida contra el país tendría una respuesta conjunta, sería interpretada como un acto hostil contra el mercado comunitario en su conjunto. "Tenemos que concentrarnos en que la unidad europea es lo que nos protege", ha incidido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha subrayado a continuación que ahora mismo no hay nada concreto: "Por ahora no hay ninguna medida sobre la mesa y nos regimos por el acuerdo bilateral (entre Europa y EEUU)", ha subrayado.

EEUU, el país preferido de las empresas españolas

La relación económica entre España y EEUU, por otro lado, va mucho más allá de lo comercial. Con datos de Datainvex, el portal de datos de inversiones del Ministerio de Economía, Estados Unidos es el país preferido por las empresas españolas, con una inversión productiva en 2024 cercana a los 8.000 millones de euros (7.906 millones, en concreto), y con un enfoque muy concentrado en energía (75%) y automoción (17%), según el Barómetro sobre el Clima y las Perspectivas de la Inversión Española en Estados Unidos de la Cámara de Comercio de España. En los últimos tres años, acumulan un montante superior a los 18.000 millones.

Y, entre las empresas, destacan Iberdrola, que prevé invertir 16.000 millones de euros en EEUU, país que representa alrededor del 17% de su cifra de negocio. También destaca ACS, ya que el 63% de su facturación depende de sus contratos en Estados Unidos y Canadá. Y en el ámbito financiero Santander tiene una fuerte presencia, y más aún tras la compra del banco autóctono Webster Bank por 12.200 millones de dólares. Otra firma que merece la pena ser mencionada es Repsol, petrolera que tras el secuestro de Maduro llegó a reunirse junto con otras firmas homólogas con Trump y que anunció que aumentaría un 50% su producción en Venezuela después de que el presidente norteamericano le permitiera operar allí.

En sentido opuesto, EEUU es el segundo país inversor en España con 6.415 millones de euros, solo superado por el Reino Unido. Nuestro país se ha convertido en un polo de atracción para la grandes tecnológicas para instalar centros de datos, y de hecho esta misma semana Amazon ha anunciado que amplía a 33.000 millones su inversión en España con 18.000 millones en Aragón. Grandes farmacéuticas como Pfizer y Johnson & Johnson tienen centros productivos aquí, al igual que Ford en Valencia. En el sector financiero, fondos como KKR o BlackRock tienen una importante presencia en empresas cotizadas españolas.

Además de exportaciones e inversiones, también tienen impacto económico los flujos de servicios, que son, básicamente, el turismo y los trabajos de alto valor añadido de empresas como consultoras o ingenierías. El Banco de España calcula que, en 2024, España obtuvo ingresos por 18.869 millones de EEUU en la balanza de servicios mientras que los pagos fueron de 8.377 millones, por lo que el saldo final fue favorable a España