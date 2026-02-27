IMN Parks llevará sus parques de aventura desde Sevilla a Emiratos Árabes Unidos y Australia para expandir su negocio

IMN Parks, especializada en el diseño, ingeniería y fabricación de parques de aventura, ha cerrado un ciclo de fuerte crecimiento con la vista puesta en nuevos mercados estratégicos. Tras pasar de uno a cuatro millones de euros de facturación en cinco años y ampliar su presencia de tres a veinte países, la compañía, con sede en Bollullos de la Mitación, sitúa ahora en Emiratos Árabes Unidos y Australia sus próximos destinos prioritarios, según informa a este medio su CEO, Ignacio Alonso.

La empresa ha multiplicado por cuatro sus ingresos en el último lustro y ha duplicado su capacidad industrial, pasando de una a dos naves de producción. No obstante, desde la dirección subrayan que el crecimiento no ha sido una cuestión de volumen, sino el resultado de una apuesta sostenida por la especialización y la innovación en un nicho muy concreto.

Hasta el 80% de la facturación procede del mercado internacional, aunque esta proporción varía según el contexto. La reciente política arancelaria en Estados Unidos ha reducido el atractivo de ese mercado, lo que ha llevado a la compañía a reorientar inversiones y esfuerzos comerciales hacia Oriente Medio y Oceanía.

Este giro estratégico coincide con la apertura de una nueva línea de parques de aventura de uso libre, sin gestión directa, un modelo que puede facilitar una mayor implantación territorial, aunque en diez años sumen ya más de 130 instalaciones realizadas.

Industria andaluza con vocación global

Uno de los rangos diferenciales de IMN Parks es que el 100% de la manufactura se realiza en Sevilla. Aunque trabaja con proveedores de materiales de distintos países, toda la ingeniería, fabricación y ensamblaje se desarrolla en Andalucía, generando actividad industrial local.

La plantilla ronda actualmente los treinta empleados entre ingenieros, personal de fábrica y equipos de montaje. A medida que aumenta el volumen de proyectos, el grupo opta por segregar sociedades y especializar áreas de actividad. Además de la matriz industrial, participa en empresas de gestión de parques repartidas por distintos países: la primera se constituyó en Panamá; recientemente se ha creado otra en León, y está prevista una nueva apertura en Andalucía en las próximas semanas.

Carga de parques en las instalaciones de IMN Parks en Sevilla. / M. G.

Los parques de aventura que diseña la compañía presentan una amplia horquilla de inversión y rentabilidad. Es posible iniciar un proyecto desde 40.000 euros, una cifra comparable al coste de un vehículo, aunque la inversión media se sitúa entre 120.000 y 150.000 euros. Con una inversión aproximada de 350.000 euros, el proyecto puede generar entre nueve y treinta empleos directos y hasta el doble de empleos indirectos vinculados a hostelería y servicios auxiliares.

En términos de ingresos, una instalación puede facturar entre 200.000 y 1,2 millones de euros anuales, dependiendo de su tamaño, ubicación y grado de estacionalidad. Algunas concentran su actividad en cuatro meses, mientras que otras operan durante todo el año.

Efecto tractor en entornos rurales

La compañía trabaja tanto con promotores privados como con ayuntamientos. En el ámbito público, colabora en la definición del modelo y facilita memorias técnicas valoradas que permiten acceder a financiación a través de subvenciones. En el sector privado, la financiación suele ser bancaria, en ocasiones complementada con apoyo público.

Cuando existe una apuesta decidida por parte de la corporación municipal, el impacto puede transformar la economía local: incremento de visitantes, ampliación de infraestructuras, crecimiento de la hostelería y fijación de población. Además, la creación de empleo estable favorece que trabajadores y sus familias se instalen en el municipio, generando demanda interna y revalorización de activos.

Ignacio Alonso, CEO de IMN Parks. / M. G.

Innovación como eje estructural

IMN Parks se define como una empresa orientada a la innovación. Cuenta con patentes propias y asegura que cada parque incorpora mejoras respecto al anterior en materia de seguridad, mantenimiento y experiencia de usuario. Actualmente, está implementando inteligencia artificial en todos sus procesos, desde el diseño hasta la optimización operativa.

De cara a los próximos cinco años, la compañía evita fijar límites cuantitativos. Su objetivo es seguir ampliando su presencia internacional, consolidar nuevas líneas de negocio y mantener la mejora continua como seña de identidad.