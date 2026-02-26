Dia vuelve a beneficios en 2025 por el impulso de partidas extraordinarias

Dia vuelve al terreno positivo después de un ejercicio condicionado por factores no recurrentes. La compañía presentó un beneficio neto de 128,98 millones de euros en 2025 frente a los 60,78 millones de euros negativos del año anterior, según los estados financieros remitidos a la CNMV, un giro que se sostiene sobre el impacto del impuesto sobre beneficios, que aportó 52,12 millones de euros, y sobre la aportación de las operaciones discontinuadas, que sumaron 14,47 millones de euros tras restar más de cien millones en 2024.

Dia interpreta 2025 como un “año clave” que marca el tránsito desde la transformación hacia el crecimiento rentable. El grupo prevé entre 2025 y 2029 un incremento anual de las ventas brutas de entre el 4% y el 6%, la apertura de 300 tiendas, una inversión acumulada de entre 750 y 900 millones de euros y un margen de Ebitda ajustado que debería situarse entre el 7,5% y el 8% al final del periodo. Esos objetivos, alineados con el relato corporativo de la presentación, acompañan la expectativa de recuperación gradual del consumo en Argentina a partir de 2026.

El ejercicio cierra así con un beneficio que regresa al terreno positivo por el efecto de dos palancas extraordinarias, la fiscal y la de discontinuadas, mientras la actividad mejora sin ofrecer todavía la tracción suficiente para sostener por sí sola el resultado final. Esa será la prueba decisiva para el grupo en 2026.

España impulsa la actividad, pero el beneficio depende de los extraordinarios

El negocio ordinario mejora su desempeño, aunque queda lejos de explicar la dimensión del beneficio final. Las ventas netas consolidadas descendieron hasta 5.715 millones de euros, por debajo de los 5.880 millones de 2024, lo que confirma un año sin crecimiento en los mercados internacionales. Sin embargo, el resultado operativo registró una recuperación significativa y alcanzó 149,40 millones de euros, frente al dato negativo del ejercicio previo.

La presentación corporativa sitúa el origen real del salto en las cifras no recurrentes. En el caso de España, el documento atribuye parte esencial del beneficio a la activación de impuestos diferidos por 52 millones de euros en la segunda mitad del ejercicio. Esa reclasificación elevó el resultado de la filial española hasta 166 millones de euros, una cifra que la compañía considera representativa de la “multiplicación del beneficio”, aunque la magnitud del extraordinario confirma su papel determinante.

La divergencia geográfica marca el desempeño del grupo

La actividad en España avanzó con fuerza. Las ventas brutas bajo enseña aumentaron hasta 5.565 millones de euros y las ventas netas registraron 4.616 millones de euros, cifras que consolidan el peso del mercado doméstico como eje absoluto de los resultados del grupo. El Ebitda ajustado de España alcanzó 313 millones de euros, con una mejora de 54 puntos básicos en el margen hasta el 6,8%, de acuerdo con la presentación.

Argentina ofrece la fotografía contraria. Las ventas netas se situaron en 1.099 millones de euros, lejos de los niveles de 2024, y el resultado neto quedó en 51 millones de euros negativos, un reflejo de la caída del consumo y del impacto de la devaluación del peso argentino, que la compañía cifra en un 40% interanual. Pese a ello, Día afirma haber estabilizado el volumen en la segunda mitad del ejercicio y mantiene una posición de caja neta de 61 millones de euros, condicionada por un impacto adverso de 25 millones procedente del tipo de cambio.

La generación de caja se mantiene sólida a pesar del repunte inversor

El flujo de caja operativo del grupo ascendió a 503,67 millones de euros, un dato similar al del año anterior pese a la presión de los costes financieros. La caja final cerró en 356,60 millones de euros, según las cuentas enviadas a la CNMV. La empresa incrementó la inversión hasta 180,88 millones de euros, dentro de la estrategia de expansión y renovación operativa, y mantuvo un flujo de caja libre positivo en el conjunto de las operaciones continuadas, que sumaron 143 millones de euros.

El balance del grupo refleja un patrimonio neto de 125,43 millones de euros, muy por encima del de 2024, aunque representa apenas algo más del 5% del activo total, que ronda los 2.310 millones de euros. La compañía subraya una reducción de la deuda neta hasta 190 millones de euros según su definición interna y un ratio de deuda neta sobre Ebitda ajustado de 0,8 veces en España, con una estructura de vencimientos sin presiones relevantes hasta 2029.