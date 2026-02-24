Crear una empresa en Andalucía será más fácil: nace el portal que unifica trámites, financiación y asesoramiento

La Junta de Andalucía ha presentado en Málaga el nuevo Portal Andaluz del Emprendimiento, una herramienta digital que centraliza en un único espacio la información, los recursos y los procedimientos necesarios para poner en marcha y desarrollar una empresa en la comunidad. El anuncio se ha realizado en el marco del Foro Transfiere, uno de los principales encuentros nacionales sobre innovación y transferencia de conocimiento.

El director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua, Javier González, ha sido el encargado de dar a conocer esta iniciativa desde el stand institucional andaluz. Según ha explicado, la plataforma, integrada en el portal de la Junta de Andalucía, nace con el objetivo de prestar apoyo personalizado al emprendedor durante toda su trayectoria y conectarlo con el conjunto del ecosistema andaluz.

El portal ha arrancado este 24 de febrero con más de 30 agentes registrados y un catálogo inicial de 130 servicios. No obstante, estas cifras son solo el punto de partida. La herramienta está concebida como un instrumento dinámico que irá incorporando nuevos contenidos y funcionalidades conforme se sumen entidades públicas y privadas vinculadas al emprendimiento.

Un mapa completo del ecosistema emprendedor

Entre sus principales novedades destaca un detallado mapa de agentes que permite identificar de forma ágil a todos los actores que forman parte del sistema emprendedor andaluz: aceleradoras e incubadoras de startups, entidades financieras, inversores, universidades, centros de conocimiento especializado, instituciones empresariales y administraciones públicas -como la Junta, ayuntamientos y diputaciones- que desarrollan políticas de apoyo.

Todos los recursos están clasificados por provincias y por tipología de servicios, lo que facilita que cada usuario pueda ajustar la búsqueda según su ubicación y sus necesidades específicas: alojamiento empresarial, incubación, aceleración, formación, ayudas financieras o acceso a charlas, talleres y eventos.

En el ámbito público, la Administración autonómica cuenta con una presencia destacada a través de las distintas consejerías y organismos competentes. Entre ellos figuran la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, con su catálogo de ayudas e incentivos; la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, con los trámites vinculados a autónomos y creación de empresas; la Fundación Andalucía Emprende, como instrumento público de impulso y consolidación de proyectos; y la Agencia Digital de Andalucía.

Autodiagnóstico y segmentación personalizada

Uno de los elementos diferenciales del portal es su sistema de autodiagnóstico. Mediante una serie de preguntas, el usuario puede evaluar el grado de madurez de su idea o proyecto empresarial. En función de las respuestas, la plataforma orienta al emprendedor hacia los servicios más adecuados a su situación.

Este sistema permite segmentar a los visitantes y ofrecer una atención más ajustada, derivando a cada perfil hacia los recursos que mejor encajan con su fase de desarrollo.

Cuatro áreas funcionales

El Portal Andaluz del Emprendimiento se estructura en cuatro grandes áreas. La primera es un espacio público, dirigido a cualquier persona interesada, con información básica y contenidos generales sobre emprendimiento. La segunda es un área privada, accesible tras completar el autodiagnóstico, en la que se ofrece apoyo personalizado.

A ello se suma un apartado de comunicación, que integra servicios de distribución de correo electrónico, promoción de eventos y gestión de redes sociales, y un área de gestión encargada del mantenimiento técnico y la actualización de contenidos.

Para garantizar la calidad y adecuación de la información, la Consejería de Universidad ha designado un técnico de la Fundación Andalucía Emprende en cada provincia. Además, se incorpora la figura del gestor de emprendimiento, un profesional especializado que guía al usuario en la navegación por los contenidos, valida la adhesión de nuevas entidades y supervisa la información publicada.

La plataforma incluye también un acceso directo al Sistema Inteligente de Indicadores de Emprendimiento en Andalucía, una herramienta estratégica de Business Intelligence que integra 102 indicadores clave del ecosistema regional. Estos datos, procedentes de fuentes oficiales como el IECA, el INE y Eurostat, están orientados a facilitar la toma de decisiones tanto a emprendedores como a responsables institucionales.

Nueva marca para el ecosistema

Durante la presentación en Málaga también se ha dado a conocer la nueva marca ‘Emprendimiento andaluz’, que servirá para identificar bajo una misma imagen a los distintos agentes y entidades que forman parte del ecosistema regional.

Con esta identidad común, la Junta pretende proyectar una imagen sólida, contemporánea y reconocible que contribuya a posicionar a Andalucía como un territorio dinámico, innovador y competitivo, capaz de atraer talento, inversión y nuevos proyectos empresariales tanto a nivel nacional como internacional.