Endesa invertirá 10.600 millones hasta 2028 con un refuerzo de redes en las zonas más saturadas, entre ellas Andalucía

Endesa cambia el paso de su estrategia. La compañía elevará a 10.600 millones de euros el volumen de inversión previsto para el periodo 2026-2028, un 10% más que el versión anterior de su Plan Estratégico, con un giro nítido hacia la red de distribución: más del 50% del esfuerzo se concentra en este negocio, según la actualización remitida este martes a la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV). En paralelo, Endesa mantiene la ambición de crecimiento, aunque con un perfil más selectivo en renovables y una reprogramación de proyectos singulares, al tiempo que reforzará el capítulo de almacenamiento para acompañar el incremento esperado de la demanda.

Este énfasis en la red tiene lectura territorial directa. La propia Endesa describe su área de distribución como un perímetro saturado al 94%, con un nivel de concesión de nuevas solicitudes de demanda de alrededor del 18% para 2025, un cuello de botella que, según la empresa, limita la electrificación y amenaza los objetivos de transición. Ese mapa afecta a Andalucía por una razón estructural: e-distribución, la filial de redes del grupo, presta servicio en 24 provincias de 8 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, además de Ceuta. Y Andalucía es una de las autonomías con más saturación de la capacidad de sus red eléctrica.

Redes como eje del trienio y apuesta por elevar el techo regulatorio

Endesa justifica el cambio de prioridades con un diagnóstico contundente sobre el estado del sistema. La empresa sitúa la red de distribución española “al límite” de su capacidad, con una saturación aproximada del 88% en España y del 94% en su propio ámbito, un escenario que, en su relato, frena la conexión de nueva demanda y reduce el potencial de crecimiento. A partir de ese punto, el plan reordena el capex: el trienio 2026-2028 contempla 10.600 millones de euros de inversión bruta total, con 5.500 millones asignados a redes, 3.000 millones a renovables, 1.200 millones a clientes y 900 millones a generación convencional, de acuerdo con el desglose del documento.

Las inversiones no están aún territorializadas porque requieren todavía de las respectivas autorizaciones de la administraciones autonómicas, la Junta en el caso andaluz.

La compañía también introduce un elemento clave para entender la cifra: el incremento de inversión en distribución se apoya en la hipótesis de que aumente el límite máximo de inversión regulatoria y se reconozca el 100% de las inversiones. 1 En ese marco, Endesa prevé elevar la base regulatoria de activos, la RAB, desde 11,5 mil millones de euros en 2025 a 13,0 mil millones en 2028. 1 El plan fija además objetivos operativos: una reducción del TIEPI desde 45 minutos en 2025 a 40 minutos en 2028 y una mejora de pérdidas desde 10% a 9%.

En Andalucía, donde e-distribución desarrolla la actividad regulada de distribución eléctrica, ese refuerzo se traduce en una palanca para absorber crecimiento de demanda industrial, residencial y vinculada a nuevas cargas, incluida la movilidad eléctrica. Endesa no territorializa las cifras del plan por comunidades en el documento, pero sí fija el marco que explica por qué las zonas con fuerte penetración renovable y mayor volumen de peticiones de conexión necesitan más inversión y más capacidad de red.

Renovables: crecimiento selectivo y 1,9 gigavatios adicionales con foco en eólica y almacenamiento

El plan mantiene el crecimiento renovable, aunque con un enfoque más quirúrgico que en ciclos anteriores. Endesa proyecta elevar su capacidad neta renovable desde 11,3 gigavatios en 2025 hasta 13,2 gigavatios en 2028, lo que implica 1,9 gigavatios adicionales en el trienio. La empresa señala que en torno al 80% de la nueva capacidad se concentrará en tecnologías eólicas y de almacenamiento, con el objetivo de capturar nueva demanda y mejorar el diferencial entre TIR y coste medio de capital. En paralelo, el plan cuantifica 600 megavatios de nueva capacidad en solar, eólica y baterías en el periodo, dentro de la lógica de proyectos híbridos y de creación de valor.

La actualización del Plan Estratégico también apunta a la reprogramación de la puesta en marcha de algunos proyectos singulares y a una inversión más selectiva en renovables dentro de un paquete de “transición energética” que Endesa cifra en 8,5 mil millones de euros para 2026-2028, frente a 7,8 mil millones en el plan anterior para 2025-2027. 1 La compañía presenta ese ajuste con un doble mensaje: menos volumen en determinados desarrollos y más énfasis en almacenamiento, al tiempo que blinda la visibilidad del negocio.

Ese giro vuelve a tocar a Andalucía por estructura del sistema. La comunidad forma parte del perímetro donde la filial de distribución del grupo opera, por lo que el cuello de botella de conexiones y la respuesta inversora en redes afectan de forma directa a la capacidad de evacuar y consumir nueva generación renovable. En términos de relato corporativo, Endesa vincula este esfuerzo a la necesidad de “liderar la transición energética” y de sostener una electrificación que, en su escenario de mercado, duplicará el peso de la electrificación de la demanda hacia 2030.

Más visibilidad y caja, con inversión como palanca principal

Endesa acompaña el incremento inversor con una narrativa de menor riesgo. La empresa estima que alrededor del 85% del Ebitda del periodo estará regulado o contratado y proyecta un cash flow acumulado de 14.000 millones de euros entre 2026 y 2028, con un Ebitda objetivo de entre 6.200 y 6.500 millones y un resultado ordinario neto de 2.500 a 2.600 millones al final del horizonte del plan. En la misma presentación del plan, Endesa sitúa el objetivo de conversión de caja sobre Ebitda en 78% en 2028, frente al 70% de 2025, y asume un aumento del apalancamiento hasta 2,3 veces deuda neta sobre Ebitda.

La apuesta por redes es el hilo conductor de ese equilibrio. Endesa sostiene que la expansión del margen de distribución vendrá impulsada por el aumento de la inversión y por el nuevo marco regulatorio a partir de 2026, con una referencia de WACC del 6,58% en distribución en sus hipótesis regulatorias. Este marco, unido al retrato de saturación de la red, explica el peso del capex en distribución y el mensaje de urgencia que traslada el grupo.

Andalucía queda dentro del perímetro directo de esta estrategia por la presencia de e-distribución en la comunidad, un hecho que convierte la red en el principal canal por el que el plan puede materializarse en el territorio.