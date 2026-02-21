La fábrica de Horse en Sevilla alcanza el hito de los 33 millones de cajas de cambio producidas

La planta de Horse en Sevilla, filial del Grupo Renault, ha marcado un hito histórico al alcanzar los 33 millones de cajas de cambio fabricadas desde su inauguración, un recórd de volumen que supone la culminación de la mayor transformación industrial vivida por las instalaciones de San Jerónimo en las últimas décadas, según ha señalado este sábado la compañía. La factoría, con 60 años de experiencia en el sector automotriz, se ha convertido en el único centro de la empresa especializado en transmisiones para sistemas híbridos, incluidos los enchufables.

Actualmente, las instalaciones sevillanas mantienen un ritmo de producción de 700.000 unidades al año con una plantilla compuesta por más de 1.100 profesionales. La transmisión 33 millones ha sido concretamente la Horse 4DHT120 -antes denominada DB49-, que va montada en el motor Horse H12 para sistemas tanto híbridos (HEV) como híbridos enchufables (PHEV),

El director de la factoría, Wesley Palma, subraya que "este hito demuestra la fortaleza industrial de Horse Technologies en Sevilla y el compromiso del equipo. No solo celebramos una cifra, sino la evolución de una planta que ha sabido adaptarse, transformarse y anticiparse a las necesidades de un sector en plena transición tecnológica. Impulsamos la innovación, el empleo cualificado y el desarrollo tecnológico para continuar siendo un referente de primer nivel dentro del ámbito automotriz internacional”.

"Una de las claves de este éxito ha sido el alto nivel de profesionalidad del equipo, algo que quiero poner especialmente en valor", afirma Palma. "Liderar la compleja transición hacia la fabricación de transmisiones para vehículos híbridos ha requerido asegurar las condiciones óptimas para colaborar y crear excelencia en el día a día", añade el director de la factoría.

Trazabilidad digital

La compañía ha subrayado que la apuesta por procesos industrialmente eficientes, la digitalización avanzada y el uso de energías y materiales sostenibles sitúan a la fábrica de Sevilla a la vanguardia de la industria. En este sentido, ha señalado que en esta planta se gestionan diariamente más de 30.000 piezas con trazabilidad digital y cuenta con bancos de pruebas de última generación capaces de simular condiciones reales de conducción para garantizar los estándares de calidad exigidos, especialmente en vehículos híbridos.

Con sede en Londres, Horse Powertrain es un referente global en soluciones de tren motriz híbrido y de combustión, que apoya a los fabricantes de equipos originales (OEM) de automoción para motores, transmisiones, electrónica de potencia y plataformas híbridas integradas. Compuesta por dos divisiones, Aurobay Technologies y Horse Technologies, opera 17 plantas y cinco centros de I+D en todo el mundo, atendiendo a marcas como Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan y Mitsubishi Motors Corporation. La compañía emplea a 19.000 personas a nivel mundial y tiene como accionistas a Renault Group (45 %), Geely (45 %) y Aramco (10 %).