Govera fija en Sevilla su sede para movilizar mil millones de euros en inversión industrial en cinco años

Govera Inversiones proyecta un plan para movilizar desde Andalucía mil millones de euros para reforzar su presencia en el sector industrial español. La compañía, que es el family office de la familia Clemente, impulsores de Aciturri, ha situado su sede social y operativa en Sevilla y ha trazado una hoja de ruta que prevé movilizar mil millones de euros en cinco años mediante recursos propios, financiación y coinversión. Según afirma Ginés Clemente, fundador y presidente del comité de inversiones, Andalucía y Castilla y León serán esenciales en la evolución de este nuevo proyecto, dos territorios que han sido determinantes en el desarrollo previo de Aciturri.

La posición accionarial y los objetivos de crecimiento

Govera Inversiones controla actualmente el 49% de Aciturri Aeroestructures tras la entrada de la internacional Sonaca, que tomó el 51% en el segundo semestre de 2025. La empresa andaluza Alestis es una filial de Aciturri Aeroestructures. Clemente subraya que la operación con Sonaca aseguró la estabilidad financiera e industrial de la compañía en un periodo complejo, marcado por la pandemia y sus efectos posteriores. Añade que la suma con Sonaca garantiza un crecimiento futuro sólido y un posicionamiento adecuado para los grandes programas aeronáuticos de los próximos años.

En paralelo, Govera mantiene el 100% de Aciturri Aeroengines. Esta sociedad fabrica componentes de alta complejidad para motores aeronáuticos y constituye uno de los pilares del plan inversor. La empresa se fija como meta alcanzar 350 millones de negocio en 2030 frente a los 100 millones con los que cerró 2025, un salto que buscará mediante expansión orgánica y adquisiciones. El crecimiento de esta división aparece como uno de los ejes sobre los que Govera quiere reforzar su perfil industrial, con un foco que se mantiene en áreas de alto valor tecnológico.

La estrategia industrial y el papel de Andalucía

Los responsables de Govera han presentado su hoja de ruta a Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Clemente sostiene que Andalucía se ha configurado como un entorno idóneo para desarrollar proyectos industriales de gran envergadura gracias a una interlocución fluida con la administración, lo que –según subraya– aporta confianza y seguridad a los inversores.

Paradela afirma, por su parte, que la instalación de la sede social y operativa en Sevilla confirma la capacidad de la comunidad para atraer proyectos con ambición de crecimiento, especialmente en sectores vinculados a la industria y la tecnología. El consejero detalla que la industria andaluza creció un 9,6% en 2025 y que el valor añadido bruto del sector se ha incrementado un 34% desde 2018. Añade que Andalucía ofrece seguridad jurídica, estabilidad institucional, simplificación de procedimientos y mecanismos de colaboración público‑privada orientados a sectores estratégicos.

El plan de la compañía se estructura sobre tres líneas. La primera se orienta a inversiones directas en empresas industriales con un negocio de entre 50 y 100 millones de euros en las que Govera tomaría la mayoría. Se trata de compañías con tensiones financieras y operativas pero con un equipo profesional solvente y con actividad en sectores con dinámica positiva. Clemente recuerda que la trayectoria previa del grupo incluye seis grandes operaciones de compra y relanzamiento de compañías aeronáuticas, experiencia que el equipo considera decisiva para detectar nuevas oportunidades.

La segunda línea se centra en operaciones para acompañar a empresas en expansión en la industria, la salud y el consumo. Govera prevé tomar más de un 5% en estas firmas con el objetivo de acelerar su desarrollo.

La tercera vía de actuación se dirige a startups y empresas emergentes en fases iniciales. La sociedad ya ha invertido en PLD Space, fabricante del cohete Miura, y en Hiperbaric, y ha impulsado su filial Aciturri Tech, que reforzará líneas de innovación industrial desde las instalaciones situadas en el Parque Empresarial Aerópolis. En paralelo, la compañía contempla un área de inversión inmobiliaria en grandes capitales españolas.

La Fundación Aciturri, constituida en 2024, constituye el otro vector del proyecto. El objetivo es volcar recursos y experiencia empresarial en ámbitos como la salud, la eliminación de barreras educativas y el apoyo al emprendimiento juvenil. La entidad respalda al CIMA de la Universidad de Navarra en el proyecto Cáncer Gene Therapy y mantiene un convenio con el Hogar de San Agustín de Almería para apoyar la formación de jóvenes en riesgo de exclusión.