Aistech Space, apoyada por los propietarios de Mayoral, vigila el Estrecho de Gibraltar desde el espacio

El Estrecho de Gibraltar es uno de los puntos geoestratégicos más sensibles no solo para España y Europa, en general, sino de rango mundial. Con apenas 14 kilómetros de anchura en su parte más estrecha es la puerta de entrada y nexo de unión terrestre, entre el Viejo Continente y África, y marítimo, paso obligado de la ruta transoceánica Este/Oeste, con todos los riesgos que ello conlleva. Una empresa catalana apoyada económicamente por la familia Domínguez de la Maza ha puesto su tecnología satelital de captación de imágenes térmicas al servicio de la Unión Europea para desarrollar uno de los proyectos más avanzados de vigilancia marítima en este punto crítico.

Aistech Space, especializada en observación de la Tierra mediante imagen térmica de alta resolución, es una de las compañías que forman parte de AI4COPSEC, un proyecto financiado por Horizonte Europa dentro del programa Copernicus -el sistema europeo de observación de la Tierra, liderado por la Comisión Europea en colaboración con la Agencia Espacial Europea-. Con una duración de 36 meses (2025-2027) y un presupuesto de cuatro millones de euros, el consorcio está integrado por diez socios de siete países europeos.

Guardia Civil y Satcen -Centro de Satélites de la UE encargado de proporcionar inteligencia geoespacial a los responsables comunitarios para la toma de decisiones en materias como control de fronteras, piratería o seguridad internacional- son los socios del programa en España con los que Aistech trabaja mano a mano.

La aeroespacial se encarga de poner a su disposición las imágenes térmicas de alta resolución captadas a través de su constelación de satélites para monitorizar los movimientos no declarados en el Estrecho, detalla Carles Franquesa, CEO y cofundador de Aistech. Concretamente, esta tecnología permite ver cuando la visibilidad es limitada para los radares costeros tradicionales, pues percibe el calor. Detecta diferencias de temperatura en superficie, lo que es especialmente útil cuando por ejemplo una embarcación, véase una narcolancha, navega de noche con el transpondedor apagado para evitar ser localizada.

Pero estos satélites térmicos no se aplican en exclusiva para abordar la delincuencia, los casos de usos contemplados en AI4COPSEC van más allá. Incluyen así búsqueda y rescate, detección de vertidos de petróleo, migración irregular y pesca ilegal, con el objetivo de salvaguardar el control y la seguridad de la navegación y de flujos de intercambios multiformes a nivel europeo. Mejorar la prevención y la capacidad de respuesta en tres áreas: apoyo a la acción exterior de la UE, vigilancia fronteriza y vigilancia marítima.

De ahí que la observación térmica del Estrecho de Gibraltar sea solo el primer campo de actuación, sentando las bases para una tecnología que, confían, escalará hasta replicarse en otras áreas marítimas o terrestres de interés estratégico dentro de la UE. Aunque todavía se encuentran en fase de desarrollo, existen casos de uso ya validados en otros entornos como la identificación térmica en infraestructuras críticas, asevera concretando el caso de la central nuclear de Zaporiyia.

Una constelación propia como ventaja competitiva

Fundada en 2015 por Carles Franquesa y Guillermo Valenzuela en el entorno de la incubadora de la Agencia Espacial Europea, Aistech ha desarrollado su propio sistema de observación térmica (Thermal Infrared). Una tecnología propia que le otorga independencia frente a competidores que dependen de soluciones de terceros y le permite adaptar sus sensores a las necesidades específicas del mercado, informa Franquesa mientras detalla que a nivel mundial apenas cuatro empresas trabajan en este segmento.

Hydra 2, satélite que da inicio a la constelación de Aistech Space. / Grupo Joly

Antes de llegar al despliegue comercial, Aistech lanzó tres satélites de prueba que aún permanecen en órbita. El pasado enero dió inicio a su constelación comercial tras lanzar Hydra 2, primero de ellos en incorporar el Telescopio Térmico Multiespectral desarrollado íntegramente por la compañía. Tanto el desarrollo como puesta en órbita supusieron una inversión aproximada de un millón de euros y ha contado con el respaldo del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) desde sus inicios.

Su próximo lanzamiento está previsto para el 4 de mayo con SpaceX y, entre octubre y diciembre, prevé enviar otros cuatro más. De este modo, persiguen cerrar 2026 con seis satélites lanzados y entre cuatro y cinco plenamente operativos.

Los Domínguez de la Maza, tercer gran inversor clave para su expansión

Aistech Space encara una nueva fase de crecimiento tras levantar una segunda ronda de financiación serie B de más de 45 millones de euros con la participación destacada de la familia propietaria de Mayoral. Los Domínguez de la Maza ya habían liderado una serie A en 2024 que cerró en 10 millones de euros, situándose como los terceros grandes inversores de la compañía aeroespacial.

Por delante, la tecnológica cuenta con el respaldo económico de grandes inversores privados, muchos de ellos directivos de empresas del IBEX, subraya Franquesa. Además, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) ha aportado alrededor de 22,5 millones de euros a la aeroespacial a través de su programa Innvierte y a raíz de su designación como empresa estratégica.

Con todo, la facturación de Aistech cerró 2025 con 1,5 millones de euros y una plantilla que ha crecido hasta las 52 personas. Para 2026, su CEO prevé alcanzar las 70-80 trabajadores y facturar entre cinco y ocho millones, impulsada, en sus palabras, por contratos ya firmados. Es más, para 2030 la compañía proyecta unos ingresos superiores a los 150 millones de euros y un despliegue de 48 satélites desde 2027.