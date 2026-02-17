Andalucía gana casi 114 millones en facturación y 76 nuevas compañías por cambios de domicilio de empresas en 2025

Andalucía cerró 2025 como la segunda comunidad autónoma con mayor saldo positivo en movilidad empresarial, con un balance neto de 76 compañías. Así, la región atrajo a un total de 664 sociedades frente a las 588 que abandonaron su territorio, según datos publicados por Informa D&B. El resultado, aunque positivo, supone un retroceso respecto al ejercicio anterior, cuando se sumaron 81 empresas nuevas por los cambios de domicilio, y se sitúa lejos del récord registrado en 2016 (+132).

Igualmente, en cuanto a las ventas de las empresas que se han trasladado, la comunidad ganó 113,9 millones de euros por las mudanzas, ya que los 554,4 millones que añadieron las nuevas compañías que desembarcaron en la región compensaron los 440,5 millones de negocio de las que se fueron. Como movimientos destacados, figuraron la salida de Comercial Pernas a Galicia, que restó 146,2 millones, y la llegada de Petroprix desde Madrid, con 111,7 millones.

Para las 588 sociedades que abandonaron el territorio andaluz en 2025, la comunidad madrileña fue el destino favorito, hacia donde se trasladaron más de la mitad –312 con una facturación de 281,7 millones de euros–, si bien, en sentido contrario, atrajo a 351 sociedades procedentes de esta región con 388,3 millones en ventas. También destacan las 73 empresas con 77,7 millones de negocio que se marcharon hacia Cataluña y las 106 con 76,4 millones de negocio que llegaron desde este territorio.

Con este saldo de facturación por las mudanzas, la comunidad andaluza anotó el pasado año la cuarta mejor cifra a nivel nacional. A la cabeza de España, se situó Cataluña, que ganó 2.963 millones por el impacto del regreso de Criteria Caixa, seguida ya a gran distancia por Murcia (256 millones) y Canarias (149). Con el peor saldo negativo, sobresalió Madrid, que restó 403 millones y que solo fue superada por Baleares por la salida mencionada del holding de inversiones catalán.

Saldos positivos

Atendiendo a la diferencia entre llegadas y salidas de compañías, Andalucía se coloca también entre las comunidades españolas que cerraron con un saldo positivo en el ejercicio –junto con Canarias, Baleares, Asturias, Cantabria, País Vasco, Murcia, Navarra o Comunidad Valenciana–, frente las que empeoraron en el diferencial como Cataluña, Madrid, Extremadura, Aragón o Galicia, con tasas negativas por movilidad de empresas de –115, –70, –42 y –17, respectivamente.

En el cómputo español, un total de 5.307 firmas trasladaron su sede social a otra comunidad a lo largo de 2025, una cifra que representa un ligero repunte del 1% y la tercera más alta desde 2016. De acuerdo con el estudio de Informa D&B, los cambios de domicilio experimentaron un importante crecimiento en 2017 como consecuencia del referéndum independentista en Cataluña, que se saldó aquel ejercicio con la salida de 10.394 empresas, de las que solo ha regresado hasta la fecha un 7,33%.

‘Top 10’ de mudanzas

En el top 10 nacional por facturación de compañías que se trasladaron en 2025 alcanzaron las primeras plazas Criteria Caixa, de Baleares a Cataluña y con 2.255 millones; Iberian Lube Base Oils Company, de Madrid a Murcia, con 590,9 millones, y Levantur, de Murcia a Baleares, con 460 millones. También destacaron Longi Solar Technology Spain (273,5 millones, de Cataluña a Madrid), Trasmediterránea (244,2 millones, de Madrid a Canarias) y Premier Pigs (213,7 millones, de Aragón a Cataluña).

Al cierre de 2025, Andalucía registró el cuarto mejor balance por cambios de domicilios en la última década, un periodo en el que destaca el contraste de los fuertes desplomes registrados en los ejercicios 2021 y 2019 con saldos negativos por mudanzas de 170 y 144, respectivamente. En el mismo plazo, solo una comunidad autónoma –Baleares– ha logrado tasas positivas todos los años, y otras dos siempre han contabilizado un diferencial desfavorable: Cataluña y Castilla y León.