CaixaBank destaca que "el crecimiento de Marruecos y la apertura de la India son factores que juegan a favor de Andalucía"

De izquierda a derecha: Miguel Torres, director de Banca Internacional de CaixaBank; Haresh Lalwani, director de la oficina de CaixaBank en la India; y Pablo Pérez, director de Relaciones Bancarias de CaixaBank en Marruecos.

En un contexto en el que la internacionalización se ha convertido en una palanca clave para ganar competitividad y diversificar mercados, CaixaBank sitúa el acompañamiento financiero y el conocimiento local como elementos decisivos para que las empresas andaluzas puedan dar el salto al exterior con mayores garantías. Así lo expusieron responsables de la entidad a este periódico durante la jornada ‘Puerta al Exterior’, celebrada el pasado jueves en CaixaForum Sevilla.

Desde la visión global del banco, el director de Banca Internacional de CaixaBank, Miguel Torres, explicó que la red internacional de la entidad está concebida “exclusivamente para ayudar a los clientes” en sus procesos de expansión. En este sentido, subrayó que el apoyo no se limita a la financiación de exportaciones, sino que abarca también soluciones de implantación y asesoramiento estratégico.

Torres destacó que los equipos de CaixaBank en el exterior acumulan una media de más de trece años de experiencia internacional y cuentan con una elevada especialización y un profundo conocimiento de los mercados locales, lo que permite a las empresas comprender mejor la idiosincrasia de cada país y operar con mayor seguridad.

A su juicio, el principal requisito para abordar un proceso de internacionalización es la voluntad de salir al exterior acompañada de un buen asesoramiento. Según explicó, competir en mercados internacionales implica enfrentarse a nuevos actores, pero también supone una oportunidad para que las empresas crezcan, se fortalezcan y ganen dimensión. En este proceso, insistió en la importancia de apoyarse en socios con experiencia y conocimiento del terreno.

Los tres representantes de CaixaBank durante la entrevista realizada por 'El Conciso'. / José Ángel García

Una India más abierta

En el análisis por mercados, Haresh Lalwani, director de la oficina de CaixaBank en la India, puso el foco en el potencial de este país como destino para las empresas andaluzas. Lalwani señaló que la India ha sido históricamente un mercado de oportunidades, pero que el actual contexto de acuerdo de libre comercio abre un abanico aún más amplio.

Sectores como el agroalimentario, la maquinaria o las energías renovables concentran, a su juicio, algunas de las principales opciones de crecimiento. El responsable de la oficina india destacó además el peso de Andalucía en las exportaciones españolas hacia este mercado, especialmente en el ámbito agroalimentario. De hecho, en los primeros once meses de 2025, la región se consolidó como la segunda comunidad autónoma exportadora a la India, con el 22,7 % del total nacional.

Asimismo, apuntó que la reducción de aranceles puede facilitar un incremento significativo de estas operaciones. No obstante, reconoció que uno de los retos pendientes es el posicionamiento de la marca, ya que, en muchos casos, productos como el aceite de oliva se perciben como “procedentes de la Unión Europea”, sin identificar claramente su origen español o andaluz.

Crecimiento del mercado marroquí

Por su parte, el director de Relaciones Bancarias de CaixaBank en Marruecos, Pablo Pérez, subrayó el momento de oportunidad que atraviesa el país vecino, inmerso en un proceso de modernización de infraestructuras y captación de inversión. Pérez señaló que la entrada de liquidez y el desarrollo de grandes proyectos están generando ventajas en sectores tradicionales como la pesca o la agricultura, pero también en ámbitos industriales, de maquinaria y de servicios.

Del mismo modo, destacó la cercanía geográfica como una ventaja competitiva clave para las empresas andaluzas, que encuentran en Marruecos un mercado próximo y con un alto grado de interconexión económica. Aunque reconoció que los acuerdos comerciales, como el convenio entre la UE y el Reino de Marruecos, plantean retos, defendió que se trata de un proceso global en el que las oportunidades superan a las dificultades, como demuestra la presencia creciente de empresas andaluzas ya implantadas en el país.

Así, de cara al medio plazo, Miguel Torres reiteró que la internacionalización forma parte de la estrategia estructural de CaixaBank. Aunque la entidad continúa creciendo en el mercado nacional, su desarrollo futuro pasa también por reforzar la Banca Internacional, ampliar su implantación exterior y facilitar a las empresas clientes una salida ordenada y acompañada a los mercados extranjeros.