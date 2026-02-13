La inflación baja en Andalucía al 2,1% en enero y se sitúa por debajo de la media nacional

Andalucía arrancó 2026 con una inflación más contenida que la media nacional. La energía explica la mayor parte del alivio –electricidad y carburantes–, una lectura con se referza con el dato de la subyacente: 2,4% en Andalucía frente a 2,6% en España. El IPCA del 2,4% confirma el tono de moderación también en la métrica europea. La comunidad mantiene un diferencial favorable mientras el foco se desplaza hacia cuánto resistirán servicios, alimentación elaborada y seguros en los próximos meses.

Con los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE) difundidos este viernes, la inflación en Andalucía terminó enero en el 2,1%, una cifra que se situó dos décimas por debajo del 2,3% nacional. El propio organismo explicó que el dato estatal se revisó una décima a la baja respecto al 2,4% adelantado a finales de enero, lo que consolidó un arranque de año marcado por la moderación de los precios. El diferencial andaluz de 0,2 puntos estrechó la brecha con las comunidades menos inflacionistas y reforzó la posición de la región en la franja media del país.

La explicación de la moderación la ofreció el propio INE: vivienda redujo su aportación por una electricidad que sube menos que en enero de 2025, y transporte cayó por el abaratamiento de carburantes y lubricantes frente al encarecimiento del mismo mes del año pasado. El resultado: un descenso interanual notable y un -0,4% mensual del índice general en enero. Andalucía registró ese mismo -0,4% mensual, en línea con el patrón estatal y con el impacto de las rebajas invernales en algunos capítulos.

El organismo estadístico recordó además un aspecto técnico de calado: enero es el primer mes con datos definitivos en la nueva base 2025 para el IPC y el IPCA, lo que conviene tener en cuenta al comparar con series anteriores. El cambio de base no altera la foto de fondo: la energía marcó la pauta del primer mes del año.

Tras la corrección de enero, España enlazó tres meses de descenso del IPC y volvió a acercarse al entorno del 2% que el Banco Central Europeo define como objetivo de estabilidad de precios. Andalucía se benefició de esa dinámica: vivienda quedó en un 2,4% interanual –por debajo del 2,7% nacional–, y transporte marcó un -0,4% –frente al -0,1% estatal–, dos factores que consolidaron el diferencial favorable de la comunidad.

Andalucía, en la franja intermedia

Todas las comunidades cerraron enero en positivo. Madrid registró el 3%, la tasa más elevada, mientras que Asturias, Castilla‑La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja se situaron en el 1,9%. Andalucía, con el 2,1%, quedó por debajo de la media nacional y más próxima al grupo con menor inflación. La distribución por capítulos reforzó ese patrón: vivienda y transporte aportaron el grueso del alivio, con diferencias a favor de Andalucía frente al total de España.

El pulso provincial fue homogéneo –con matices– dentro de la comunidad: Sevilla y Almería se situaron en 2,2%, Málaga alcanzó 2,5% y Cádiz quedó en 1,8%, dentro de la horquilla marcada por la media regional. La dispersión provincial permaneció acotada y sin anomalías.

Qué sube y qué baja: alimentos frescos y electricidad al alza; vestido, calzado y turismo a la baja

La composición por grupos en Andalucía dejó subidas anuales en bebidas alcohólicas y tabaco (4,5%), restaurantes y alojamiento (4,1%) y cuidado personal y otros (3,2%). Vestido y calzado cayó un -3,2% interanual, transporte se situó en -0,4% e información y comunicaciones cerró en -0,2%. En términos mensuales, vestido y calzado registró -13,4% en plena campaña de rebajas; actividades recreativas, deporte y cultura anotó -2,5%; transporte descendió -1,0%. En sentido contrario, avanzaron bebidas alcohólicas y tabaco (1,8%), seguros y servicios financieros (1,0%), información y comunicaciones (1,4%) y vivienda (0,9%). El patrón andaluz coincidió con la pauta nacional y reforzó el papel de la energía y de los efectos estacionales.

El detalle por rúbricas a escala nacional confirmó qué productos y servicios movieron el índice en enero. Las mayores caídas mensuales se concentraron en prendas de vestir (-14,7%), zapatos (-8,5%), paquetes turísticos (-12,4%) y servicios de alojamiento (-5,1%), con descensos adicionales en transporte de pasajeros –ferrocarril (-11,3%) y aéreo (-6,0%)– y en combustibles y lubricantes (-1,3%). Las subidas más visibles se localizaron en legumbres y hortalizas frescas (4,7%), pescado y marisco (1,8%), aceites y grasas (2,6%), además de electricidad (2,3%) y servicios de telecomunicaciones (2,4%). En variación interanual, huevos (30,7%), carne de vacuno (16,3%), transporte público urbano (12,6%) y café, cacao e infusiones (10,9%) lideraron los aumentos; aceites y grasas (-19,2%) y azúcar (-4,9%) encabezaron los descensos.

En España, por grupos, el mayor avance anual correspondió a seguros y servicios financieros (4,7%), seguido de bebidas alcohólicas y tabaco (4,5%) y restaurantes y servicios de alojamiento (4,5%). Vestido y calzado retrocedió -1,9% interanual –otra vez, con efecto de rebajas–. La variación mensual del IPC nacional terminó en -0,4%, con vivienda al alza por la electricidad y con la contrapartida de actividades recreativas y transporte a la baja.

Subyacente: también por debajo de la media

La inflación subyacente –índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos– terminó enero en el 2,4% en Andalucía, dos décimas por debajo del 2,6% de España. El INE publica esta serie por comunidades en su bloque de grupos especiales: Andalucía presentó un índice 100,618 con -0,6% mensual y 2,4% interanual; el conjunto nacional cerró en 100,712, -0,6% mensual y 2,6% interanual. La diferencia autonómica confirma que el núcleo de la inflación en la región avanzó con menor intensidad que en el país.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), el que ofrece el dato que se usa para comparar la inflación nacional con su entorno europeo, quedó en el 2,4% en España, con una variación mensual del -0,8%. Esta medida prolongó el mensaje de moderación que ya dejó el índice general. El INE difundió estos datos como definitivos en enero, en paralelo al cambio de base.