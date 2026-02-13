El fondo francés Log In desembarca en Andalucía con la compra de la plataforma logística de Riofruit en Sevilla

El fondo francés Log In ha cerrado su primera operación en Andalucía con la compra de la plataforma logística de la empresa agrícola Riofruit ubicada en el municipio de La Rinconada (Sevilla), un activo de más de 12.300 metros cuadrados. La transacción, formalizada sin financiación bancaria mediante la fórmula de sale and leaseback, ha sido realizada por Principal Asset Management, la gestora del vehículo inversor galo, según ha confirmado este diario en fuentes del mercado.

La operación, de la que no se ha desvelado el importe –si bien el ticket de inversión de Log In oscila entre los 5 y los 25 millones de euros– incluye un inmueble con una superficie total de 12.316 metros cuadrados compuesto por una nave moderna equipada con cámaras de frío y oficinas. Una vez completado el traspaso, el complejo se encuentra arrendado a largo plazo a la empresa agrícola andaluza de carácter familiar Riofruit y funciona como principal centro operativo de la compañía.

La plataforma logística se sitúa en el área metropolitana de Sevilla, próxima al nodo multimodal de Majarabique, con acceso a infraestructuras como el Puerto de Sevilla, el Aeropuerto de San Pablo y la Autovía A-4. Finalizado en 2022, el edificio incorpora sistemas de generación eléctrica mediante paneles fotovoltaicos con certificación, así como soluciones de gestión eficiente del agua, aunque el fondo acometerá actuaciones adicionales para mejorar el comportamiento ambiental.

Log In nació en 2022 como el primer vehículo francés enfocado en exclusiva en logística europea. Actualmente, cuenta con una cartera de 16 activos distribuidos en Reino Unido, España, Italia, Irlanda y Alemania. Principal Asset Management actúa como gestor de inversiones del fondo, desarrollando una estrategia de crecimiento en los segmentos industrial, logístico, centros de datos y life sciences (bienes especializados en biotecnología, farmacéuticas o dispositivos médicos).

La adquisición en Sevilla, asesorada por CBRE España, es la primera en Andalucía y la cuarta en territorio nacional desde el lanzamiento de Log In, que aterrizó en España en 2023 con la compra de una plataforma logística de 16.800 metros cuadrados en Pamplona, a la que se unió ese mismo año una nave industrial de casi 12.000 metros cuadrados en el Polígono de Las Atalayas de Alicante. Ya en el arranque de este año, el fondo se ha hecho también con otro activo en Pamplona de 11.051 metros.

Cartera de activos de calidad

El responsable de Transacciones y Gestión de Activos en Europa de Principal Asset Management, Guillaume Masset, señala que la adquisición en Sevilla ofrece un complejo de reciente construcción, con una ubicación ideal cerca de la capital, al tiempo que destaca que “se alinea plenamente con el desarrollo de una cartera paneuropea centrada en activos logísticos e industriales de alta calidad y arrendados a operadores regionales mediante contratos a largo plazo”.

Por su parte, Romain Welsch, presidente de Theoreim –partner en la gestión del fondo–, valora que “tras reforzar nuestra presencia en varios países europeos en 2025, la operación en Andalucía representa una nueva etapa en el desarrollo de Log In en España”. Asimismo, subraya que “nos permite ampliar nuestra presencia en el sector agrícola y diversificar nuestras fuentes de ingresos invirtiendo en activos vinculados a usos esenciales y que atienden las necesidades básicas de la población”.

Apetito inversor francés

Actualmente, de acuerdo con las fuentes del mercado consultadas, existe un gran apetito inversor por parte del capital francés en la adquisición de complejos y naves logísticas, así como de activos comerciales en España. El foco se sitúa en Madrid y Barcelona, como centros neurálgicos de la actividad económica, pero también en otros puntos del país, entre los que se encuentra la comunidad andaluza, donde pueden obtener mayores márgenes de rentabilidad que en las grandes capitales.

En este contexto, otra operación capitaneada por inversores galos ha sido la adquisición a mediados de 2025 del Parque Comercial Guadaíra, ubicado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por parte de Iroko Iberia, la división en España del grupo francés Iroko Zen, por un importe de 26 millones de euros. Este activo comercial, que acoge a operadores como Media Markt, Mercadona o McDonald’s, era propiedad de Patrimonial Reim y cuenta con una superficie de 32.200 metros cuadrados.