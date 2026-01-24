Vía Appia e Iquo se alían para impulsar su cartera residencial en Andalucía con una inversión de 8,5 millones en Sevilla

La promotora Vía Appia y la plataforma de financiación alternativa Iquo han unido sus fuerzas en un desarrollo residencial que contará con una inversión de en torno a 8,5 millones de euros y con el que reforzarán sus respectivas carteras inmobiliarias en Andalucía. En concreto, el proyecto conjunto de ambas compañías consiste en la construcción de una promoción en el municipio de Gelves (Sevilla) con un total de 40 viviendas integradas en un complejo con zonas comunes.

La edificación, denominada Residencial Atalaya, se sitúa a cinco minutos de la estación de metro San Juan Bajo y a unos diez minutos del centro de Sevilla, en un entorno con elevada demanda de obra nueva, lo que refuerza su atractivo para primera residencia. La actuación contempla viviendas de entre uno y tres dormitorios, además de 34 plazas de aparcamiento y seis trasteros, dentro de un complejo que incorporará zonas comunes con piscina, gimnasio, área infantil y espacio social.

En esta alianza, Iquo participa como socio operativo y como financiador en una fase previa a la entrada del préstamo promotor. La estructura de la colaboración, que ha contado con el asesoramiento de Deloitte tanto en el ámbito financiero como urbanístico, se articula a través de la sociedad vehículo del proyecto Residencial Atalaya, una iniciativa cuyas obras está previsto que arranquen a finales de 2026 o comienzos de 2027, con fecha de entrega estimada en la segunda mitad de 2028.

Desde Vía Appia señalan que “el objetivo del proyecto es contribuir a ampliar la oferta de vivienda de obra nueva en un momento en el que la demanda sigue siendo elevada y la disponibilidad es limitada”, en una de las zonas, además, con mayor presión del área metropolitana de Sevilla, como es el Aljarafe; mientras que Iquo, firma radicada en Madrid, enmarca esta operación en “nuestra estrategia de apoyar proyectos residenciales bien ubicados y con una demanda acreditada”.

Carteras inmobiliarias

Con este desarrollo, Vía Appia suma su quinto proyecto en el Aljarafe sevillano, donde ya cuenta promociones en Gelves y Gines. A esta cartera, se unen residenciales en la capital hispalense y en otros puntos del territorio andaluz, como el litoral y la sierra de Huelva, además de una iniciativa en Madrid. En el exterior, el portafolio de la promotora con sede en Sevilla abarca 115 apartamentos en Punta Cana (República Dominicana) y un complejo de un millar de viviendas en Tánger (Marruecos).

Por su parte, Iquo ha convertido a Andalucía en uno de sus principales focos de actividad dentro de su cartera de proyectos. En este sentido, alcanza con esta operación su sexto desarrollo en la región, tras anteriores actuaciones en distintos puntos del territorio, con el foco en Sevilla y en el litoral malagueño. Entre ellas, destacan dos iniciativas en la Costa del Sol, concretamente en Mijas, y un hotel con un centenar de habitaciones en la localidad sevillana de Bormujos.