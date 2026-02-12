La Casa de las Carcasas factura ya casi 300 millones y prepara un cambio radical de la empresa para 2027

Una de las empresas con mayor tasa de crecimiento, La Casa de las Carcasas, ha cumplido trece años con 1.050 tiendas en 13 países (ninguna franquiciada) y 5.500 trabajadores. En 2024, el grupo facturó 257,9 millones de euros, un 23% más, y tuvo un resultado de explotación de 52,6 millones (+28%). El pasado año, la facturación de la firma española alcanzó los 291 millones de euros, según fuentes de la compañía. Los datos son abrumadores y aún así, el extremeño Ismael Villalobos, su CEO y fundador, sigue con el mismo 'hambre' que tenía cuando creó la compañía, y ahora prepara cambios en los locales, la marca y el diseño de las carcasas con un único objetivo: convertirlas en un complemento de moda. "Si cambiamos de ropa cada día, ¿por qué no hacer lo mismo con las carcasas del móvil?", plantea este joven empresario.

En unas jornadas organizadas por el Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), Villalobos ha recordado qué le llevó a emprender en 2012. La empresa había estado presente en su familia desde pequeño, ya que las familias de su padre y su madre tenían supermercados y carnicerías en su pueblo, Jaraiz de la Vega, en Cáceres (Extremadura). Así que emprender tampoco le fue ajeno. "Buscaba un producto que sirviera para todo el mundo y la verdad es que hasta los niños usan móviles", ha reconocido este joven, que estudió una FP superior de Administración y Finanzas, así como gestión administrativa.

En 2012 inauguró su primera tienda en internet y un año después abrió un establecimiento físico en el centro comercial Xanadú "porque -bromea- me cogía de camino de Madrid a mi casa". Villalobos considera que una de las claves del éxito de su compañía es haberse especializado, ofreciendo calidad, diseño y variedad en las carcasas, y todo en una misma tienda, para lo cual ha firmado licencias con Warner Bros, Disney y clubes de fútbol, entre otros.

Fábrica de La Casa de las Carcasas en Extremadura / M.G.

Aunque comenzó comprando en China, la compañía terminó creando una fábrica en el pueblo de Ismael, que desafortunadamente se quemó el 1 de mayo de 2018. "Ese mismo día decidí que daría entrada a un fondo de inversión en La Casa de las Carcasas", cuenta este joven, que asegura que "nunca pensé en abandonar porque nos iba muy bien". El fondo que entró en 2022 fue ProA Capital, dueño de Pasta Gallo y quien vendió Vips a Alberto Torrado, fundador de Alsea. "El fondo nos ha apoyado mucho en la expansión internacional en Latinoamérica" y "desde que entró, la empresa se ha multiplicado", admite Villalobos, quien asegura que la relación con ProA "es de paz y amor" porque ha habido honestidad siempre en nuestras relaciones. ProA habría pagado cien millones de euros por un paquete accionarial de La Casa de las Carcasas, un extremo que no ha confirmado ni desmentido la compañía.

Así es cómo La Casa de las Carcasas ha llegado a tener más de mil establecimientos en el mundo con 12.000 referencias. Las tiendas están repartidas por España (289), México (172), Italia (171), Francia (112), Portugal (88), Chile (69), Polonia (35), República Checa (32), Rumanía (29), Colombia (28), Perú (14), Grecia (7) y Turquía (4). Tras algunos batacazos, el CEO de la compañía ha comprendido que homogeneizar la formación de los trabajadores en todo el mundo ha sido clave para extrapolar los resultados de España al resto del mundo.

La periodista Fátima Ramírez ha entrevistado en el acto de Cesur al empresario Ismael Villalobos / Juan Carlos Muñoz

Ismael Villalobos pactó con el fondo Proa Capital su salida como CEO transcurridos dos años desde la operación de compraventa pero terminó volviendo en 2025 porque el relevo del director general no fue como esperaban. Desde que se marchó en 2024 hasta su vuelta el pasado año, creó una patrimonial, Te Alquilo y Punto, con la que ha construido un hotel en Navalmoral de la Mata y ha iniciado la construcción de más de 600 viviendas.

Una vez de vuelta a la compañía, el fundador prepara una transformación radical de La Casa de las Carcasas. "En 2027 no la va a conocer ni su padre", dice el creador de esta 'criatura' empresarial, quien se lamenta del incremento de los costes laborales en España, así como de las bajas, "que afectan a la cuenta de resultados". Villalobos, que por ahora se ha resistido a diversificar, introduciendo en las tiendas la venta de móviles o líneas telefónicas, prepara "cambios en los locales, marca y diseño de los productos en dos años" con el fin de aumentar la tasa de repetición de compra. "La gente no repite compra tanto como nos gustaría", declara este empresario, que quiere que las carcasas se conviertan en parte del 'outfit' y que nos acostumbremos a "cambiar de carcasa en función de la ropa que usemos".