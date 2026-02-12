Informe de M&A en Andalucía 2025: Bajan las fusiones y adquisiciones pero aumenta el valor de las operaciones

La incertidumbre geopolítica y económica ha enfriado las operaciones de M&A. Andalucía registró el pasado año 180 operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), lo que supone una caída del 13%, según el informe sectorial elaborado por Deloitte. Sin embargo, el valor de esas operaciones alcanzó los 1.252 millones, frente a los 1.044 del año anterior, un 20% más. Los sectores más activos por número de operaciones fueron turismo, agroalimentario y sanidad, así como agroalimentario y sanidad.

Entre las transacciones recientes claves en Andalucía se citan la compra por parte del grupo De Prado a Algosur de 3.400 hectáreas o la venta de Quarza (vinculado a Abelló) de su participación en la conservera Alsur. También en el sector agroalimentario, la cadena de supermercados El Jamón compró Grupo Piedra, consolidándose en Andalucía con casi 370 tiendas, mientras que Fremman Capital adquirió a Portobello el 35% de AGQ Labs. Además, Freemman Capital se hizo con Cortijo Cuevas a través de Bollo Natural Fruit.

En el campo de la energía, EKS Energy, antes conocida como GPTech, con sede en Sevilla, fue adquirida totalmente por Hitachi Energy, y Nexwell Power compró por 170 millones de euros a Q Energy una cartera solar de siete plantas y 248 megavatios, parte de ellas en Andalucía.

En tecnología, el consorcio liderado por BBK-Kutxabank se hizo con Ayesa ITA por 480 millones; la multinacional alemana Bechtle compró la tecnológica sevillana Grupo Solutia y la familia Rufo vendió el 60% de Servinform a la gestora suiza AS Equity Partners por 100 millones de euros. En software, la italiana Retex compró la sevillana Tier1 y el fondo Oakley pagó 25 millones de euros por entrar en el capital de la malagueña de reservas hoteleras Paraty Tech.

En el sector aeroespacial, Sonaca entró en Aciturri para crear un nuevo gigante industrial europeo, mientras que en el sector financiero, MoraBanc, con sede en Andorarra, compró a Unicaja por 45 millones de euros el 100% del Banco Europeo de Finanzas (BEF). En ocio y deporte, Gildoy España cerró un acuerdo definitivo para la venta del Recreativo de Huelva.

Retos y oportunidades

Para Gerardo Yagüe, socio responsable de Transacciones en Deloitte, "resulta innegable que nos encontramos inmersos en un contexto económico de gran complejidad" por factores socio-demográficos, tecnológicos, medioambientales y regulatorios, a lo que se suma el hecho de que vivimos un "inestable marco geopolítico" que está alterando "las dinámicas de comercio, las agendas de defensa y seguridad, los modelos de las cadenas de suministros o la orientación de los flujos de inversión". Al mismo tiempo, destaca el impacto que tendrá la IA a la hora de incrementar la velocidad de las transacciones, reduciendo sus riegos, por lo que muestra su convencimiento de que en este nuevo campo de juego, unido al potenciar inversor de los fondos de private equity, ofrecen una oportunidad extraordinaria para activar las operaciones de M&A diferenciales.

A juicio de Deloitte, "Andalucía, gracias a su papel en sectores clave, como las renovables, la agroindustria, defensa o aeroespacial, se consolida como un destino atractivo para el ecosistema inversor". El 15% de las operaciones de M&A fueron protagonizadas por empresas de turismo, hostelería y restauración, mientras que un 12% pertenecían al sector agroalimentario y alimentación, y un 11% a sanidad y farma. Las empresas de servicios de negocios (10%), tecnología (9%), energía (8%), financiero y seguros (6%) e industria (6%) también mostraron gran dinamismo en estas operaciones.

Entre los retos de M&A que tiene Andalucía, Deloitte cita "la necesidad de alcanzar una mayor escala para reforzar la posición competitiva en los mercados internacionales", así como "el tejido empresarial mayoritariamente terciario, con una elevada dependencia del consumo" y "la incertidumbre derivada de las políticas arancelarias implementadas por EEUU y de sus continuas modificaciones, con impacto director en sectores estratégicos de la economía andaluza y extremeña".

De otro lado, la consultora ve oportunidades en las operaciones de fusiones y adquisiciones en esta comunidad, como es "el posicionamiento estratégico del sector de defensa y aeroespacial andaluza, impulsado por un entorno geopolítico cada más inestables" y la "consolidación del sector agroalimentario, favoreciendo la creación de líderes capaces de competir en los mercados internacionales". Asimismo, subraya la importancia del "sólido ecosistema tecnológico, apoyado en grandes parques tecnológicos, que generan un entorno idóneo para la atracción de talento y el desarrollo de líderes en IA, ciberseguridad y digitalización empresarial", sin olvidar el "elevado potencial en energías renovables".