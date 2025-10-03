Sonaca entra en Aciturri para crear un nuevo gigante industrial europeo

El grupo aeronáutico belga Sonaca ha adquirido el 51% del negocio de estructuras aeronáuticas de Aciturri Aerostructuras, dando lugar a una nueva empresa que se posiciona como el tercer proveedor independiente de aeroestructuras más grande del mundo.

La operación marca un paso relevante en la consolidación del sector aeroespacial europeo, dando lugar a una nueva entidad con más de 6.700 empleados, presencia en siete países y una facturación estimada de 1.200 millones de euros en 2025.

Además, dispone de una cartera de pedidos valorada en 10.000 millones de dólares, lo que garantiza una visibilidad operativa a ocho años.

Alianza estratégica y capacidades complementarias

La integración combina las fortalezas de dos compañías especializadas en diferentes tecnologías: Sonaca, con amplia experiencia en estructuras metálicas e integración de sistemas, y Aciturri, referente en el diseño y fabricación de componentes en materiales compuestos, esenciales para reducir el peso de las aeronaves y mejorar su eficiencia energética.

Esta alianza permitirá ofrecer una solución integral a fabricantes de aeronaves civiles y de defensa, desde el diseño hasta la producción.

España, pieza clave en el nuevo grupo

La operación refuerza el papel de España como uno de los centros industriales clave del nuevo grupo, gracias al peso estratégico de Aciturri, una compañía con sede en Castilla y León y una fuerte implantación en el tejido industrial español.

Firma del acuerdo entre Sonaca y Aciturri para crear un nuevo gigante industrial europeo

Además, el alcance industrial se ve ampliado por la inclusión de Alestis Aerospace, integrada en el Grupo Aciturri desde 2019, con instalaciones relevantes en Andalucía y otras regiones.

Se espera que esta integración impulse la actividad en las plantas españolas, con nuevas oportunidades de empleo, inversión en formación y desarrollo tecnológico local.

Del mismo modo, se mantendrá la continuidad operativa de las instalaciones en España y el protagonismo de los equipos locales, preservando el conocimiento acumulado y contribuyendo al fortalecimiento de la industria aeroespacial nacional.

Impacto industrial y empleo

El grupo ha anunciado su intención de invertir en talento, formación y capacidades industriales, en línea con su estrategia de crecimiento sostenible y expansión internacional.

La integración se llevará a cabo de forma progresiva en áreas clave como finanzas, ventas y comunicación, manteniendo la continuidad operativa de todas las instalaciones actuales.

Orientación a la aviación sostenible y la defensa

La nueva organización centrará su actividad en tres ejes estratégicos: impulsar la descarbonización del transporte aéreo mediante el desarrollo de tecnologías más sostenibles, reforzar la autonomía estratégica europea en defensa y mejorar la competitividad industrial a través de una red global y una base tecnológica compartida.

“Esta alianza crea un nuevo centro de gravedad en la industria aeronáutica europea”, afirmó Yves Delatte, consejero delegado de Sonaca. “Nuestro objetivo es convertirnos en referentes en el desarrollo y producción de los aviones del futuro”, añadió.

Por su parte, Ginés Clemente, presidente ejecutivo y fundador de Aciturri, subrayó que “esta operación abre nuevas oportunidades para nuestros equipos y permitirá ampliar nuestras capacidades a escala internacional”.

La operación ha contado con el respaldo de los accionistas de Sonaca, Wallonie Entreprendre y SFPIM, y con la participación de la firma Govera, sociedad patrimonial de la familia Clemente. Govera ha sido asesorada por Deloitte en materia de fusiones y adquisiciones, y por el despacho Garrigues en el ámbito legal.