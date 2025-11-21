A subasta las fincas rústicas de la patrimonial de Felipe Benjumea y otros herederos de los fundadores de Abengoa

El Juzgado Mercantil 3 de Sevilla ha sacado a subasta nueve fincas rústicas con placas solares en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) propiedad de la empresa Iniciativa de Bienes Rústicos (Inbrusa), una filial de Inversión Corporativa, la patrimonial que agrupa a cientos de accionistas de la segunda y tercera generación de las familias fundadoras de Abengoa: Benjumea, Aya, Abaurre, Solís y Sundhein. Se trata de casi 329 hectáreas de suelo rústico, arrendadas algunas de ellas a la empresa Atlántica Sustainable infrastructure –antigua filial de Abengoa– para explotar parques fotovoltaicos y termosolares.

En 2019, Inversión Corporativa y seis filiales (Finarpisa, Iniciativas de Bienes Inmuebles, Iniciativas Concertadas, Iniciativas de Bienes Rústicas, Explotaciones Casas Queda y Herrería la Mayor) presentaron concurso de acreedores con un activo de 184 millones y un pasivo de 136 millones.

En la liquidación de Inbrusa, el Juzgado Mercantil acordó la subasta de sus fincas a través de una entidad especializada. Ahora, Joaquín Aguilar Cazorla, administrador concursal de esta filial de Inversión Corporativa, ha comunicado que la subasta la realizará Activos Abea, empresa especializada en liquidaciones concursales.

Finca rústica de una filial del Inversión Corporativa, alquiladla para parque solar / M. G.

Plazos y condiciones

El período de presentación de ofertas por el lote completo de fincas comenzará el próximo 25 de noviembre a las 12 horas y acabará el 9 de diciembre a mediodía, según ha podido saber este periódico. El precio mínimo de partida asciende a 1.092.847 euros.

Según el informe realizado por Krata, las nueve fincas rústicas con placas solares en Casa Quemada tienen un valor de tasación de 2.087.991 euros. Se trata de fincas de secano para herbáceos alquiladas por períodos que oscilan entre 25 y 30 años.

Tienen derecho de superficie sobre esos suelos empresas como Atlántica, a través de sus filiales Fotovoltaica Solar Sevilla, Solar Proceses (propietaria de una de las torres de una planta termosolar) o Solnova. El contrato de arrendamiento podrá prorrogarse si ambas partes están de acuerdo. Los derechos de superficie sobre esas fincas prescriben en distintas fechas, ya que los contratos fueron firmados por Atlántica entre 2006 y 2010, según ha confirmado a este diario esta compañía de energía renovable, antes filial de Abengoa bajo el nombre de Abengoa Yield. Abengoa se desprendió de su participación en Atlántica hace años.

También son arrendatarios Egeria Demsan o Abengoa Solar New Technologies. Cuando acabe el período de arrendamiento, la empresa tendrá que desmantelar las plantas fotovoltaicas y termosolares, dejando las listas tierras para su uso agrícola. Las fincas no tienen trabajadores ni bienes o derechos con créditos con especial privilegio.