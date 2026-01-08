Cómo afectan a tu sueldo en 2026 las nuevas cotizaciones para reforzar las pensiones

La aplicación de dos instrumentos clave de la reforma de pensiones -el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad- incrementará las aportaciones a la Seguridad Social y reducirá el salario neto mensual.

Aunque el impacto será moderado, estas medidas forman parte de la estrategia diseñada por el Gobierno para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones en las próximas décadas.

A continuación, se detallan los elementos esenciales de estas cotizaciones, cómo se aplicarán y qué efectos tendrán sobre los ingresos de trabajadores y empresas a partir de enero de 2026.

Qué es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional

El MEI es una figura introducida en 2023 con el objetivo de reforzar los ingresos de la Seguridad Social ante el previsible aumento del gasto en pensiones durante la jubilación de la generación del baby boom. Se aplica tanto a trabajadores por cuenta ajena como a empresas y autónomos.

En 2026, el tipo aplicable del MEI ascenderá al 0,90%, frente al 0,75% vigente en 2025, lo que supone un incremento de 0,15 puntos. Esta subida se traducirá en un descuento ligeramente mayor en la nómina respecto al año anterior.

El mecanismo continuará aumentando de forma progresiva hasta 2029, cuando alcanzará el 1,2%, porcentaje que se mantendrá al menos hasta 2050, salvo cambios legislativos.

¿Cómo se reparte esta cotización?

En 2026, la distribución del MEI será la siguiente:

0,75% a cargo de la empresa

0,15% a cargo del trabajador

Autónomos: asumen el 0,9% completo

En la práctica, el impacto económico para la mayoría de trabajadores será reducido.

Por ejemplo, una persona con un salario bruto anual de 24.000 euros -equivalente al salario mediano de 2024 según el INE- aportará alrededor de 36 euros al año, lo que supone unos 3 euros mensuales.

Qué es la cuota de solidaridad y a quién afecta

La segunda figura que modificará las nóminas en 2026 es la cuota de solidaridad, dirigida exclusivamente a los trabajadores cuyos salarios superan la base máxima de cotización, fijada para 2026 en 5.101,2 euros mensuales (61.214,4 euros anuales), tras una revalorización del 3,9%.

Esta cuota, en vigor desde 2025, se aplicará únicamente sobre la parte del salario que excede dicha base y lo hará de forma progresiva por tramos. Su despliegue será gradual hasta 2045, año en el que alcanzará sus tipos máximos.

Tipos aplicables en 2026

Los porcentajes de cotización para 2026 serán superiores a los de 2025 y se estructuran en tres tramos:

1,15% para salarios hasta un 10% por encima de la base máxima

1,25% para salarios entre un 10% y un 50% por encima

1,46% para salarios que superen en más de un 50% la base máxima

Reparto entre empresa y trabajador

El peso de esta cotización recae mayoritariamente en la empresa:

Para salarios entre 5.611,33 y 7.651,8 euros mensuales:

1,04% empresa

0,21% trabajador

Para salarios superiores a 7.651,8 euros mensuales:

1,22% empresa

0,24% trabajador

Ejemplo práctico Un salario que supere en un 10% la base máxima -es decir, 5.611,32 euros mensuales- cotizará un 1,15% sobre la parte excedente, que asciende a 510,12 euros. Esto supone una aportación adicional de 5,86 euros al mes, o 70,3 euros al año.

Evolución hasta 2045

Cuando la cuota esté plenamente desplegada, los tipos serán notablemente superiores:

5,5% para el primer tramo

6% para el segundo

7% para el tercero

Es importante destacar que esta cotización no genera derecho a una pensión más alta, ya que su finalidad es exclusivamente financiera. Además, no afecta a los autónomos, cuyo sistema de cotización se basa en ingresos reales.

Impacto para empresas y trabajadores

Las empresas deberán adaptar sus previsiones de costes laborales para 2026, especialmente aquellas con plantillas que incluyan salarios por encima de la base máxima. El incremento del MEI y la aplicación de la cuota de solidaridad supondrán un aumento directo de las cotizaciones empresariales.

Para los trabajadores, la recomendación es revisar detenidamente las nóminas de enero de 2026. En ellas aparecerán:

La línea correspondiente al MEI, con un tipo más elevado que en 2025

La cuota de solidaridad, en caso de que el salario supere la base máxima

Ambas partidas explicarán la ligera reducción del salario neto mensual.

Un refuerzo para la sostenibilidad del sistema público de pensiones

Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia que incluye también la subida anual de la base máxima de cotización por encima del IPC. El objetivo es incrementar los ingresos de la Seguridad Social para afrontar la presión financiera prevista en la década de 2040, cuando se producirá la jubilación masiva de la generación del baby boom.

Aunque el impacto inmediato en las nóminas será moderado, las autoridades defienden que estas aportaciones adicionales son esenciales para garantizar la viabilidad del sistema en el largo plazo.