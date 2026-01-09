La riqueza neta de los hogares españoles sube un 9,4% y la deuda cae a mínimos de hace 25 años

La riqueza financiera neta de los hogares españoles y de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) se situó por encima de los 2,54 billones de euros al cierre del tercer trimestre de 2025, lo que supone un incremento interanual del 9,4%, según reflejan las cuentas financieras publicadas este viernes por el Banco de España.

En términos de producto interior bruto, los activos financieros netos de los hogares representaron el 153,7% del PIB, casi 5,5 puntos porcentuales más que un año antes y también por encima del promedio registrado desde 2022. La riqueza financiera bruta, es decir, el conjunto de activos financieros sin descontar la deuda, alcanzó el 200,7% del PIB, superando claramente el 195,9% contabilizado en el tercer trimestre de 2024.

Por su parte, la deuda de las familias aumentó un 3,2% interanual, al pasar de 692.000 millones de euros en septiembre de 2024 a 714.000 millones en el tercer trimestre de 2025. Sin embargo, este crecimiento no impidió una mejora significativa en términos relativos: la deuda de los hogares se redujo hasta el 43,1% del PIB, un punto menos que hace un año y un nivel que no se observaba desde el primer trimestre del año 2000.

Cambios en la composición del ahorro

El Banco de España explica la evolución positiva de la riqueza financiera por el ligero aumento de las participaciones en el capital y en los fondos de inversión, una tendencia que ha venido acompañada de una reducción del peso del efectivo y los depósitos.

De hecho, en el tercer trimestre de 2025, el componente de efectivo y depósitos descendió a mínimos de los últimos 30 años, aunque todavía concentró el 33,9% del total de los activos financieros de las familias. En paralelo, las participaciones en el capital representaron el 32,3%, mientras que los fondos de inversión alcanzaron el 17,07%, ambos cerca de máximos históricos. Los seguros y fondos de pensiones cerraron septiembre con un peso del 11,8%.

Según el supervisor, el avance de la riqueza neta se explica principalmente por las revalorizaciones de los activos financieros, especialmente en capital y fondos de inversión, a lo que se suma un ligero aumento de las transacciones netas respecto al promedio registrado desde 2022.

Menor endeudamiento relativo de la economía

El informe también refleja una moderación del endeudamiento agregado. La deuda consolidada de empresas y hogares ascendió a 1,731 billones de euros en el tercer trimestre de 2025, un 1,2% más que un año antes. No obstante, en términos de PIB, la ratio cayó hasta el 104,5%, frente al 109% registrado en el tercer trimestre de 2024.

En el caso de las empresas, la deuda se mantuvo prácticamente estable, en torno a los 1,018 billones de euros, apenas un ligero descenso frente a los 1,019 billones de un año antes. En relación con el PIB, el ajuste fue más significativo: la deuda empresarial bajó del 64,9% al 61,4%, alcanzando un mínimo no observado desde el tercer trimestre de 2001.

En conjunto, las cuentas financieras muestran una mejora del balance de los hogares y de la economía en su conjunto, con mayor riqueza financiera, una composición del ahorro más orientada a activos de mercado y un endeudamiento que, pese a crecer en términos absolutos, pierde peso relativo sobre el PIB.