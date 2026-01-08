Moeve y Galp negocian fusionar sus negocios de refino y distribución de combustible para crear dos plataformas líderes en energía y movilidad

Revolución en el mercado ibérico de la energía. Moeve y Galp han anunciado este jueves la firma de un acuerdo no vinculante para avanzar en las negociaciones sobre la integración de sus negocios downstream. El objetivo es crear dos compañías energéticas líderes en España y Portugal, que operarán bajo modelos complementarios: IndustrialCo, centrada en refino, química, trading y combustibles bajos en carbono, y RetailCo, enfocada en movilidad, venta de combustibles y servicios de conveniencia.

La propuesta excluye otros negocios de Galp, como upstream, renovables y suministro y trading de petróleo, gas y energía. Según el planteamiento inicial, los accionistas actuales de Moeve –Mubadala y Carlyle– controlarán la plataforma industrial, mientras que Galp mantendrá una participación superior al 20%. En RetailCo, el control será compartido entre los accionistas de Moeve y Galp.

La integración busca aumentar la escala y la capacidad de inversión, apoyando la transición energética y reforzando la resiliencia y competitividad del sistema energético ibérico.

IndustrialCo: hubs multienergía y moléculas verdes

La plataforma industrial propuesta reunirá activos de refino altamente competitivos, con acceso privilegiado al mar y logística integrada, lo que facilitará el desarrollo de hidrógeno verde y biocombustibles. Con una capacidad combinada de procesamiento cercana a 700.000 barriles diarios en tres complejos industriales, IndustrialCo pretende atraer inversión a largo plazo y acelerar la transformación de las refinerías en hubs multienergía integrados.

Estos activos contribuirán a la reindustrialización de la Península Ibérica, reforzando la seguridad energética y apoyando los objetivos de descarbonización en sectores difíciles de electrificar. La mayor escala permitirá destinar capital significativo a la evolución de estas instalaciones, proyectando el futuro del refino en la región.

RetailCo: una red panibérica de 3.500 estaciones

Por su parte, RetailCo combinará las redes de estaciones de servicio de Moeve y Galp para crear una red panibérica con aproximadamente 3.500 puntos en España y Portugal. Esta plataforma ofrecerá una propuesta de servicios superior, con más soluciones de conveniencia, mejores ofertas de comida para llevar y movilidad, además de acelerar la inversión en recarga de vehículos eléctricos.

La estimación de ventas agregadas de productos petrolíferos a clientes directos supera los 6,5 millones de toneladas en 2025. La nueva compañía impulsará el desarrollo de soluciones de movilidad de nueva generación, apoyando la transición hacia un transporte más limpio.

Sin impacto inmediato en operaciones y empleo

Hasta el cierre de la operación, Moeve y Galp seguirán operando como compañías independientes, con plena continuidad en sus actividades, suministro y servicios. Cualquier acuerdo definitivo estará sujeto a aprobaciones corporativas, autorizaciones regulatorias y cierre de contratos vinculantes. No se han tomado decisiones finales y no habrá impacto en empleados ni en relaciones comerciales existentes.

Las compañías prevén alcanzar un acuerdo definitivo a mediados de 2026. Mientras tanto, se han comprometido a mantener informados al mercado, a los empleados y a otros grupos de interés conforme a sus obligaciones legales.

Varloraciones

Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, destacó: “Esta potencial integración representa una oportunidad única para fortalecer el papel de la Península Ibérica en la transición energética, creando plataformas con la escala, resiliencia y capacidad de inversión necesarias para impulsar el cambio con rapidez”. Añadió que la inversión disciplinada, la innovación tecnológica y las alianzas a largo plazo son esenciales para garantizar que la transición energética se traduzca en negocios prósperos.

Por su parte, Paula Amorim, presidenta de Galp, afirmó: “Estoy muy satisfecha de haber alcanzado este acuerdo preliminar y de haber iniciado un análisis estratégico de tal magnitud. Al añadir las capacidades y experiencia de Galp y Moeve en operaciones downstream, tenemos la oportunidad de crear grandes actores europeos en Iberia”. Subrayó que esta integración refuerza la capacidad para promover una transición energética justa y garantizar un suministro seguro y responsable.