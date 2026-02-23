Enel desvela que Endesa invertirá en redes 5.200 millones entre 2026 y 2028

Endesa prepara un salto en su esfuerzo inversor en redes eléctricas entre 2026 y 2028. Enel presentó este lunes su Capital Markets Day y durante el mismo detalló su estrategia para el trienio 2026-2028. Al hacerlo también anticipó los planes inversores de su filial española, que organiza este martes su propio Capital Markets Day para el mismo periodo.

La compañía española destinará casi 5.500 millones de euros a este negocio en los próximos tres años en España y Portugal, según la estrategia presentada por Enel, su matriz y principal accionista con un 70% del capital. 5.200 millones irán a España. Supone un alza superior al 36% frente a los 4.000 millones de euros previstos en la ‘hoja de ruta’ anterior y consolida un giro relevante en la planificación del grupo, que había puesto en pausa sus planes inversores por discrepar de la política remuneratoria del uso de las redes.

Endesa encara este trienio con un refuerzo claro de su apuesta por las infraestructuras de distribución, después de que el año pasado llegara a cuestionar incluso las inversiones previstas en el plan 2025-2027 –la cifra ya representaba un 45% más respecto a la estrategia de 2024-2026– en pleno choque del sector con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la metodología regulatoria.

El salto inversor se apoya en la nueva tasa de retribución financiera

El regulador mantuvo finalmente su propuesta de una tasa de retribución financiera del 6,58% para el periodo 2026-2031, lo que implica un incremento de 100 puntos básicos sobre la referencia anterior del 5,58%. Aunque queda lejos del más del 7% reclamado por las eléctricas, representa un cambio sustancial que devuelve certidumbre a los planes de inversión, según se desprende de los datos publicados.

La nueva señal regulatoria coincide además con el anuncio del Gobierno de la propuesta de Planificación de la Red de Transporte hasta 2030. El documento fija un volumen global de inversión de 13.590 millones de euros y proyecta un aumento de 3.600 millones de euros para transporte y de 7.700 millones de euros para distribución. Son niveles superiores a los topes vigentes y suponen un incremento del 62%, de acuerdo con la propuesta remitida por el Ejecutivo.

Enel acelerará su crecimiento y enfocará casi la mitad de su inversión total en redes

El grupo prevé invertir 53.000 millones de euros en ese periodo: es un 23% más que los 43.000 millones de euros de su plan 2025-2027. Casi la mitad de ese volumen, 26.000 millones de euros, se dirigirá al negocio de Redes, y un 21% del total tendrá como destino Endesa, lo que se traduce en unos 5.460 millones de euros en el mercado Ibérico.

Además, Enel destinará más de 26.000 millones de euros al Negocio Integrado y cerca de 20.000 millones de euros a renovables. Este impulso permitirá añadir unos 15 gigavatios de nueva capacidad y superar los 80 gigavatios instalados en tecnologías ‘verdes’. La mitad de ese esfuerzo irá a Europa, principalmente a Italia y España, con foco en subastas públicas, hibridación y repotenciación. El grupo apunta también a Estados Unidos con proyectos sustentados en contratos de compraventa de energía a largo plazo.

La matriz sitúa a España entre sus geografías más dinámicas

Enel enmarca este incremento de inversión en su voluntad de acelerar el crecimiento en los mercados con entornos estables, con especial atención a redes, renovables y clientes finales. La estrategia combina inversiones greenfield y brownfield y persigue maximizar la productividad del capital mediante una asignación estricta de recursos y una gestión eficiente que permita mejorar el beneficio ordinario por acción manteniendo la disciplina financiera.

Endesa presentará este martes la actualización completa de su plan 2026-2028 junto con sus resultados de 2025, en un contexto marcado por el refuerzo inversor de su matriz y por una regulación más alineada con las necesidades de la red en los próximos años.