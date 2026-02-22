APM Terminals cumple 40 años en el Puerto de Algeciras como protagonista del tráfico marítimo

Las instalaciones de APM Terminals Algeciras cumplen el 28 de febrero 40 años de actividad. Un hito para el muelle, que ha crecido a lo largo de los años hasta ser la mayor terminal de contenedores de España y referente en el Mediterráneo occidental.

El primer paso se produjo en 1984, cuando Maersk España obtuvo la concesión de una parcela de 45.000 metros cuadrados, sobre la que se instaló la terminal. Dos años después, el 28 de febrero de 1986, comenzaron las operaciones. Por entonces, el muelle apenas contaba con dos grúas. Su privilegiada posición en un enclave como el estrecho de Gibraltar lo convirtió en un proyecto estratégico para el gigante danés.

Pronto comenzó su expansión, con una ampliación de 25.000 metros cuadrados en 1988, a los que se sumaron pronto otros 42.000 metros cuadrados en la zona norte del muelle Juan Carlos I. En 1994, un año antes de producirse el traspaso a la nueva terminal, se alcanzó el primer millón de movimientos. A esta siguió la concesión de la zona donde se sitúa el torno de acceso a estibadores y el aparcamiento de tractoras y una última extensión en 2003, con la incorporación de 23 nuevas hectáreas en la zona sur del muelle.

Tras este proceso, la terminal, que se asienta en el muelle Juan Carlos I del Puerto de Algeciras, dispone de 67 hectáreas de superficie y 1.846 metros lineales de muelle. En ella se pueden mover hasta 4,3 millones de contenedores (teus) al año a través de sus 19 grúas de estiba de buques. Su papel en la economía de Andalucía es muy importante. Aunque la mayor parte de su volumen está destinado al transbordo, el 7% de sus tráficos son de importación y exportación. En este caso, resalta el aceite de oliva andaluz, cuya salida al exterior está canalizada casi en su totalidad por el Puerto de Algeciras.

Vista aérea del actual muelle de APM Terminals Algeciras, en 1987 / APM/APBA

De Maersk Spain a APM Terminals

En el aspecto societario, la terminal del grupo AP Möller-Maersk, matriz de la naviera danesa, ha sufrido algunos cambios con el paso de los años. En un primer momento, en 1984, se constituyó la sociedad Maersk España, SA., la cual fue encargada de obtener la concesión y desarrollar la actividad de la instalación a lo largo de los años, a medida que iba creciendo.

Con el cambio de milenio, en 2001, APM Terminals quedó constituida como una sociedad independiente de la naviera Maersk Line (ahora solo Maersk), quedando ambas compañías integradas dentro del grupo danés, estructura que se mantiene en la actualidad. De hecho, el muelle algecireño opera bajo APM Terminals Algeciras, una de las subsidiarias de la empresa.

APM Terminals desarrolla y explota terminales de contenedores avanzadas en todo el mundo. Cuenta con instalaciones en 60 ubicaciones clave de 33 países de todo el mundo, varias de ellas en desarrollo. Aproximadamente, 33.000 personas trabajan para la compañía y, en 2024, recibió más de 27.000 escalas de buques y 23,2 millones de movimientos en sus hubs y terminales gateway.

Vista aérea de APM Terminals Algeciras, en 2025, durante la escala de un megabuque / APM/APBA

La llegada de los Triple-E

El principal punto de inflexión de la terminal llegó con la culminación del proyecto Algeciras 2014, que permitió la llegada de los buques Triple-E, los portacontenedores más grandes del mundo. Ese año se completó una de las mayores inversiones de la instalación, desarrollada en cuatro frases y con una inversión de 42 millones de euros que contó con la colaboración de la Junta de Andalucía y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

El proyecto comprendía la adecuación del muelle Juan Carlos I mediante una mejora de las defensas y varios dragados hasta obtener un calado de 17 metros. A esto se sumó la demolición y traslado de grúas, el recrecido de otras y la adquisición de nuevas unidades de muelle STS (ship to shore). Gracias a esta ejecución, APM Terminals Algeciras se situó entre las primeras terminales del mundo preparadas para recibir y operar con megaportacontenedores, lo que supuso un hito en aquel momento.

Con este contexto, APM ha ido batiendo sus récords particulares en cuando a cargas y productividad a lo largo de los años. En cuanto a la productividad, el récord le corresponde al Maastricht Maersk, con 251 movimientos por hora el pasado noviembre.

Este crecimiento ha ido de la mano de la reducción progresiva de su impacto medioambiental. En global, APM Terminals tiene el objetivo de reducir un 70% sus emisiones de CO2 en 2030 y de ser neutra en carbono en 2040. Para contribuir a este proyecto de la compañía, las instalaciones de Algeciras ha ido dando pasos como la instalación de placas solares sobre sus edificios, que generan una energía que puede hasta nueve grúas durante la estiba de un buque.

Vista aérea de APM Terminals Algeciras en 1998, durante las obras de su última expansión / APM/APBA

Gemini: la nueva era

El año 2025 supuso un nuevo salto para la terminal algecireña y para toda la dársena. La alianza de Maersk y Hapag-Lloyd se materializó en la cooperación Gemini, una nueva red para el eje este-oeste que estableció Algeciras como uno de sus nodos principales, denominados hubs. Este modelo introdujo una reorganización de servicios orientada a reducir tiempos de tránsito y elevar la fiabilidad de horarios.

La APBA señaló la llegada de Gemini como uno de sus proyectos estratégicos para el pasado año, ya que supuso una adaptación de la forma de operar en APM Terminals. Todos los actores que intervienen en las escalas colaboraron para realizarlas reduciendo el tiempo en puerto al mínimo, "como un pit stop en la Fórmula 1", como lo calificó Gerardo Landaluce, presidente de la dársena. En abril de 2025, el AS Nina realizó exitosamente la primera operativa en Algeciras dentro de la nueva red.

Escala del buque 'AS Nina' en el Puerto de Algeciras, primera de la red Gemini / Erasmo Fenoy

Para APM Terminals Algeciras y para la APBA, Gemini no solo supone reformular las escalas. En un momento de alta competencia, el componente geoestratégico no es suficiente para seguir siendo un puerto decisivo en el tráfico marítimo. Es por ello que resultaba clave estar listos para cumplir los requisitos de la nueva alianza, que busca una puntualidad superior al 90% en los horarios previstos, de ahí la importancia de reducir al mínimo el tiempo en puerto.

Además, Gemini está llamado a ser un nuevo empujón adelante para el Puerto de Algeciras, toda vez que augura un aumento de los tráficos, algo que resulta vital para que la dársena, de la mano de APM Terminals, pueda seguir compitiendo en las grandes ligas portuarias y situando a Andalucía en el epicentro del tráfico marítimo.