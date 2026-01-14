El Puerto de Algeciras gana 27 millones en 2025 y cierra una década por encima de 100 millones de toneladas

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) movió en 2025 un total de 100,5 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 3% respecto al ejercicio anterior, después de que un inicio de año de gran ralentización del tráfico marítimo internacional por los aranceles de Estados Unidos y la crisis del mar Rojo. En el aspecto financiero, la dársena mantuvo sus niveles de beneficio al ganar 27 millones en el ejercicio.

"Estas cifras transmiten una situación de consolidación", ha destacado el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, durante la presentación del balance anual de la dársena. Las cifras económicas provisionales al cierre del ejercicio son de un beneficio neto de 27 millones de euros, cuatro menos que en 2024. Landaluce ha resaltado el mantenimiento de las bonificaciones a clientes y navieras, por valor de 18 millones, con el que buscan ser competitivos "en un entorno cada vez más intenso".

El tráfico de contenedores se ha mantenido estable pese al descenso del tráfico total, con 4,7 millones de unidades (teus) movidas en 2025, un 0,54% más que en 2024. Según Landaluce, el tráfico de transbordo se ha reducido ligeramente, mientras que ha aumentado el de contenedores llenos (+3,2%). Por su parte, los movimientos de exportación han crecido a razón de un 5%, el doble que los de importación.

Pese al descenso de las toneladas movidas, Gerardo Landaluce ha valorado positivamente el impacto del desembarco de la red Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd en el flujo de mercancías, a la que achaca buena parte de la recuperación de los tráficos a lo largo del ejercicio tras el complejo inicio. "Para el Puerto de Algeciras es un proyecto estratégico, le hemos dedicado recursos porque supone estar a la vanguardia o en un segundo nivel", ha expresado. En el lado negativo, la dársena ha perdido algunos servicios que conectaban con Estados Unidos.

El puerto ha mantenido su nómina de principales socios comerciales, como es el caso de China, Estados Unidos y Marruecos, además de Sudamérica y América Central para el caso de tráficos refrigerados (reefer). La dársena canaliza la exportación de aceite de oliva de Andalucía casi en su totalidad, además de una importante cuota en el plano nacional. En cuanto a importaciones, la piña, la banana y los semiconductores han marcado la pauta.

Tráfico de pasajeros

Los tráficos del Estrecho han celebrado un año de récord gracias a una potente Operación Paso del Estrecho (OPE). No en vano, en 2025 pasaron por los puertos de Algeciras y Tarifa más de 6,3 millones de pasajeros, de los cuales más de 3 millones viajaron durante la OPE.

El tráfico rodado (ro-ro) también se ha potenciado durante 2025, con un aumento del 4,2% hasta superar las 527 mil unidades, de las cuales casi medio millón (+5%) corresponden a movimientos con Tánger Med. Además de Marruecos, los puertos marroquíes canalizan importantes flujos de mercancía desde Mauritania y Senegal. De cara a 2026, la APBA augura un aumento de estas métricas, con la meta de alcanzar las 800.000 unidades en los próximos años.

Fondeadero

El establecimiento del fondeadero exterior se mantiene como una de las principales reivindicaciones de la APBA. Gerardo Landaluce ha insistido en que "no es un capricho, es una necesidad que imprime seguridad a la navegación del Estrecho, que es una autopista marítima". El presidente recordado que se están realizando nuevos análisis del suelo marino y ha celebrado que Marina Mercante está impulsando el proyecto, que no tiene fecha prevista de ejecución.

Perspectivas para 2026

De cara a 2026, Gerardo Landaluce ha destacado que será un año de consolidación y ejecución de varios proyectos recogidos en el plan de empresa de la APBA para el período 2026-2030, que prevé una inversión de más de mil millones en los próximos años. De esos, más de 500 corresponden a fondos propios de la autoridad portuaria, a los que se suman los de iniciativa privada, como la citada ampliación de TTI.

"Tenemos que ser muy realistas y trabajar en los puntos donde tenemos fortalezas, como la conexión con África; atraer inversión en el lado terrestre, que avanza en el área lógistica de San Roque, y potenciar la actividad comercial y la competitividad", ha manifestado el presidente del Puerto de Algeciras.

Entre los principales trabajos que se desarrollarán destacan las obras de implantación de la conexión eléctrica de buques (OPS), que se esperan que estén disponibles las primeras unidades a finales de año. A esto se suman la plataforma de conectividad con América Central y el corredor verde digital con Panamá.

Además, la autoridad portuaria prevé presentar públicamente en los próximos meses su plan estratégico hasta 2030 con visión a 2040, con el objetivo de marcar "a dónde queremos ir". "Este es un entorno de oportunidades donde la inversión es rentable", ha reivindicado Landaluce.