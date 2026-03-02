Seis empresas andaluzas, en el Top 100 de las que más crecen en España

Andalucía suma seis nombres a la élite del crecimiento empresarial. Las conclusiones del estudio Radiografía del tejido empresarial español: en busca del crecimiento, elaborado por la Fundación Afi Emilio Ontiveros, sitúan a Unei, SabetraNS, Grupo Control, ALIA Gestión Integral de Servicios, Cobre Las Cruces y De Ruy Perfumes entre las compañías con mejor evolución en España entre 2008 y 2023. El análisis examina más de 3,25 millones de empresas y selecciona a las 100 que más crecen en ventas, empleo, productividad, inversión y rentabilidad, un grupo que la fundación interpreta como el segmento con mayor capacidad real de escalado.

Un grupo que impulsa el peso de Andalucía en el mapa empresarial

La aportación andaluza confirma la posición de la comunidad en un Top 100 integrado por compañías procedentes de 14 autonomías. La fundación sostiene que estas seis empresas reflejan la diversidad de un tejido que combina industria, seguridad, servicios profesionales y comercio especializado, un perfil que amplía la huella económica de la región en un listado dominado por actividades con alta capacidad de transformación. La presencia de Andalucía en esta clasificación apunta a un modelo productivo más versátil del que sugieren los indicadores generales, según se desprende del documento.

El estudio detalla que ALIA Gestión Integral de Servicios opera en el ámbito de los servicios, igual que Grupo Control y SabetraNS. Cobre Las Cruces y De Ruy Perfumes forman parte del área industrial, mientras que Unei se integra también en el bloque de servicios dentro del análisis sectorial. La combinación de modelos de negocio responde a lo que la fundación interpreta como un patrón de crecimiento basado en la solidez operativa más que en la posición sectorial concreta.

El patrón que distingue a las empresas que más crecen

La diferencia entre el Top 100 y el resto del tejido empresarial es nítida en los parámetros analizados. Las compañías seleccionadas incrementan el empleo al 13% anual, frente al 3,5% del resto. La inversión se sitúa en el 5% de las ventas, dos puntos por encima de la media. La productividad avanza al 4% anual y la rentabilidad medida en Ebitda alcanza el 12%, una ratio que supera al 9% observado en el conjunto de empresas medianas. Los datos indican que la senda de crecimiento de estas compañías se mantiene incluso en momentos adversos, un elemento que la fundación subraya como diferencial.

El informe añade que la mitad de las empresas del Top 100 ha pasado de la categoría de mediana a gran empresa dentro del periodo analizado. Este salto acompaña, según la fundación, una trayectoria estable en los parámetros financieros y operativos que sirven de base al estudio.

Un retrato que sitúa a la comunidad en una dinámica de mayor proyección

El documento sostiene que el mapa empresarial del país es más diverso de lo que reflejan los grandes agregados y que el crecimiento significativo emerge con fuerza en comunidades como Andalucía. La presencia de estas seis compañías refuerza ese diagnóstico y subraya la capacidad de la región para generar proyectos escalables en ámbitos muy distintos. El estudio concluye que la combinación de industria y servicios avanzados permite a la comunidad situarse en una posición competitiva dentro de la evolución empresarial española, una interpretación que encaja con la lectura general del análisis.