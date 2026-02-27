El IPC se mantiene en el 2,3% en febrero pero la inflación subyacente sube al 2,7%

La inflación se estabiliza, pero no se relaja. El indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE), difundido este viernes, sitúa en febrero la variación anual del Índice de Precios de Consumo en el 2,3%, el mismo nivel que en enero. La estabilidad del índice general convive con un nuevo repunte de la inflación subyacente, que sube 0,1 puntos y alcanza el 2,7%.

El avance de febrero también marca un aumento mensual del 0,4% respecto a enero. Ese dato llega después de un enero con caída mensual del -0,4% en el índice general, según la última información detallada disponible en el anexo estadístico del propio INE. La comparación deja un arranque de año con movimientos en dos direcciones: primero un descenso asociado a componentes muy concretos y, a continuación, un rebote en febrero que no altera el registro anual agregado.

Fuentes del Ministerio de Economía valoraron el dato adelantado de febrero como una confirmación de que “España sigue en la senda de control de precios marcada por el objetivo del Banco Central Europeo”, y destacaron que la moderación de la inflación “favorece que los salarios aumenten por encima del crecimiento de los precios, permitiendo a las familias ganar poder adquisitivo”

Electricidad a la baja en febrero y carburantes, restauración y alimentos al alza

El INE atribuye la estabilidad del 2,3% en febrero, en parte, al descenso de los precios de la electricidad, que en febrero de 2025 había subido. En sentido contrario, el organismo destaca la influencia al alza de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, los restaurantes y servicios de alojamiento y los alimentos y bebidas no alcohólicas, con aumentos superiores a los del mismo mes del año pasado.

La foto de enero ayuda a entender por qué el índice se mueve sin romper el equilibrio anual. En el mes de enero, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una subida mensual del 0,6% y una variación anual del 3,0%. El grupo de vivienda anotó un avance mensual del 0,9% y una tasa anual del 2,7%. En cambio, vestido y calzado cayó un -13,1% en el mes y presentó una variación anual del -1,9%, un ajuste con fuerte capacidad para arrastrar el índice de enero.

El propio anexo del INE detalla, además, qué partidas empujaron más el dato mensual de enero. Prendas de vestir bajó un -14,7% y aportó una repercusión de -0,3899 puntos, mientras que paquetes turísticos descendió un -12,4% con una repercusión de -0,2105 puntos. 1 En el lado contrario, restaurantes, cafés y similares subió un 0,6% y sumó 0,0838 puntos, y electricidad aumentó un 2,3% con 0,0778 puntos de repercusión mensual.

La subyacente aprieta: febrero sube una décima y enero ya se situó en el 2,6%

La inflación subyacente –índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos– se coloca en febrero en el 2,7%, 0,1 puntos por encima del dato previo. El detalle más reciente disponible para esta magnitud, correspondiente a enero, la situó en el 2,6%. El avance de febrero confirma, por tanto, una tendencia de presión en la parte más persistente de los precios, aunque el índice general se mantenga estable en el 2,3%.

En paralelo, el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo Armonizado fija en febrero una tasa anual del 2,5%, 0,1 puntos más que en enero, y una variación mensual del 0,4%. El avance del INE sitúa la inflación subyacente armonizada en el 2,8%.

El INE recuerda que los datos difundidos este viernes para febrero tienen carácter de avance y podrían variar cuando se publiquen los definitivos el próximo 13 de marzo.