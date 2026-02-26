Redeia eleva sus beneficios un 37% hasta 505 millones y marca un récord de inversiones en 2025

Redeia cerró 2025 con un incremento de su beneficio neto, que alcanzó los 505 millones (un 37%) más y un récord de inversiones en Red Eléctrica, que impulsó el importe total de inversión del grupo hasta los 1.626 millones de euros, un 38,7% más que en 2024.

Según la información presentada este jueves ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la gestora de infraestructuras esenciales registró una evolución positiva en las principales líneas de negocio. La suma de cifra de negocio y de la participación en beneficios de sociedades valoradas por el método de la participación alcanzó los 1.716,0 millones de euros, un 4,2% superior a los 1.647,5 millones de euros registrados a cierre de 2024. Esto se debió fundamentalmente al incremento experimentado en el negocio regulado en España: la gestión y operación de las infraestructuras eléctricas nacionales supuso 1.467 millones de euros.

Además, la actividad de fibra óptica de Reintel generó una cifra de negocio de 149,5 millones de euros, un 0,8% más que en 2024, mientras que la cifra de negocio más el resultado por puesta en equivalencia del negocio de transmisión eléctrica internacional desarrollada por Redinter se redujo un 2,5% respecto al ejercicio anterior, hasta los 132,5 millones de euros. Este descenso se explica por un menor volumen de proyectos para terceros en Chile y por los efectos del tipo de cambio euro-dólar, parcialmente compensado con la buena evolución en Perú y Brasil.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ha alcanzado los 1.258,3 millones de euros, creciendo un 4,0% respecto al cierre de 2024. Por actividades, la gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacionales generó un Ebitda de 1.010,1 millones de euros (+3,5%). En transmisión eléctrica internacional se situó en los 106,7 millones de euros, un 5,7% superior gracias a los menores costes operativos. Y Reintel alcanzó un Ebitda de 115,1 millones de euros, un 2,6% superior al del año anterior.

El resultado neto de explotación (EBIT) alcanzó los 806,8 millones de euros, aumentando un 6% respecto al cierre de 2024. En cuanto al resultado financiero, este empeoró un 23,5% y alcanzó los -105,9 millones de euros, en comparación con los -85,7 millones de euros del año anterior.

La deuda financiera a 31 de diciembre se situó en 5.474,2 millones de euros, con un incremento inferior al 2% debido a que las fuertes inversiones del ejercicio se han visto compensadas con la generación de caja del grupo, la desinversión de Hispasat (se formalizó la venta de la participación de Redeiapor un importe de 725 millones), y el dividendo recibido de Argo (Brasil) fundamentalmente.

Fuerte inversión

El año 2025 se caracterizó por el fuerte ritmo inversor de Red Eléctrica, con importantes avances en la ejecución de la planificación eléctrica vigente. Así, remarca la compañía, se dieron importantes pasos adelante en la construcción del enlace con Francia a través del Golfo de Bizkaia y también en el que conecta con Portugal por Galicia. Del mismo modo, sigue su curso la tramitación de la segunda interconexión en corriente continua entre la Península y Baleares que contará, además, con un sistema de baterías en Menorca e Ibiza ya en construcción.

Por otro lado, las obras del cable entre Península y Ceuta ya están finalizadas, así como las de la interconexión entre Tenerife y La Gomera. Ambas son "iniciativas estratégicas e imprescindibles para el refuerzo del suministro y el impulso de la transición energética en estos territorios". En cuanto a los grandes ejes de la red de transporte, 2025 ha sido un ejercicio especialmente relevante. Red Eléctrica finalizó la construcción de Arenales-Cáceres-Trujillo; Costa de la Luz-Puebla de Guzmán en Huelva; Mas Figueres-Palau-Solitá o el eje sur de Ibiza, actuaciones, todas ellas fundamentales para reforzar una red cada vez más mallada y robusta.

Asimismo, se pusieron en servicio subestaciones y actuaciones de refuerzo para atender la electrificación y nuevas demandas, impulsar el tejido productivo y la competitividad industrial. En concreto, culminaron las obras de Abrera, Masdenvergue; Calera y Chozas; Saguntum o la ampliación de Espartal y avanzaron otras como Francolí o Calatorao. Además, se registraron progresos significativos en otros proyectos clave, como Estella-Muruarte, actualmente en construcción o La Serna-Magallón, que ya cuenta con declaración de impacto ambiental. Por último, Red Eléctrica continuó dotando a la red con infraestructuras necesarias para la integración renovable con la puesta en servicio de ampliaciones y nuevas subestaciones como Campos del Río, Pesoz, Carmona o Tafalla.

Dividendo

El consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas el reparto de un dividendo de 0,80 euros por acción con cargo a los resultados de 2025. De este importe hay que detraer los 0,20 euros por acción pagados a cuenta el pasado 7 de enero. El dividendo complementario de 0,60 euros se abonará en los primeros días del mes de julio.

Sin provisiones por el apagón

Un trimestre más, el grupo Redeia señala en la información remitida a la CNMV que no se ha registrado ninguna provisión en los estados financieros por el apagón eléctrico nacional del 28 de abril del pasado año, al considerar que "no es probable que el mencionado incidente implique la salida de recursos del grupo en el futuro". No obstante, reconoce que hay investigaciones en marcha que podrían modificar esa previsión.

La compañía considera que "no es posible cuantificar de forma objetiva el importe derivado de reclamaciones por daños porque tales reclamaciones todavía no se han recibido por un importe significativo, no habiendo transcurrido aún el plazo de prescripción para su ejercicio".