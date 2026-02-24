De Bidafarma a Dcoop, Covirán o Covap: las 22 cooperativas andaluzas de mayor tamaño en el ‘top 100’ nacional

Andalucía exhibe músculo como uno de los grandes epicentros del cooperativismo en el último informe de Empresas más relevantes de la Economía Social 2024-2025, donde sitúa a 22 firmas entre las 100 mayores de España por volumen de facturación, evidenciando el peso estructural del modelo en la comunidad. De la agroindustria al sector farmacéutico, pasando por la distribución alimentaria, esta veintena de grupos regionales suman casi 11.700 millones de euros en ingresos y más de 29.500 empleos.

La nueva edición del estudio, elaborado por la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) desde 2007, se basa en una muestra de 3.804 compañías, lo que supone un incremento del 2,4% respecto a la anterior, de las que 2.543 son cooperativas, 465 sociedades laborales, 237 empresas de inserción, 161 cofradías de pescadores, 142 centros especiales de empleo de iniciativa social, 128 sociedades agrarias de transformación, 108 fundaciones-asociaciones y 20 mutualidades.

Poniendo la lupa solo en las cooperativas, la comunidad andaluza se sitúa segunda con 22 empresas en la clasificación por tamaño, solo superada por el País Vasco, que lidera el podio, con 27; mientras que la tercera plaza ya a gran distancia la ocupa Cataluña (12). Por su parte, Murcia y Castilla y León, colocan a seis cada una; Navarra y Galicia, incluyen cinco; y el resto se distribuye entre las regiones de Valencia (4), Madrid (3), Asturias (3), Extremadura (3), Aragón (2) y Castilla-La Mancha (2).

De acuerdo con el informe de Cepes, dentro del top 100 de España, con el cuarto puesto del escalafón y como primera cooperativa andaluza, sobresale la sevillana Bidafarma, especializada en distribución mayorista de medicamentos de amplia gama, con 2.967 millones de euros de facturación y 1.940 empleos; seguida de Dcoop, el gigante agroalimentario con sede en Antequera (Málaga) que se alza hasta la sexta plaza nacional con un negocio de 2.028,54 millones y 910 trabajadores.

Además, irrumpe entre los diez primeros del territorio español el grupo granadino de distribución Covirán, que suma 1.846 millones en ventas y 14.813 empleados, alcanzando la octava posición de España. Por su parte, la agroganadera cordobesa Covap –en el puesto 16– contabiliza 1.005 millones de euros y 977 trabajadores; mientras que Unica Group (21º), con sede en Almería y dentro de la rama de comercialización de productos hortofrutícolas, ronda los 500 millones.

Agroindustria líder en exportaciones

Desde Almería, la cooperativa de frutas y hortalizas Vicasol entra en la 31º plaza, con un negocio de 320,25 millones de euros y una plantilla de 2.286 personas. Y justo en las dos siguientes posiciones consecutivas, se sitúan Agrosevilla, uno de los principales exportadores mundiales de aceituna de mesa, con una facturación de 319,51 millones y 353 empleos; y la también almeriense CASI, líder del tomate en España, que roza los 300 millones y supera los 1.200 trabajadores.

Las siguientes andaluzas entre las 50 primeras del escalafón nacional son la ejidense del sector hortofrutícola Murgiverde, que suma 272,16 millones de euros en facturación; así como las onubenses Suca, dedicada a la venta de complementos auxiliares para la agricultura, con 264,28 millones; y Onubafruit, que alcanza 251,65 millones. También destacan dos grandes oleícolas de la provincia de Jaén: Subbética SCA, ligeramente por encima de los 250 millones; y Jaencoop (230,6 millones).

Aceite de oliva, tomates ‘cherry’ y frutos rojos

Por su parte y ya en la segunda mitad del top 100 están la productora sevillana de aceite de oliva virgen Oloestepa, con un negocio de 185,5 millones de euros; Santa María de La Rábida, especializada en fresas, arándanos, frambuesas y moras, con 156,8 millones; Granada La Palma, exportadora de tomate cherry y minivegetales, que roza los 153 millones de euros de facturación; y Cuna de Platero, de frutos rojos y con sede en Moguer (Huelva), que contabiliza 127,4 millones.

Finalmente, completan la presencia regional en el ranking otras cinco cooperativas: Cabasc (121 millones), que produce berenjena, judía, pepinos, calabacín y sandía, además de diferentes variedades de pimientos; Oleand Manzanilla Olive, de aceite y aceituna de mesa (104,3 millones); Oleícola El Tejar, de aprovechamiento integral de los subproductos del olivar (95,6 millones); la hortofrutícola Natursur (92,2 millones); y Costa de Huelva, distribuidora de berries (88,5 millones de euros)

Microempresas y pymes, la gran mayoría

Con carácter general, el estudio de Cepes señala el papel estratégico de la economía social en España, con empresas de diversos tamaños, presencia en todos los sectores y un número destacado de entidades líderes en sus respectivos ámbitos. Traducido en cifras y según sus estadísticas, las 3.804 compañías de la muestra generan 384.000 empleos –casi el 55% en el sector servicios– y facturan en torno a los 71.704 millones (sin contar las cooperativas de crédito y las mutualidades).

El análisis también aborda el tamaño empresarial y revela que cerca de la mitad de las entidades –concretamente el 47%– son microempresas, con menos de nueve trabajadores; seguidas de las pequeñas, que concentran el 30%; las medianas, con un 15%; y las grandes corporaciones, con el 8% restante. Una estructura que evidencia el predominio de firmas de menor dimensión en el conjunto de la economía social, que conviven con entidades de mayor tamaño y capacidad operativa.

Por ramas de actividad, la muestra analizada refleja una amplia diversidad, con presencia en muchos sectores. No obstante, hay un claro predominio del agrícola (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), que agrupa al 60,3% de las entidades. La rama de servicios se sitúa como el segundo ámbito con mayor peso, al representar el 27,6% del total. A mayor distancia, se encuentran ya el segmento de la construcción, con un 6,3%, y el industrial (5,8%).