Solarig refuerza su posición en Andalucía con 351 MWp construidos y una nueva planta entre Sanlúcar la Mayor y Huévar del Aljarafe

Solarig, empresa especialista en la gestión de activos energéticos, ha intensificado su presencia en Andalucía con la entrada en operación de Arco 8, una planta fotovoltaica, propiedad de la británica Foresight, de 62 megavatios pico (MWp) situada entre Sanlúcar la Mayor y Huévar del Aljarafe que ya inyecta energía a la red. Esta instalación se integra en un conjunto de proyectos que la compañía ejecuta bajo su modelo de Ingeniería, Compras y Construcción, y que consolidan a la región como su principal eje de actividad en España. La expansión de Solarig en Andalucía se articula sobre un porfolio en crecimiento y una estrategia basada en proyectos de gran escala.

Andalucía concentra el mayor desarrollo solar de la compañía

Con Arco 8, Solarig alcanza 351 MWp instalados en Andalucía, un volumen que atribuye a su capacidad operativa para completar proyectos complejos en plazos ajustados y con criterios ambientales estrictos. La empresa sitúa esta nueva infraestructura como su séptima planta conectada en la comunidad y la incorpora a un porfolio que incluye Guillena, con 121 MWp y 100 megavatios de corriente alterna (MWac), así como Las Salinas, Los Picos y Los Llanos, que suman 98 MWp y 85 MWac en la provincia de Granada.

A estos proyectos se suman Niebla, de 50 MWp y 42 MWac, y Colón, de 20 MWp y 16 MWac, ambos en Huelva. El despliegue se ampliará con Entrenúcleos, un complejo solar de 200 MWp y 176 MWac actualmente en construcción en Sevilla. La empresa cifra en 280 millones de euros la inversión agregada en todas estas instalaciones y sostiene que este ritmo de ejecución demuestra su fortaleza técnica y su consolidación en el sur del país.

El director del área de Ingeniería, Compras y Construcción, Jorge Useros, afirmó: “La conexión a red de Arco 8 es un ejemplo del trabajo coordinado de nuestros equipos y de la capacidad de Solarig para ejecutar proyectos complejos cumpliendo plazos, requisitos técnicos y criterios ambientales exigentes. Andalucía es una región estratégica para nuestra actividad en EPC, y proyectos como este reflejan nuestra experiencia y nuestro compromiso con un desarrollo renovable bien integrado en el territorio”.

La planta generará energía equivalente al consumo de 30.000 hogares

Arco 8 ocupa más de 100 hectáreas y está equipada con 102.720 módulos fotovoltaicos –68.340 de 605 Wp y 33.930 de 610 Wp– conectados mediante una infraestructura diseñada para operar a 66 kV. Según la empresa, esta configuración asegura la eficiencia en la evacuación de la energía y maximiza la estabilidad operativa.

La instalación producirá electricidad equivalente al consumo de 30.000 hogares y evitará la emisión de más de 27.000 toneladas de CO₂ al año. Solarig enmarca estos datos en los objetivos de descarbonización y considera la planta un activo esencial para reforzar el peso de Andalucía en el mapa energético nacional. La compañía añade que la fase de construcción generó empleo directo e indirecto en la zona, un impacto que integra en su estrategia de implantación territorial.

Medidas ambientales específicas y adaptación al territorio

Solarig ha introducido en Arco 8 un conjunto de medidas ambientales orientadas a reducir la afección de la instalación y facilitar su integración en el entorno. Entre ellas sitúa parcelas reservadas para el pastoreo de ganado ovino, que permiten compatibilizar el uso del suelo con la actividad rural tradicional, así como la adaptación del vallado perimetral para facilitar el paso de fauna silvestre.

El proyecto incorpora también placas anticolisión destinadas a reducir el riesgo de impacto de aves y pantallas vegetales con especies autóctonas que refuerzan la integración paisajística. La empresa sostiene que este enfoque –que combina eficiencia operativa, sostenibilidad y respeto por la biodiversidad– se ha convertido en una de las claves de su actividad en Andalucía.

Solarig enmarca estos desarrollos en una estrategia global que abarca soluciones de energía solar y eólica, almacenamiento en baterías, líneas de alta tensión y producción de biometano a través de su división Biorig. La compañía mantiene que su cartera internacional suma 20 gogavatios (GW) en 12 países y que su equipo supera los 1.500 profesionales especializados en tecnologías vinculadas a la transición energética.