Lagarde calienta la sucesión en el BCE

SI, como asegura Financial Times, es cierto que Christine Lagarde está sopesando adelantar su salida de la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), la pelea que se avecina para sustituirla va a tener mucho interés. Nunca mejor dicho, tratándose de la entidad que fija el precio del dinero. La presidenta del BCE, cuyo mandato oficial acaba el 31 de octubre de 2027, subrayó, cuando se especuló con el abandono prematuro del cargo, que no dejaría su puesto de mando mientras hubiera tareas de calado sobre la mesa. Se refería, principalmente, a la inflación, que estaba descontrolada por los efectos de la crisis energética, entre otros; pero, ahora, esa misión parece solventada, con el objetivo del 2% cumplido y los tipos de interés estables.

Es decir, el panorama para Lagarde parece despejado como para irse con la cabeza bien alta si las circunstancias lo requieren. Seguramente habría que buscar las razones de su salida en derroteros de naturaleza política más que de otra índole. Desde ese prisma, el adiós anticipado tendría sentido como una estrategia para adelantarse a las elecciones presidenciales francesas, previstas para abril de 2027. De esa forma, se aseguraría la participación del actual presidente, Emmanuel Macron, en la decisión, como ocurre también con la dimisión anticipada del gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, 18 meses antes de su finalización.

Se trata, en definitiva, de evitar la amenaza de que la extrema derecha alcance la victoria en Francia, lo que determinaría una negociación más dificultosa para todos los estados miembros del BCE en caso de alzarse con la victoria. Aunque parece difícil que Francia, que ha tenido dos de los cuatro presidentes de la historia del BCE, pueda repetir, el peso que tiene el país en el contexto europeo es determinante y, además, no hay que descartar que podría optar a ocupar uno de los puestos del consejo ejecutivo de la institución que también serán relevados.

Sea como fuere, el caso es que la carrera por ocupar el lugar de Lagarde, para la que los principales países se están preparando desde hace meses, se calienta. En la pugna se encuentra España, que tiene la oportunidad de ocupar el cargo por primera vez. El titular de Economía del Gobierno español, Carlos Cuerpo, ha recalcado cuando se le ha preguntado que España quiere estar en primera fila del comité ejecutivo y que apostará por ocupar esa plaza, sobre todo una vez que Luis de Guindos, actual vicepresidente del banco, dejará el cargo el próximo 1 de julio por cumplimiento de mandato.

Además, España cuenta con un par de candidatos (“candidatos y candidatas”, han precisado en el departamento) de peso. Por un lado, Pablo Hernández de Cos, ex gobernador del Banco de España y, en la actualidad, director general del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés). Cos, que por cargo fue consejero del BCE durante su mandato, se ganó un alto prestigio en la institución, donde estrechó su relación con Lagarde y los técnicos le consideran un aspirante muy firme. La otra opción es la exministra de Economía, Nadia Calviño, en la actualidad presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y también con alta ascendencia en el panorama político español y europeo.

España, pues, aspira a lo más alto. En los 28 años de historia del BCE, el cargo con más rango ha sido la vicepresidencia de Guindos. Además de los dos presidentes franceses (Jean-Claude Trichet y Lagarde), han ocupado el cargo el neerlandés Win Duisenberg y el italiano Mario Draghi. Es decir, solo queda España y Alemania de los considerados aspirantes con peso. Y alemanes son los principales rivales que tienen Cos y Calviño: Joachim Nagel (presidente del Bundesbank), Isabel Schnabel (miembro del comité ejecutivo del BCE) y Jörg Kukies (exministro de Finanzas). A ellos se suma el holandés Klaas Knot, ex presidente del banco central de su país, que figura como principal rival de Cos en esa carrera a la institución de Fráncfort, según los pronósticos.

Pero la presidencia del BCE no va a ser la única en la que se produzca el relevo. Además de esta, el año que viene vencen los mandatos del economista-jefe, Philip Lane, previsto para mayo de 2027, y de la citada Isabel Schnabel, para el 31 de diciembre. Cabe la posibilidad, incluso, de aprovechar la salida de Guindos el próximo 1 de julio para matar dos o más pájaros de un tiro. Es decir, para adelantar la marcha de Lagarde, y, remotamente, de hacerlo también con los otros relevos. Pero, de ser así, se rompería la ecuación de hacer los cambios por fases para no desvirtuar la continuidad de la institución. No parece muy cabal. Lo que sí puede serlo es que se pacte un gran acuerdo para consensuar los tres relevos que están a la vista (el de Guindos ya ha recaído en el croata Boris Vujcic).