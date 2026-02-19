La empresa familiar cierra filas con Juan Roig ante los nuevos ataques de Ione Belarra al presidente de Mercadona

El sector empresarial español ha reaccionado con dureza ante las recientes descalificaciones vertidas en el Congreso de los Diputados contra el presidente de Mercadona.

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) ha encabezado una defensa cerrada de la figura de Juan Roig, tras ser tildado de "ser despreciable" por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Un "uso desviado" de las instituciones públicas

El IEF ha emitido un comunicado oficial en el que manifiesta su "absoluto rechazo" a las palabras de la diputada Belarra. Para el organismo, que agrupa a las principales compañías familiares del país, utilizar la tribuna parlamentaria para insultar a ciudadanos particulares es una práctica "inadmisible" que se aleja del funcionamiento democrático.

"Las descalificaciones de la diputada Belarra son un preocupante ejemplo de uso desviado de las instituciones democráticas y de abuso de las prerrogativas que confiere la tribuna parlamentaria", subraya el IEF.

La institución, de la cual Roig fue presidente y actualmente es miembro de su Comisión Institucional, ha solicitado a las fuerzas políticas una "reflexión profunda" para excluir el insulto personal del debate político, reivindicando la trayectoria del empresario valenciano en la creación de empleo y riqueza.

El origen del conflicto: precios y "monopolio"

La nueva ofensiva de Podemos se produjo durante una sesión de control al Gobierno, donde Belarra denunció el encarecimiento de la cesta de la compra. Según la líder de la formación morada, productos como los huevos han subido casi un 50% en Mercadona en el último año, pasando de dos a más de tres euros.

Belarra acusó a Roig de convertir la alimentación en España en un "auténtico monopolio" y reprochó al Gobierno su permisividad ante lo que considera una gestión abusiva de los márgenes de beneficio.

Un historial de confrontación: de "capitalista despiadado" a "usurero"

Este episodio no es un hecho aislado, sino el último capítulo de una estrategia sostenida de Podemos contra la dirección de Mercadona que se intensificó en 2023:

Enero de 2023: Belarra calificó a Roig de "capitalista despiadado" e instó a frenar sus beneficios.

Respaldo político y empresarial

La respuesta a las palabras de Belarra ha trascendido el ámbito económico. Desde la Comunidad Valenciana, el presidente Juanfran Pérez Llorca y la alcaldesa de València, María José Catalá, han exigido respeto para un empresario que "da oportunidades a miles de familias".

Por su parte, el sector empresarial (CEOE y otras asociaciones) advierte que este clima de hostilidad hacia la iniciativa privada deteriora la imagen de España como destino de inversión.

La postura de Juan Roig

Fiel a su estilo, el presidente de Mercadona ha evitado el choque directo en el barro político, aunque en comparecencias previas dejó clara su filosofía: "Los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si los que gestionan lo saben hacer, hay riqueza para todos; si no, hay enfrentamiento".

Mercadona, líder de la distribución en España, defiende que su modelo se basa en la eficiencia logística, la estabilidad con los proveedores y la mejora constante de las condiciones salariales de sus más de 100.000 empleados.