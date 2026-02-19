Airbus alcanza un beneficio récord de 5.221 millones de euros en 2025, un 23% más que en el ejercicio anterior

Airbus cerró 2025 con un beneficio neto récord de 5.221 millones de euros, lo que supone un 23% más que un año antes. El "sólido desempeño financiero" del ejercicio, en palabras de su consejero delegado (CEO), Guillaume Faury, se refleja en otra cifra récord: un resultado de explotación (Ebit) ajustado de 7.128 millones de euros, de hasta un 33% superior al de 2024. La compañía propone un dividendo de 3,2 euros por acción.

"Nos desenvolvimos en un entorno global complejo y dinámico, con el objetivo principal de gestionar las limitaciones la cadena de suministro que generaron una desconexión y una desincronización entre la producción y la entrega a lo largo del año", expone el directivo en la presentación de los resultados del ejercicio 2025, acompañado del jefe financiero (CFO), Thomas Toepfer.

"El equipo Airbus realizó un excelente trabajo en 2025. Cumplimos nuestros compromisos, cumpliendo nuestra previsión actualizada con la entrega de 793 aviones comerciales. Esto demostró nuestra resiliencia frente a los persistentes e importantes obstáculos en nuestra cadena de suministro y en el entorno global en general", defiende Faury, que destaca la actividad en todas las áreas de negocio.

Los resultados de 2025 reportan unos ingresos consolidados de 73.420 millones de euros, un 6% más que en 2024. "En general, podemos decir que obtuvimos resultados financieros muy sólidos en todos los ámbitos, en un contexto de múltiples desafíos. Nuestros ingresos aumentaron hasta los 73.400 millones de euros. Esto se debe principalmente a la mayor contribución de las divisiones, al mayor volumen de servicios en toda la empresa y a un mayor nivel de entregas, parcialmente compensado por la depreciación del dólar estadounidense", argumenta Toepfer.

Los beneficios netos se dispararon un 23% para anotarse en el ejercicio 5.221 millones, con un beneficio por acción de 6,61 euros, una subida de 1,25 euros en un año. El Ebit ajustado creció en mayor proporción, un 33%, con una cifra absoluta de 7.128 millones. La subida del Ebit reportado es de un 15%, hasta los 6.082 millones, que recoge ajustes netos de 1.046 millones que incluye 188 millones de euros por la adquisición e integración de ciertos paquetes de trabajo de Spirit AeroSystems, 105 millones de euros vinculado al plan de adaptación de la plantilla de Airbus Defence and Space y 73 millones de euros relacionados con el A400M, avión militar que cuenta con su línea de ensamblaje en Sevilla.

A finales de año, el flujo de caja libre era de 4.753 millones de euros, un 7% más que al acabar 2024; y la posición de caja neta, de 12.171 millones de euros a 30 de diciembre, un 4% por encima del ejercicio anterior. La cartera de pedidos consolidada estaba valorada en 618.824 millones de euros, esto es un 2% menos que un año antes. La plantilla aumentó un 5% durante al año pasado, hasta 165.294 trabajadores.

Sobre el A400M

"Lo más importante para nosotros es que en 2025 el flujo de caja del A400M fue positivo, un gran éxito en comparación con los años anteriores. Eso es lo que más nos importa. Este avión se contabiliza como una estimación al finalizar la construcción, pero debemos asumir su vida útil restante. Los cargos reflejan los costes de producción y desarrollos que ejecutamos atendiendo a las solicitudes de los clientes", detalla Thomas Toefter sobre los 73 millones restados en el Ebit ajustado atribuidos al programa.

En concreto, este último cargo responde al adelanto previsto de las entregas para Francia y España de la aeronave, tras firmar en el cuartro trimestre una enmienda del contrato con la Organización para la Cooperación Conjunta en Materia de Armamento (OCCAR). El objetivo, explica la compañía, es aumentar la visibilidad de la producción del A400M. Airbus deja claro que continúa evaluando el posible impacto en las actividades de fabricación, mientras los riesgos se mantienen estables.

"Es una situación bastante clásica: pasamos de los contratos iniciales para clientes de lanzamiento a los mercados de exportación, a la segunda ola de pedidos. Estamos a punto de finalizar los contratos de lanzamiento, con aviones todavía por entregar. Mientras, estamos participando en varias campañas prometedoras, pero que tardan en materializarse, especialmente en este contexto general", contesta el CEO de Airbus sobre el futuro del programa.

La compañía entiende que los países europeos necesitarán A400M adicionales para cubrir las carencias de transporte aéreo que han detectado en su capacidad. Aunque, reconoce, que "el tiempo se convierte en un desafío", por la repercusión que la demora de la segunda ola de pedidos y, por tanto, de fabricación pueda tener. "Creemos que el producto es sólido, competitivo y muy eficaz desde un punto de vista militar, y somos optimistas a medio y largo plazo, pero tenemos que gestionar esa transición. En eso estamos", comenta.

Por negocio

Por segmentos, la división de aviones comerciales alcanzó unos ingresos de 52.577 millones, con un incremento interanual del 4%. Su Ebit ajustado, de 5.470 millones ascendió un 7%, mientras que el Ebit reportado descendió un 11% (4.555 millones). El negocio de Helicópteros registra unos ingresos de 8.972 millones, un 13% más respecto a 2024. Su Ebit ajustado creció en la misma proporción, hasta los 925 millones. La subida fue mayor en cuanto a su Ebit reportado, del 17%, hasta los 953 millones. En cuanto a Defensa y Espacio los ingresos se elevaron un 11% para llegar a los 13.405 millones de euros. El resultado de explotación ajustado se cifra en 798 millones, después de una cifra negativa en 2024. El Ebit reportado ascendió un 17%, a los 639 millones.

"Si analizamos los beneficios por negocio, el Ebit ajustado de aviones comerciales aumentó a 5.500 millones. Esto se debió al aumento de las entregas con una tasa de cobertura más favorable y menores gastos de I+D. Además, se vio parcialmente compensado por el impacto de los aranceles", apunta el jefe financiero.

En cuanta al dato del Ebit ajustado de Defence and Space, el CFO de Airbus apunta a un reflejo del aumento de los volúmenes, "respaldado por la mejora de la rentabilidad, en línea con la trayectoria a medio plazo que la división se ha fijado". "Y, por supuesto, también es resultado del exitoso plan de transformación", añade.