Airbus entrega en Sevilla el primer A400M equipado con el sistema antimisiles de Indra

El gigante aeronáutico Airbus ha formalizado este jueves en su Línea de Ensamblaje Final de San Pablo, en Sevilla, el acto de entrega oficial al Ejército del Aire y del Espacio de la primera unidad del avión A400M equipada con el sistema InShield de Indra, una tecnología avanzada que es capaz de detectar y neutralizar, de forma automatizada, el ataque de uno o varios misiles, ofreciendo una protección decisiva para operar en zonas de conflicto.

Según ha explicado la compañía liderada por Ángel Escribano, aeronaves como el A400M desempeñan un papel clave en la movilización de tropas y material en cualquier despliegue de las Fuerzas Armadas españolas. Su capacidad de carga hace que operen a velocidades relativamente reducidas, especialmente durante el despegue y el aterrizaje, lo que "incrementa la amenaza que plantean misiles tierra-aire tipo Manpads".

El equipamiento InShield reacciona de forma inmediata ante el lanzamiento del misil, calcula su trayectoria y dirige un haz de energía láser sobre el sistema de guiado infrarrojo del mismo para desviarlo, pudiendo contrarrestar varios ataques simultáneos, si es preciso, gracias a "su elevada precisión, velocidad de reacción y rapidez para completar todo el proceso", detalla la multinacional española.

Airbus se ha encargadodo de las modificaciones estructurales necesarias para integrar en el A400M la nueva tecnología antimisiles, cuyo diseño modular permite, además, instalarlo en una amplia variedad de aeronaves y helicópteros, habiendo sido contratado también para plataformas como CH-47 y NH-90.

Pruebas con fuego real

A lo largo de su desarrollo, la eficacia del sistema InShield ha sido probada en distintos entornos, destacando entre ellos los ejercicios Embow XVI de la OTAN, en los que se probó a bordo de un CH-47 Chinook del Ejército de Tierra, así como diversas pruebas realizadas con proyectiles reales "con resultados muy positivos, que demostraron que esta es una solución robusta, fiable y eficaz", subraya Indra.

Del mismo modo y antes de llevar a cabo estas pruebas, se completó un programa de I+D para la caracterización del sistema junto a la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación (Plantin ) y el apoyo técnico del Escuadrón de Apoyo Operativo a la Guerra Electrónica del Ejército del Aire y el Espacio.

El director de Air Dominance de Indra, Miguel García Moreno, afirmó que “el sistema de contramedidas infrarrojas dirigidas (Dircm, por sus siglas en inglés) de Indra es una tecnología extremadamente avanzada, al alcance de muy pocas empresas y países en el mundo” y valoró “el acierto del Ministerio de Defensa al respaldar el desarrollo de un sistema crítico como este por una empresa española, contribuyendo a reforzar la soberanía y autonomía estratégica”.