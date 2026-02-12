Mapfre supera los mil millones de beneficio tras un ejercicio de récord impulsado por la mejora de la rentabilidad

El Grupo Mapfre cerró 2025 con un beneficio atribuido de 1.079 millones de euros, una cifra que permite a la aseguradora superar ampliamente la barrera de los mil millones y anotar un incremento relativo del 19,6% respecto al ejercicio anterior, según los estados financieros homogéneos incluidos en su presentación de resultados remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La compañía subraya que, sin extraordinarios, el resultado habría alcanzado 1.158 millones de euros, lo que eleva el ritmo de crecimiento hasta el 16,7%. En ambos casos se trata de un registro que la firma califica de “récord”.

Mapfre cierra así un ejercicio de máximos, sustentado en la mejora técnica, la fortaleza de Latinoamérica, el avance de Norteamérica y el mayor dividendo de su historia. La superación de los mil millones de euros de beneficio se convierte en el principal hito de un año en el que la aseguradora también acelera su ritmo de crecimiento y la rentabilidad del negocio.

Los ingresos consolidados aumentaron hasta 34.501 millones de euros: la compañía señala un avance del 4%, impulsado por la evolución del negocio asegurador, la actividad financiera y la contribución de Mapfre RE. Las primas totales alcanzaron 29.145 millones de euros, con un repunte relativo del 3,6%. Mapfre destaca que el crecimiento a tipos de cambio constantes llega al 7,8%, con aportaciones relevantes de Latinoamérica, Brasil y Norteamérica.

La rentabilidad técnica se refuerza con una caída del ratio combinado

Mapfre remarca la mejora sustancial de la rentabilidad derivada de la evolución técnica del negocio. El ratio combinado, que agrupa siniestralidad y gastos, se situó en el 92,2%, tras una reducción de 2,3 puntos respecto a 2024. La compañía destaca descensos estructurales en las principales líneas: el seguro de Autos baja hasta el 98,3% (4,4 puntos menos), mientras que Seguros Generales se sitúa en el 80,2%. En Salud y Accidentes, el ratio queda en el 99,8%, también por debajo de los registros anteriores.

Esta mejora se refleja, según la aseguradora, en un ROE del 12,4%, que se eleva al 13,3% sin efectos extraordinarios. La firma sitúa su ratio de solvencia II en el 210,4% a cierre del tercer trimestre de 2025.

Contribución de las regiones: récord en Brasil y fuerte avance en Norteamérica

El documento detalla que Latam consolida sus posiciones de liderazgo, con un beneficio de 365 millones de euros sólo en Brasil, país en el que la compañía vuelve a firmar un resultado histórico. El conjunto de la región aporta más de 450 millones de euros de beneficio y supera los 10.000 millones de euros en primas, con un crecimiento del 10%.

Norteamérica registra un avance destacado: 139 millones de euros de beneficio, un aumento relativo del 42%. Mapfre RE también marca cifras históricas con 381 millones de euros, un incremento del 17,2%. En Iberia, las primas ascendieron a 10.022 millones de euros y el beneficio alcanzó 365 millones de euros.

La aseguradora resume la evolución como “un ejercicio con récord en primas y en resultado, con un notable avance en la gestión técnica”.

Máximo histórico en dividendos y revalorización bursátil por encima del IBEX 35

El dividendo total con cargo a 2025 asciende a 554 millones de euros, lo que representa el mayor reparto de la historia del grupo. El documento detalla que la compañía abonó 508 millones de euros en dividendos durante el año, y que la rentabilidad por dividendo se situó en el 4,6% sobre la cotización media ponderada.

La capitalización bursátil de Mapfre cerró 2025 en 13.187 millones de euros. La evolución del valor fue del +75% en el año, una revalorización que supera al IBEX 35 (+49,3%) y al índice sectorial europeo Euro Stoxx Insurance (+26,7%).

Los activos totales alcanzan 66.749 millones de euros, con un crecimiento del 2,7%, mientras que los fondos propios se elevan hasta 8.960 millones de euros tras aumentar un 5,3%.

La cartera de inversiones suma 48.387 millones de euros, con una subida relativa del 5,8%. La aseguradora mantiene un peso mayoritario de la renta fija: 82,6% del total, con 22.799 millones de euros en deuda pública y 10.539 millones de euros en deuda corporativa.

Objetivos para 2026

Mapfre reafirma sus objetivos hasta 2026: crecimiento medio superior al 6% en primas sin Vida Ahorro, un ratio combinado en el rango 94%-95%, un ROE del 11%-12% y un ratio de solvencia estructural en torno al 200%.

El grupo incorpora en sus resultados una referencia de alcance social: 37 millones de españoles están impactados por sus operaciones, un dato que usa para reforzar su mensaje de presencia territorial y relevancia sectorial.