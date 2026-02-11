Grupo MAS eleva su facturación hasta 730 millones de euros en 2025 y asigna cinco millones de euros a retribución extraordinaria de su plantilla

Grupo MAS cerró 2025 con un volumen de negocio de 730 millones de euros, una cifra que marca un avance del 9,2% respecto al ejercicio anterior y que confirma la capacidad de crecimiento del grupo en un contexto de presión inflacionaria y encarecimiento de costes operativos. La empresa anunció además la distribución de cinco millones de euros entre sus trabajadores como retribución extraordinaria vinculada a los resultados, una política que consolida su apuesta por la participación interna en los beneficios. El aumento de actividad permitió incorporar 350 nuevos empleos, hasta una plantilla total de 4.600 trabajadores, un dato que refuerza el modelo de reinversión íntegra de los beneficios que defiende la compañía.

La culminación de un ciclo inversor de 142 millones de euros

El cierre de 2025 marca la finalización del Plan Estratégico 2021–2025, un periodo en el que Grupo MAS ejecutó 142 millones de euros en inversiones y mantuvo una tasa de crecimiento cercana al 10% anual. La compañía subrayó que, dentro de ese periodo, destinó 25,4 millones de euros a sus empleados mediante distintos esquemas de participación y retribución variable, algo que considera un elemento estructural de su proyecto empresarial.

Durante 2025, la empresa desplegó 30 millones de euros en nuevos desarrollos, con 10 aperturas y 11 reformas, lo que reforzó su posición en el segmento de la distribución alimentaria en Andalucía y Extremadura. Entre las inversiones operativas destacó la puesta en marcha de un automatismo para fruta valorado en 5,3 millones de euros, que permite abastecer las tiendas con producto procedente del campo en menos de 24 horas, y la instalación de 13 plantas fotovoltaicas adicionales para reducir la dependencia energética y avanzar en eficiencia. La empresa recordó también hitos como el 50 aniversario del grupo, la entrada en funcionamiento del Centro Logístico de Guillena con más de 13 millones de euros en automatismos y la apertura del Centro de Actividades de los ODS de Fundación MAS, con el que extiende su estrategia de impacto social.

Un nuevo plan que proyecta 1.000 millones de euros de facturación

La compañía presentó también su Plan 2026–2028, un programa que aspira a elevar la facturación hasta 1.000 millones de euros en tres años. El grupo prevé 100 millones de euros en inversión, la apertura de 20 establecimientos, la reforma de otros 36 y la creación de 1.000 empleos, objetivos que se sustentan en la integración de MASKOM, cadena malagueña cuya incorporación ampliará la huella comercial del grupo y permitirá optimizar sinergias logísticas.

La dirección del grupo insistió en que el crecimiento previsto se alinea con su estrategia de sostenibilidad, que articula en cuatro ejes: Raíces, que respalda proveedores y producción local; Destino Bienestar, centrado en la promoción de hábitos alimentarios saludables; Juntos Somos, dirigido al cuidado y formación del empleado; y Cero Impacto, orientado a la reducción de la huella ambiental. Grupo MAS sostiene que esta estructura es “mucho más que un compromiso”, porque forma parte del modelo de negocio que vertebra todas sus decisiones de inversión y de desarrollo.

El empleo y la reinversión, pilares del modelo económico del grupo

El comportamiento del ejercicio 2025 confirma la continuidad de un modelo económico basado en el empleo estable, la reinversión del 100% de los beneficios y la ampliación de infraestructura logística y comercial como vías de crecimiento. La compañía considera que este esquema ha permitido consolidar una red de más de 200 establecimientos y mantener una política salarial y de beneficios complementarios que la distingue dentro del sector. En la presentación ante sus más de 300 directivos, el grupo defendió que la implicación de la plantilla es un activo estratégico y que los programas sociales impulsados desde Fundación MAS constituyen un complemento necesario para reforzar su identidad empresarial.

El horizonte hasta 2028 se apoyará en la ampliación de red con nuevas tiendas, la reforma de parte de su parque actual y la entrada en el mercado malagueño ampliado tras la integración de Maskom. La empresa sostiene que ese despliegue permitirá acelerar el crecimiento y abrir una nueva etapa en la que la cifra de negocio alcance por primera vez los 1.000 millones de euros. Con ese objetivo, Grupo MAS encara un ciclo en el que la inversión volverá a situarse en niveles significativos y en el que la expansión se acompañará de un incremento sustancial de empleo y de nuevas operaciones digitales y logísticas.