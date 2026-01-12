Grupo MAS crece en Málaga con la integración de Maskom Supermercados

Grupo MAS y Maskom Supermercados han anunciado la integración de sus negocios para conformar un gran grupo de distribución de capital 100% andaluz. La operación integra 54 establecimientos y cerca de 1.000 profesionales de Maskom en la estructura del grupo sevillano, que cerró 2025 con 740 millones de euros de facturación, más de 200 negocios y una plantilla de 4.600 empleados. Con esta alianza, el nuevo grupo alcanza más de 250 supermercados, 5.600 trabajadores y una facturación conjunta que roza los 900 millones de euros, consolidándose como motor económico y social en Andalucía y Extremadura.

Maskom aporta a esta unión una sólida red de tiendas y una trayectoria de casi 50 años en el sector. Fundada en Málaga en 1978 por la familia Cuberos, la compañía ha mantenido el control familiar hasta la fecha, con Sergio Cuberos Lara como único accionista de la sociedad matriz. La empresa cerró el último ejercicio depositado en el Registro Mercantil, correspondiente a 2024, con 126,26 millones de euros en ventas, un beneficio neto de 3,54 millones y una posición financiera saneada. Para 2025, cuya formulación aún no se ha presentado, la facturación se estima en 143 millones de euros, según detallaron las empresas que su integran al confirmar la operación.

Jerónimo Martín, CEO de Grupo MAS, ha subrayado sobre la operación: “Al unir nuestras fuerzas con Maskom, no solo crecemos en tamaño, sino en valores. Nuestra ambición es ser el gran referente de supermercados del sur de España, que defienda las marcas, el producto de nuestra tierra, los frescos, y genere empleo estable y de calidad para invertir en un proyecto sólido con visión de largo plazo”. Por su parte, Sergio Cuberos, fundador y director general de Maskom, ha afirmado: “Esta alianza es la mejor garantía de futuro para el proyecto que inicié en Málaga hace casi 50 años. Ambas casas comparten el respeto por el producto fresco y un compromiso inquebrantable con el territorio, lo que permitirá que, juntos, seamos más fuertes para seguir ofreciendo la máxima calidad, variedad y servicio”.

Málaga, eje de crecimiento y expansión

La unión tiene un impacto directo en la provincia de Málaga, donde el nuevo grupo alcanza 75 supermercados y casi 1.500 profesionales. Grupo MAS aporta 21 establecimientos bajo sus marcas Supermercados MAS, Mas&Go y Cash Fresh, mientras que Maskom suma 54 tiendas distribuidas en 21 municipios. El plan estratégico contempla una fuerte expansión por la Costa del Sol, la capital y el interior, reforzando la presencia en una zona considerada clave para el crecimiento del sector.

Además, la alianza prevé inversiones en una plataforma logística de última generación para garantizar la calidad y frescura de los productos y avanzar hacia un transporte más sostenible y eficiente. Este impulso logístico se suma al compromiso por fortalecer la red de proveedores locales, con especial foco en los malagueños, para ofrecer una mayor oferta de productos frescos, de temporada y de kilómetro cero.

Solidez financiera y capacidad de inversión

Las cuentas consolidadas de Maskomgroup reflejan un perfil financiero robusto antes de la integración. El grupo cerró 2024 con un resultado de explotación de 4,29 millones, un Ebitda estimado cercano a 6 millones y un margen bruto que mejoró en torno a 0,8 puntos gracias a la moderación de la inflación en las compras y a mejores condiciones con proveedores. El flujo de caja operativo ascendió a 4,33 millones, suficiente para financiar casi en su totalidad el capex del año, que se elevó a 4,35 millones, con una apuesta clara por inversiones inmobiliarias (3,07 millones) y equipamiento.

El grupo cerró el ejercicio con 17,28 millones de efectivo frente a 2,86 millones de deuda financiera, lo que le otorga una tesorería neta positiva de 14,4 millones. Esta posición, poco habitual en el sector, ha permitido financiar inversiones sin tensionar el balance. El patrimonio neto se situó en 32,17 millones, un 12,5% más que en el ejercicio anterior. Para 2025, la previsión de ventas en torno a 150 millones confirma la tendencia de crecimiento que ahora se refuerza con la integración en Grupo MAS.

Empleo y compromiso con el territorio

El nuevo grupo sitúa a las personas en el centro de su estrategia. Más de 5.600 empleos en Andalucía y Extremadura, de los cuales 1.500 corresponden a Málaga, consolidan su papel como generador de empleo estable y de calidad. La apuesta por el talento y la formación se combina con el objetivo de crecer de forma sostenible, manteniendo el arraigo local y el impacto positivo en el territorio.

La operación también refuerza el compromiso con los proveedores andaluces y la defensa del producto local, una seña de identidad compartida por ambas compañías. El grupo resultante se posiciona como referente en supermercados de proximidad, con una propuesta basada en frescos, variedad y servicio, y con una visión de largo plazo que incluye expansión, innovación logística y sostenibilidad.

Grupo MAS y Maskom consolidan así un proyecto que marca un punto de inflexión en la distribución regional. La unión de dos compañías con raíces andaluzas y modelos complementarios abre una nueva etapa en la que el crecimiento se apoyará en la cercanía, la calidad y la fortaleza financiera.