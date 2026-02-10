Indra nunca pensó en fabricar los drones en la planta de Sevilla que compró a Aertec

La decisión de Indra de fabricar en León a gran escala el dron Tarsis, que diseñó y desarrolló Aertec en Sevilla antes de comprar esa empresa en 2025, ha caído como una bomba de profundidad en el sector aeroespacial andaluz, que dio por hecho que la empresa que preside Ángel Escribano usaría las capacidades industriales de Andalucía para la producción en serie de esas naves no tripuladas. En realidad, Indra nunca proyectó fabricar los drones en Sevilla, aunque sí mantener la planta de Aertec como centro de I+D y prototipos, fabricar los motores en Valladolid y montar esas naves no tripuladas en la nueva planta que construye en León, según ha podido saber El Conciso.

La compañía que dirige José Vicente de los Mozos destinará 12 millones de euros a la nueva fábrica de León, donde creará 300 nuevos empleos. De otro lado, Indra tiene intención de mantener la instalaciones de Sevilla y reforzar sus capacidades de ingeniería, de desarrollo y de prototipos de aeronaves controladas a distancia (RPAs) que tenía Aertec porque su negocio va a crecer, lo que llevará incluso a incrementar su plantilla. Así que mantendrá sus capacidades productivas potenciando su departamento de prototipos y al mismo tiempo lo convertirá en un hub de excelencia de ingeniería de drones, indican las mismas fuentes.

La decisión de producir en serie los drones en León ha dejado a Andalucía sin la posibilidad de desarrollar sus capacidades industriales como segundo polo aeronáutico de España, así como beneficiarse del contrato que el Ministerio de Defensa le ha adjudicado a Indra para producir 46 drones por 350 millones de euros. El hub de Defensa andaluz, impulsado por la patronal del metal Fedeme, y AERO Sevilla, que aglutina a la industria auxiliar de Sevilla, han criticado la decisión de Indra al entender que León no contaba con capacidades aeronáuticas.

Apuesta por Andalucía

La compañía Indra tiene en Andalucía 3.000 trabajadores en 17 sedes distribuidas en ocho provincias, que le permitieron facturar en la región 84 millones de euros. En 2024, cerró la compra por cerca de 40 millones de euros de Clue, una empresa malagueña con ADN tecnológico, con presencia en los sectores aeroespacial y de defensa. El pasado mes de enero Indra inauguró, con la presencia del consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, un nuevo centro de aviónica avanzada y computadores de misión en Málaga, que acoge a más de 700 profesionales.

El nuevo centro de Málaga, con más de 3.200 metros cuadrados de producción, laboratorios de electrónica y diseño de ingeniería, supondrá una inversión de 40 millones de euros en los próximos cinco años. Será un referencia en tecnología modular integrada y en la puesta en marcha de tecnologías avanzadas de computación y comunicación inteligente en el ámbito aeroespacial y de defensa. Sus innovaciones están en servicio en alguna de las plataformas áreas más relevantes del mundo.

Indra, que inauguró en 2020 en Madrid una de las mayores plantas de radares de Europa, ha decidido instalar en Córdoba una fábrica de sus nuevos radares civiles y militares en una parcela de 20.000 metros cuadrados, de los que 13.500 están edificados, que ha supuesto la contratación de 150 personas y ya está en funcionamiento, pendiente de inaugurar oficialmente.