Banco Sabadell gana 1.775 millones en 2025 y lanza una recompra de acciones de 800 millones

Banco Sabadell cerró 2025 con un beneficio neto de 1.775 millones de euros, en un ejercicio marcado por la normalización del balance y por la opa hostil lanzada por BBVA, de la que la entidad catalana salió reforzada.

Banco Sabadell cerró 2025 con un beneficio neto de 1.775 millones de euros, en un ejercicio marcado por la normalización del balance y por la opa hostil lanzada por BBVA, de la que la entidad catalana salió reforzada. El resultado atribuido retrocedió un 2,8% interanual, si bien creció un 3,4% sin tener en cuenta los extraordinarios de 2024, apoyado en el negocio recurrente y en la mejora operativa, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, la rentabilidad, medida por el RoTE, se elevó hasta el 14,3%, mientras que la ratio de solvencia CET1 fully-loaded alcanzó el 13,65% (o el 13,11% tras considerar descontar el reparto del exceso de capital), lo que representa una generación orgánica de 196 puntos básicos durante 2025 por parte del grupo bancario, que anunció por sorpresa a última hora de este jueves el relevo de César González-Bueno como consejero delegado y la designación de Marc Armengol para ocupar el puesto.

En la presentación de los resultados, la entidad vallesana avanza, asimismo, que ha obtenido autorización del Banco Central Europeo (BCE) para poner en marcha una nueva recompra de acciones por un importe de hasta 800 millones de euros, cuyo lanzamiento se iniciará el próximo lunes, 9 de febrero. El programa se compone de 365 millones de euros con cargo a resultados de 2025, más 435 millones de euros del exceso de capital generado por encima del 13%.

Dicha remuneración, unida a los 700 millones de dividendos en efectivo a cuenta de los resultados de 2025, suman un total de 1.500 millones en el ejercicio, equivalente a una rentabilidad anual aproximada del 9% de la capitalización bursátil. Además, abonará 50 céntimos por acción de dividendo extraordinario por la venta de la filial británica TSB, lo que supone distribuir entre los accionistas alrededor de 4.000 millones en doce meses y acercarse al objetivo de 6.450 millones para el periodo 2025-2027.

El todavía CEO, César González-Bueno, valora que los resultados confirman las previsiones del Plan Estratégico 2025-2027 y permiten anunciar “un ambicioso programa de recompra que eleva la retribución ordinaria al accionista hasta el 9% anual”, a lo que se unirá el dividendo de TSB. También recuerda que el proyecto de la entidad se apoya “en objetivos de rentabilidad que garantizan una remuneración recurrente, superior a los 20,44 céntimos por acción en efectivo abonados en 2024”.

Por su parte, el director financiero, Sergio Palavecino, señala que “Banco Sabadell tiene unas dinámicas de negocio y de balance positivas que le llevan a generar capital a ritmos muy elevados en el año, que permiten autofinanciar el crecimiento del libro de crédito y ofrecer una remuneración atractiva al accionista”. “Todo ello, unido a una mayor rentabilidad a futuro, nos sitúa en el camino de cumplir nuestro objetivo de alcanzar el 16% de RoTE al final de nuestro lan estratégico 2025-2027”, añade.

Ejecución del Plan Estratégico 2025-2027

La entidad resalta que avanza conforme a sus metas financieras y refuerza la ejecución del Plan Estratégico 2025-2027. Para ello, prevé acelerar la actividad comercial en España por encima del mercado en la mayoría de negocios, impulsar el crédito, optimizar el perfil de riesgo, elevar ingresos y sostener una disciplina de costes. Para 2026, anticipa un RoTE recurrente del 14,5% (exTSB), un margen de intereses creciendo por encima del 1%, comisiones al alza a un dígito medio y aumento de costes del 3%.

El impulso comercial experimentado en el año encamina al grupo bancario presidido por Josep Oliu hacia la consecución de sus objetivos financieros. El crédito vivo avanza un 2,4% interanual, impulsado por el buen comportamiento en España y crecimientos en todos los segmentos, hasta 160.708 millones de euros. La inversión crediticia viva exTSB alcanza 119.615 millones en diciembre, un 5,4% más, y se sitúa en 103.300 millones (+5,2%) al excluir los negocios internacionales.

En España, la financación de hipotecas ascendió un 5,2%, hasta situarse en 39.800 millones de euros; mientras que el crédito al consumo se elevó hasta los 5.400 millones (+17,8%). En el segmento de préstamos y créditos a empresas, la cartera total avanzó un 2,4%, hasta los 44.800 millones de euros. También registra una tendencia positiva la facturación de tarjetas, que progresó un 6%, hasta 26.611 millones de euros; y de datáfonos o TPVs, que se incrementó un 2% (57.947 millones de euros).

Negocio bancario y morosidad

En la línea de resultados, Banco Sabadell reporta unos ingresos del negocio bancario de 6.221 millones de euros, un 2,5% menos en términos interanuales. El margen de intereses descendió un 3,7%, hasta 4.837 millones, en línea con lo previsto por el impacto de los menores tipos de interés. En contraste, las comisiones netas alcanzaron los 1.384 millones, con un avance del 2% en el grupo y del 3,6% sin TSB, apoyadas en el mayor peso de la gestión de activos y los seguros.

Asimismo, la entidad pone de relieve que ha logrado recortar un 23,5% las dotaciones a provisiones, lo que se traduce en una mejora del coste del riesgo de crédito, situado en 21 puntos básicos del grupo a cierre de diciembre. La ratio de morosidad desciende hasta el 2,37%, frente al 2,84% del ejercicio anterior, mientras que los activos problemáticos se reducen en 877 millones de euros y se sitúan en 4.803 millones, con menor exposición a préstamos dudosos y activos inmobiliarios.

Aportación de TSB

TSB, la filial británica que el Sabadell vendió al Banco Santander —un sacrificio necesario que a la postre resultó decisivo para frenar a BBVA—, cerró el año con un beneficio neto individual de 259 millones de libras, un 24,7% más, y aportó al grupo 318 millones de euros, un 25,6% más. El margen de intereses creció un 7,2% hasta 1.056 millones de libras (1.223 millones de euros) en 2025, al tiempo que las comisiones se redujeron un 15,5% interanual, hasta 77 millones de libras (89 millones de euros).