Subida de las pensiones en 2026: cuánto suben, nuevas cuantías y tabla actualizada

El Gobierno ha aprobado la subida de las pensiones en 2026, que mantiene la revalorización prevista en un nuevo real decreto ley separado del resto de medidas sociales.

El texto inicia ahora su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde deberá ser convalidado para que el incremento se consolide durante todo el año.

La revalorización afecta a cerca de 13 millones de pensiones, incluyendo pensiones contributivas, no contributivas, clases pasivas, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%.

A continuación, explicamos cuánto suben las pensiones en 2026, cuándo se nota el aumento y cómo quedan las nuevas cuantías.

¿Cuándo se aplica la subida de las pensiones en 2026?

Los pensionistas ya han cobrado la nómina de enero con la subida correspondiente a 2026, dado que el decreto estaba en vigor en ese momento.

Sin embargo, si el Congreso rechazara el nuevo texto antes del cierre de las próximas nóminas, las pensiones volverían a abonarse con las cuantías de 2025, es decir, sin la subida del 2,7% ni los incrementos adicionales de las pensiones mínimas y no contributivas.

Si el decreto es convalidado, como prevé el Ejecutivo, la subida quedará consolidada durante todo el ejercicio.

¿Cuánto suben las pensiones en 2026?

La revalorización de las pensiones en 2026 se articula de la siguiente manera:

Las pensiones contributivas y las de clases pasivas suben un 2,7%, en línea con el IPC medio.

y las de suben un 2,7%, en línea con el IPC medio. Las pensiones mínimas sin cónyuge a cargo aumentan un 7%.

aumentan un 7%. Las pensiones mínimas con cónyuge a cargo y las pensiones de viudedad con cargas familiares se incrementan un 11,4%.

y las pensiones de se incrementan un 11,4%. Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) también suben un 11,4%.

Pensiones mínimas en 2026: límites de ingresos

Para tener derecho a los complementos a mínimos en 2026, los límites de ingresos anuales quedan fijados en:

9.442 euros para pensiones sin cónyuge a cargo.

11.013 euros para pensiones con cónyuge a cargo.

Así quedan las pensiones contributivas y de clases pasivas en 2026

La subida del 2,7% beneficia a unos 9,4 millones de pensionistas que perciben 10,4 millones de pensiones contributivas, ya que cerca de un millón de personas cobra dos prestaciones.

A ello se suman 734.000 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La pensión media de jubilación, situada en 1.512,7 euros mensuales en diciembre de 2025, aumentará en torno a 40,85 euros al mes, lo que supone 572 euros más al año en catorce pagas.

Tabla con la subida de las pensiones contributivas en 2026

Por su parte, la pensión media del sistema, que incluye jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares, y que se sitúa en 1.317,7 euros, registrará una subida de unos 498 euros anuales, según las estimaciones oficiales.

Pensión máxima en 2026: cuánto sube y nueva cuantía

La base máxima de cotización aumentará en torno a un 3,9%, al sumar el 2,7% del IPC medio y un 1,2% adicional, situándose en aproximadamente 5.101 euros mensuales.

En paralelo, la pensión máxima se incrementará conforme a la reforma de pensiones, que establece una subida anual del IPC más un 0,115% adicional. Con esta revalorización, la pensión máxima en 2026 alcanzará los 3.359,6 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 3.267,6 euros vigentes en 2025.

Este incremento forma parte del proceso de destope progresivo de la pensión máxima, iniciado en 2025, que se aplicará hasta 2050 y supondrá un aumento acumulado cercano al 3% en ese periodo.