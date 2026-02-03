Santander encadena su cuarto año de beneficios récord: 14.101 millones en 2025

Banco Santander cerró 2025 con un beneficio atribuido de 14.101 millones de euros, un 12% más que en el ejercicio anterior, lo que prolonga una secuencia de cuatro años consecutivos de resultados récord. La entidad superó los 180 millones de clientes tras sumar ocho millones nuevos en un año marcado por la consolidación del programa ONE Transformation, que combina la escala global con la simplificación operativa y el despliegue de plataformas tecnológicas compartidas. El banco sostiene que este enfoque refuerza su capacidad comercial, mejora la calidad del servicio y permite capturar eficiencias estructurales en todos los negocios.

El retorno sobre el capital tangible post-AT1 se situó en 16,3%, mientras que el beneficio por acción avanzó un 17%, hasta 0,91 euros. El valor contable tangible por acción alcanzó 5,76 euros al cierre del ejercicio y, sumados los dividendos pagados, la creación total de valor para el accionista aumentó un 14%. Estas cifras consolidan una tendencia ascendente que el banco vincula al crecimiento de los ingresos, a la disciplina en la asignación de capital y al mejor comportamiento de los negocios globales.

Los ingresos totales ascendieron a 62.390 millones de euros, con un crecimiento del 4% en euros constantes. Los ingresos por comisiones alcanzaron un máximo histórico, con 13.661 millones de euros, mientras que el margen de intereses avanzó un 3% en euros constantes, una evolución que permitió al banco cumplir todos los objetivos fijados para 2025. La combinación de mayor actividad comercial, más vinculación y una contribución creciente de los negocios basados en comisiones reforzó el avance de los ingresos recurrentes.

La entidad subraya que el aumento de la base de clientes y la expansión de servicios especializados –particularmente en Wealth, Consumer y Payments– han generado un volumen de actividad más estable y han elevado la capacidad del grupo para crecer en mercados clave. Este incremento de escala se ha traducido en un mayor aprovechamiento de las plataformas compartidas y en una reducción gradual del coste unitario por cliente activo.

Eficiencia, riesgo y capital

El banco redujo los costes un 1% en euros corrientes y situó la ratio de eficiencia en 41,2%, el nivel más favorable en más de 15 años. Este avance se apoya en la estandarización de procesos, en la unificación tecnológica y en las sinergias procedentes de la integración de servicios globales, factores que reforzaron la productividad en prácticamente todas las áreas de negocio. La entidad destaca que estas medidas han permitido mejorar la coordinación interna y acelerar la implantación de nuevos productos y funcionalidades.

Las dotaciones se mantuvieron estables y permitieron cerrar el ejercicio con un coste del riesgo del 1,15%. La ratio de morosidad descendió a 2,91%, con una cobertura del 66%, un nivel que el grupo atribuye a la diversificación geográfica y sectorial de la cartera y a criterios prudentes en la concesión de crédito. La mejora de la calidad crediticia refleja un comportamiento sólido en economías clave y un seguimiento más preciso del riesgo mediante herramientas analíticas desarrolladas en los últimos ejercicios.

En capital, la ratio CET1 aumentó hasta 13,5%, el dato más alto registrado por la entidad y claramente por encima del rango operativo del 12%-13%. La fuerte generación de beneficios compensó la remuneración al accionista y otros impactos de capital. El banco mantiene que este nivel de solvencia refuerza su capacidad para absorber escenarios adversos y sostiene una estrategia que combina crecimiento rentable y una política de retribución estable.

La política de dividendos también reforzó la remuneración total del ejercicio. El grupo abonó en noviembre un dividendo a cuenta de 11,5 céntimos de euro por acción, un 15% superior al del año anterior. Con cargo al primer semestre, la entidad distribuyó en torno a 3.400 millones de euros en efectivo, una cifra equivalente aproximadamente al 50% del beneficio del periodo. El banco subraya que estos pagos forman parte de una política que combina dividendo en efectivo y recompras con el objetivo de elevar de forma sostenida el valor por acción.

El consejo aprobó además una recompra de acciones por 5.000 millones de euros, que cuenta con las autorizaciones regulatorias correspondientes. Sumada a otros tramos ejecutados durante 2025, la cifra total anunciada asciende a 6.700 millones de euros, en línea con el compromiso de destinar al menos 10.000 millones entre 2025 y 2026. La entidad considera que este mecanismo es una herramienta eficaz para aumentar el valor por acción y optimizar la estructura de capital.

Dinámica comercial y actividad por negocios

El crédito creció un 4% en euros constantes y se aproximó al billón de euros. Los recursos de clientes avanzaron un 6%, con depósitos al alza del 5% y fondos de inversión que aumentaron un 14% en euros constantes. El banco vincula esta evolución a una mayor actividad comercial, a la recuperación de mercados clave y a un nivel de vinculación creciente en Retail, Consumer y Wealth, impulsado por un aumento de las ventas digitales y una oferta más amplia y segmentada.

Los cinco negocios globales registraron crecimientos del beneficio en euros constantes: Retail (+9%), Consumer (+8%), CIB (+7%), Wealth (+27%) y Payments (+50% tras aislar efectos extraordinarios). La entidad subraya que Payments consolidó un punto de inflexión tras cinco trimestres consecutivos de rentabilidad creciente, mientras que Wealth registró niveles récord de activos bajo gestión. CIB reforzó su aportación gracias a un mayor peso de los negocios de comisiones y bajo consumo de capital.

Objetivos para 2026

Santander prevé para 2026 un crecimiento de ingresos de dígito medio en euros constantes; una reducción de costes también en euros constantes; un beneficio mayor que el registrado en 2025; un coste del riesgo estable; y una ratio CET1 situada entre 12,8% y 13%, dentro del rango operativo. La entidad anticipa además un crecimiento de doble dígito del valor tangible neto por acción más dividendo en efectivo a lo largo del ciclo y sostiene que la combinación de escala, tecnología y eficiencia mantiene un perfil de rentabilidad creciente en los próximos ejercicios.