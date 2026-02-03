Santander compra Webster Bank en EEUU por 12.200 millones de dólares

Banco Santander ha alcanzado un acuerdo para adquirir Webster Financial Corporation, matriz de Webster Bank, NA, por un importe total de 12.200 millones de dólares (unos 10.300 millones de euros), en una operación estratégica destinada a reforzar su presencia en Estados Unidos y acelerar la rentabilidad de su negocio en ese mercado.

La transacción permitirá al grupo alcanzar un retorno sobre capital tangible (RoTE) del 18% en Estados Unidos en 2028 y crear una entidad más sólida y competitiva para clientes particulares y empresas.

Se espera que la operación, que está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y al visto bueno de los accionistas de ambas entidades, se complete en el segundo semestre de 2026.

Webster equivale a aproximadamente el 4% de los activos totales del grupo Santander y encaja con su estrategia de adquisiciones complementarias (bolt-on) para acelerar el crecimiento orgánico en sus principales mercados, manteniendo una estricta disciplina de capital.

La posición del Santander en EEUU

Tras la integración, Santander se situará entre las diez mayores entidades de banca minorista y de empresas de Estados Unidos por volumen de activos y entre las cinco principales por depósitos en los estados clave del noreste del país.

A cierre de 2025, el balance conjunto de Santander en Estados Unidos ascendería a unos 327.000 millones de dólares en activos, con 185.000 millones de dólares en préstamos y 172.000 millones de dólares en depósitos.

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, destacó que la operación “supone un paso muy relevante para Santander, ya que crea un banco más fuerte para los clientes y las comunidades en las que damos servicio”.

Según subrayó, Webster es “una de las entidades más eficientes y rentables entre sus comparables”, y la integración de dos franquicias altamente complementarias permitirá ampliar productos, tecnología y capacidades, con claras oportunidades de generación de ingresos y sinergias de costes.

Botín señaló además que la adquisición es clave para el negocio del grupo en Estados Unidos y contribuirá al objetivo global de alcanzar un RoTE superior al 20% en 2028, todo ello “manteniendo intactos nuestros compromisos de remuneración al accionista”, incluida la recompra de acciones por 5.000 millones de euros aprobada por el banco.

La estrategia de la entidad

Desde el punto de vista estratégico, la operación combina el liderazgo de Santander en financiación al consumo y captación digital de depósitos (a través de Openbank) con la fortaleza de Webster en banca de empresas, su base de depósitos de alta calidad y su sólida presencia en mercados de alto poder adquisitivo del noreste estadounidense.

Fundado en 1935 y con sede en Stamford (Connecticut), Webster presta servicios de banca minorista, banca de empresas y financiación especializada para el sector sanitario, y destaca por su eficiencia operativa y rentabilidad.

Christiana Riley, consejera delegada de Santander US, señaló que la adquisición “refuerza nuestra presencia en banca de empresas y completa nuestra red de oficinas de banca minorista, especialmente en Connecticut”, al tiempo que amplía la franquicia comercial del grupo y da lugar a un mix de negocio más equilibrado.

Riley subrayó asimismo la incorporación de “un equipo directivo de gran talento y con una sólida trayectoria”, y confirmó que la sede actual de Webster en Stamford se convertirá en un centro corporativo clave para Santander, junto con Boston, Nueva York, Miami y Dallas.

Por su parte, John Ciulla, presidente y consejero delegado de Webster, afirmó que la operación “reúne fortalezas complementarias y un compromiso compartido con la excelencia”, y destacó que una mayor escala permitirá ampliar capacidades y oportunidades de crecimiento sin perder el foco en empleados, clientes y comunidades locales.

“Como banco con profundas raíces en Connecticut, mantenemos nuestro compromiso con las comunidades a las que damos servicio”, añadió.

Condiciones económicas y valoración

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Webster recibirán una contraprestación de 75 dólares por acción, compuesta por 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones de Santander en forma de American Depositary Shares, lo que equivale a 26,25 dólares por acción en acciones, calculados sobre un precio medio ponderado de 10,79 euros por acción de Santander y un tipo de cambio euro/dólar de 1,1840 a 2 de febrero de 2026. La estructura de la operación combina un 65% en efectivo y un 35% en acciones de nueva emisión.

Esta valoración supone una prima del 14% sobre el precio medio ponderado de la acción de Webster en los tres días previos al 2 de febrero de 2026 y equivale a un múltiplo de 10 veces el beneficio estimado para 2028 según el consenso de mercado, o de 6,8 veces una vez consideradas las sinergias de costes previstas.

Santander estima que la operación generará un retorno sobre el capital invertido de aproximadamente el 15% y una aportación positiva al beneficio por acción del grupo de en torno al 7-8% en 2028.

El banco prevé además sinergias de costes cercanas a los 800 millones de dólares, equivalentes a alrededor del 19% de la base de costes conjunta, lo que permitiría reducir la ratio de eficiencia del negocio en Estados Unidos por debajo del 40% en 2028.

Asimismo, se espera una mejora del perfil de financiación, con una reducción del coste de fondeo y una ratio neta de préstamos sobre depósitos cercana al 100%, frente al 109% actual de Santander en ese mercado.

Gobernanza y capital

Tras el cierre de la operación, Christiana Riley continuará como country head de Santander en Estados Unidos y CEO de Santander Holdings USA (SHUSA).

John Ciulla asumirá el cargo de CEO de Santander Bank NA, entidad en la que se integrarán todos los negocios de Webster, mientras que Luis Massiani, actual director general y de operaciones de Webster, será el COO tanto de SHUSA como de Santander Bank NA y liderará el proceso de integración.

Desde el punto de vista de capital, Santander prevé que la ratio CET1 del grupo se sitúe entre el 12,8% y el 13% a cierre de 2026 y supere el 13% en 2027, manteniéndose en la parte alta de su rango operativo objetivo, sin cambios en la política ni en los objetivos de distribución de capital.

La operación se financiará con exceso de capital y generación futura, preservando la flexibilidad financiera del grupo.

Centerview Partners, Goldman Sachs y Bank of America Europe actúan como asesores financieros de Santander, mientras que Davis Polk & Wardwell LLP y Uría Menéndez asesoran legalmente al banco en Estados Unidos y España, respectivamente.